प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार: बाल प्रतिभाओं के लिए अंतिम मौका, 31 जुलाई को बंद होगा रजिस्ट्रेशन
6 कैटेगिरी में मिल सकता है अवार्ड, आधिकारिक वेबसाइट awards.gov.in नामांकन कराएं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 3:36 PM IST
वाराणसी: नई पीढ़ी की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने के लिए सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026' के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन और नामांकन की प्रक्रिया 31 जुलाई को बंद होने वाली है. इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा टैलेंट है, जिसने कुछ अलग किया है, तो उसको रजिस्ट्रेशन के जरिए इस अवार्ड की जूरी तक पहुंचाया जा सकता है. इस पहल का उद्देश्य देश के उन असाधारण बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करना है, जो अपनी अद्भुत प्रतिभा से समाज और राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं.
अपनी प्रतिभा और विशेष उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मान पाने का अवसर सरकार दे रही है, यदि आपके बच्चे में प्रतिभा है और बच्चे ने विशेष उपलब्धि प्राप्त की है तो उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है. बच्चों के लिए ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है.
वाराणसी के जिला प्रोबेशन अधिकारी पंकज कुमार मिश्रा बताया कि बाल प्रतिभाओं को सही पहचान और प्रोत्साहन मिले. इसी सोच के तहत इस बार भी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों से आवेदन मांगे गए हैं.
राष्ट्रीय पुरस्कार कुल 6 विशिष्ट श्रेणियों में दिया जाएगा
- वीरता
- खेलकूद
- सामाजिक सेवा
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी -इसमें बच्चों द्वारा किए गए नए नवाचार , अनुसंधान या किसी नए उत्पाद, विचार का प्रारंभिक मॉडल या प्रोटोटाइप
- पर्यावरण
- कला एवं संस्कृति
डिजिटल इंडिया' और वैज्ञानिक नवाचार पर विशेष बल
सरकार के 'डिजिटल इंडिया' और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के विजन के तहत इस बार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्रेणी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. जिला प्रोबेशन अधिकारी ने वाराणसी के सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि वाराणसी के किसी भी बच्चे ने विज्ञान, रोबोटिक्स, आईटी, पर्यावरण संरक्षण तकनीक या किसी अन्य वैज्ञानिक विधा में कोई नया मॉडल, पेटेंट या असाधारण नवाचार किया है, तो वे इस पुरस्कार के लिए आवेदन अवश्य करें.
31 जुलाई अंतिम डेट
महिला कल्याण विभाग, वाराणसी की ओर से जनपद के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों, अभिभावकों और सामाजिक संस्थाओं से यह अपील की गई है कि वे अपने आस-पास छिपी हुई ऐसी असाधारण प्रतिभाओं की पहचान करें और 31 जुलाई 2026 के पहले उनका आधिकारिक वेबसाइट: awards.gov.in नामांकन कराएं ताकि वाराणसी का नाम एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर चमक सके.
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