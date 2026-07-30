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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार: बाल प्रतिभाओं के लिए अंतिम मौका, 31 जुलाई को बंद होगा रजिस्ट्रेशन

वाराणसी: नई पीढ़ी की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने के लिए सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026' के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन और नामांकन की प्रक्रिया 31 जुलाई को बंद होने वाली है. इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा टैलेंट है, जिसने कुछ अलग किया है, तो उसको रजिस्ट्रेशन के जरिए इस अवार्ड की जूरी तक पहुंचाया जा सकता है. इस पहल का उद्देश्य देश के उन असाधारण बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करना है, जो अपनी अद्भुत प्रतिभा से समाज और राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं.

अपनी प्रतिभा और विशेष उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मान पाने का अवसर सरकार दे रही है, यदि आपके बच्चे में प्रतिभा है और बच्चे ने विशेष उपलब्धि प्राप्त की है तो उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है. बच्चों के लिए ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है.

वाराणसी के जिला प्रोबेशन अधिकारी पंकज कुमार मिश्रा बताया कि बाल प्रतिभाओं को सही पहचान और प्रोत्साहन मिले. इसी सोच के तहत इस बार भी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों से आवेदन मांगे गए हैं.

राष्ट्रीय पुरस्कार कुल 6 विशिष्ट श्रेणियों में दिया जाएगा