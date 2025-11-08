ETV Bharat / state

PM-AJAY योजना; 50 हजार तक मिलेगा अनुदान, शुरू कर सकते हैं खुद का कारोबार, पढ़िए कैसे करें आवेदन

योजना का लाभ पाने के लिए 10 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन, इसके बाद शुरू होगा साक्षात्कार.

PM-AJAY योजना
PM-AJAY योजना (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 4:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : PM-AJAY योजना (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना) के जरिए बेरोजगार रोजगार हासिल कर सकते हैं. स्वरोजगार भी कर सकते हैं. मेरठ में PM-AJAY योजना के लिए इन दिनों पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है. अंतिम तिथि 10 नवंबर है. इसी दिन से साक्षात्कार भी शुरू भी जाएगा. पढ़िए इस योजना से जुड़ने के क्या लाभ हैं, किस वर्ग के लिए आवेदन कर सकते हैं ?...

मेरठ के जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के बेरोजगार, जिनकी उम्र 18 वर्ष और 50 वर्ष है, उन्हें पीएम योजना के माध्यम से रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है. इस योजना में प्रत्येक व्यक्ति को 50 हजार रुपये का अनुदान मिल सकता है.

सुनील कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी-मेरठ (Video credit: ETV Bharat)

प्रति लाभार्थी 50 हजार रुपये तक अनुदान : उन्होंने बताया कि अनुदान के लिए क्लस्टर और समूह बनाया जाएगा. इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 हो सकती है. जबकि न्यूनतम सदस्यों की संख्या 3 हो सकती है. इसमें अधिकतम अनुदान 50 हजार रुपये प्रति लाभार्थी का होगा और जो समूह होगा, उसकी जो कुल लागत आएगी उस पर भी अनुदान मिलेगा.

कई तरह के स्वरोजगार शुरू करने का अवसर : जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि इस योजना से जुड़कर ब्यूटी पार्लर, बुटीक, सोलर पैनल इन्स्टालेशन, लॉजिस्टिक्स वाहन, जनरल स्टोर, फोटाग्राफी -विडियो ग्राफर, ऑटो ई-रिक्शा, मुर्गी पालन, डेयरी, बकरी पालन, मेकेनिक, महिला गृह उद्योग, फर्नीचर बढ़ई आदि का स्वरोजगार किया जा सकता है.

इस वेबसाइट के जरिए करें आवेदन : उन्होंने बताया कि इस योजना में आवेदन करने के लिए लोगों को http://grant-in-aidupsfdc पर जाना होगा. ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदक को आवेदन पत्र के साथ दो फोटो, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, जाति प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र भी लगाना होगा.

हो चुके 400 आवेदन : उन्होंने बताया कि इसमें जो लोग आवेदन करेंगे उनका साक्षात्कार लिया जाएगा. 10 नवंबर से अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इस दौरान उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी.

चयन आवेदकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. प्रशिक्षण के बाद प्रति आवेदक को अधिकतम 50 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि मेरठ में इसके लिए अब तक लगभग 400 ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं.

क्या है PM-AJAY योजना: बता दें कि PM-AJAY योजना अनुसूचित जाति लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक केंद्रीय योजना है. इस योजना को साल 2021-2022 में तीन पुरानी योजनाओं (आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, और बाबू जगजीवन राम छात्रावास) को मिलाकर शुरू किया गया था.

इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी कम करना, बुनियादी ढांचा विकसित करना और शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से लोगों के आय बढ़ाना है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में खरीदिए सस्ते फ्लैट, मिलेगी बंपर छूट; FCFS योजना में 60 दिन के अंदर भुगतान पर 15% डिस्काउंट, यहां करें आवेदन

TAGGED:

PM AJAY YOJNA
PM AJAY SCHEME IN MEERUT
MEERUT NEWS
पीएम अजय योजना
PM AJAY SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.