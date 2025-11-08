ETV Bharat / state

PM-AJAY योजना; 50 हजार तक मिलेगा अनुदान, शुरू कर सकते हैं खुद का कारोबार, पढ़िए कैसे करें आवेदन

PM-AJAY योजना ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : PM-AJAY योजना (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना) के जरिए बेरोजगार रोजगार हासिल कर सकते हैं. स्वरोजगार भी कर सकते हैं. मेरठ में PM-AJAY योजना के लिए इन दिनों पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है. अंतिम तिथि 10 नवंबर है. इसी दिन से साक्षात्कार भी शुरू भी जाएगा. पढ़िए इस योजना से जुड़ने के क्या लाभ हैं, किस वर्ग के लिए आवेदन कर सकते हैं ?... मेरठ के जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के बेरोजगार, जिनकी उम्र 18 वर्ष और 50 वर्ष है, उन्हें पीएम योजना के माध्यम से रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है. इस योजना में प्रत्येक व्यक्ति को 50 हजार रुपये का अनुदान मिल सकता है. सुनील कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी-मेरठ (Video credit: ETV Bharat) प्रति लाभार्थी 50 हजार रुपये तक अनुदान : उन्होंने बताया कि अनुदान के लिए क्लस्टर और समूह बनाया जाएगा. इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 हो सकती है. जबकि न्यूनतम सदस्यों की संख्या 3 हो सकती है. इसमें अधिकतम अनुदान 50 हजार रुपये प्रति लाभार्थी का होगा और जो समूह होगा, उसकी जो कुल लागत आएगी उस पर भी अनुदान मिलेगा. कई तरह के स्वरोजगार शुरू करने का अवसर : जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि इस योजना से जुड़कर ब्यूटी पार्लर, बुटीक, सोलर पैनल इन्स्टालेशन, लॉजिस्टिक्स वाहन, जनरल स्टोर, फोटाग्राफी -विडियो ग्राफर, ऑटो ई-रिक्शा, मुर्गी पालन, डेयरी, बकरी पालन, मेकेनिक, महिला गृह उद्योग, फर्नीचर बढ़ई आदि का स्वरोजगार किया जा सकता है.