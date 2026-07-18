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कोडरमा में मातृ वंदना योजना संवाद कार्यक्रम, अन्नपूर्णा देवी ने बताया- गर्भवती महिलाओं के लिए 1000 दिन क्यों हैं खास

कोडरमा से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई.

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कार्यक्रम का उद्घाटन करती मंत्री अन्नपूर्णा देवी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 18, 2026 at 4:35 PM IST

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कोडरमा: मातृ पोषण की डोर, उज्ज्वल भविष्य की ओर के संदेशों के साथ आज कोडरमा से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई. यह कार्यक्रम झूमरी तिलैया के शिव वाटिका में आयोजित की गई. इस दौरान नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को मातृ वंदना योजना के बारे में जागरूक किया गया.

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बरकट्ठा विधायक अमित यादव शामिल हुए. इसके अलावा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, गर्भवती महिलाएं और किशोरी बालिकाओं ने भी शिरकत की. कार्यक्रम में गर्भधारण से लेकर 1000 दिन स्वस्थ मां, स्वस्थ शिशु और सशक्त भारत की परिकल्पना के बारे में मौजूद लोगों के साथ सीधा संवाद किया गया.

मीडिया से बात करती मंत्री अन्नपूर्णा देवी (ETV BHARAT)

इस दौरान योजना से गर्भवती महिलाओं को कैसे लाभ मिल रहा है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई. कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को बताया गया कि गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों पहले 1000 दिन जरूरी होता है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अमित यादव ने कहा कि पहले 1000 दिन से नई कहानी, नई पहचान की शुरुआत होती है.

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojan sanwad program in Koderma
कार्यक्रम में शामिल मंत्री अन्नपूर्णा देवी व अन्य लोग (ETV BHARAT)

वहीं, मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मातृ योजना एक बहुत बड़ी पहल है, जिससे गर्भवती मां और बच्चों को भरपूर लाभ मिल रहा है. इसे लेकर लोगों के बीच लगातार जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि स्वस्थ्य बच्चे हो सके. अगर बच्चे स्वस्थ्य होंगे तभी हमारा देश का भविष्य आगे बढ़ेगा. उन्होंने बताया कि योजना की शुरुआत और जनजागरूकता से मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है. बता दें कि योजना के तहत गर्भधारण के साथ बच्चे के पालन पोषण के लिए गर्भवती महिलाओं आर्थिक सहायता दी जाती है.

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