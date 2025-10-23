प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार: सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 नवंबर आवेदन की अंतिम तारीख, जानें पूरी प्रक्रिया
Pradhan Mantri Utkarshta Puraskar: प्रधानमंत्री पुरस्कारों के लिए पंजीकरण जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित की गई है.
फरीदाबाद: केंद्र सरकार की ओर से लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों के लिए पंजीकरण जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित की गई है. प्रधानमंत्री पुरस्कारों के लिए निर्धारित शर्तें और मापदंड पूरे करने वाले 15 नवंबर तक अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं. ये जानकारी फरीदाबाद उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने दी.
2006 में शुरू हुई थी योजना: फरीदाबाद उपायुक्त ने बताया कि "भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से वर्ष 2006 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार नाम से एक योजना शुरू की थी. जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के जिलों/संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करना, मान्यता देना और पुरस्कृत करना है."
पोर्टल पर जाकर करें रजिस्ट्रेशन: फरीदाबाद उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने कहा "पुरस्कार अलग-अलग श्रेणी में दिया जाएगा जिसको लेकर इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए पोर्टल https://pmawards.gov.in जारी किया गया है इसके अलावा अगर किसी को कोई समस्या या फिर जानकारी चाहिए तो वह दिए गए निम्नलिखित नंबर 011-23367966 पर संपर्क कर सकता है."
ऐसे करें आवेदन: आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट https://pmawards.gov.in पर क्लिक करें. आपके सामने होम पेज खुल जाएगा. होम पेज खुलते ही आप रजिस्टर के ऑप्शन पर जाएं और क्लिक करें. जैसे ही आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुला जाएगा. इसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट में अपना नाम डालें. उसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ एप्लीकेंट में अपना पद डालें (जिस सरकारी पोस्ट पर आप हैं). उसके बाद अपना ईमेल आईडी दर्ज करें.
उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालें. फिर सलेक्ट अवार्ड कैटेगरी में जाकर सेलेक्ट करें. (जिस कैटेगरी में आप अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं) वो कैटिगरी डालें, फिर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग यूनिट का ऑप्शन में जाकर आप सेलेक्ट करें. जिसके बाद जिला, स्टेट या फिर सेंटर में से किसी एक का चयन करें. चयन करते वक्त ध्यान में रखें कि अपने जिले में या स्टेट में या फिर केंद्र में बेहतर काम किया है, उसके बाद अगले ऑप्शन में जाकर क्रिएट पासवर्ड में जाकर पासवर्ड क्रिएट करें. उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करें और फिर रजिस्टर ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें. इस तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा. आपको बता दें ये अवार्ड सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है और सरकारी कर्मचारी ही इस अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.
फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि "जिलों में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को भी मान्यता देने के लिए 2014 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया. जिले के आर्थिक विकास की दिशा में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए 2020 में इस योजना का फिर से पुनर्गठन किया गया. रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, प्रतिकृति और सर्वोत्तम प्रथाओं के संस्थागतकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में एक नए दृष्टिकोण के साथ योजना को नया रूप दिया गया.
