देवघर में दम तोड़ रही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना! ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में महीनों से एक भी मरीज को नहीं मिला लाभ
देवघर के ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दम तोड़ती नजर आ रही है. आंकड़े काफी निराशाजनक हैं. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : November 24, 2026 at 4:18 PM IST
देवघर: गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज देश की सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजनाओं में शुमार है. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है. झारखंड से इस योजना की शुरुआत होने के बाद राज्य के करीब 57 लाख परिवार इससे जुड़े, लेकिन समय के साथ देवघर जिले में इस महत्वाकांक्षी योजना की जमीनी हकीकत चिंताजनक होती जा रही है. स्थिति यह है कि जिले के कई ग्रामीण अस्पतालों में महीनों से एक भी मरीज को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल पाया है.
इसका सबसे बड़ा उदाहरण जिले के करौं और पालोजोरी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन दोनों अस्पतालों में पिछले छह महीनों से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक भी मरीज का इलाज नहीं हुआ है. यह स्थिति तब है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है.
संबंधित अस्पतालों से मांगी गई है जानकारीः डॉ. रवि रंजन
वहीं, मामले को लेकर जिले के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नोडल पदाधिकारी डॉ. रवि रंजन कुमार ने बताया कि दो दिन पूर्व ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया है. पदभार संभालने के बाद जब उन्होंने जिले में योजना की स्थिति और अस्पतालवार आंकड़ों की जानकारी ली तो करौं और पालोजोरी प्रखंड में कई महीनों से एक भी लाभार्थी के इलाज का मामला सामने नहीं आया. इस पर उन्होंने संबंधित अस्पतालों के पदाधिकारियों से जानकारी मांगी है.
कई अस्पतालों में आयुष्मान मित्र नहीं
स्थानीय अस्पतालों के डीडीएम से जानकाली लेने पर यह बात पता चली कि कई महीनों से अस्पतालों में आयुष्मान मित्र की नियुक्ति नहीं हुई है. इस कारण योजना से संबंधित बुकिंग प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. आयुष्मान मित्र के नहीं रहने से यूएमपी पोर्टल भी सुचारु रूप से काम नहीं कर रहा है. ऐसे में अस्पतालों में पहुंचने वाले पात्र मरीजों को योजना के तहत इलाज का लाभ दिलाने में तकनीकी परेशानियां आ रही हैं.
जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. रवि रंजन कुमार ने बताया कि करौं और पालोजोरी सहित संबंधित प्रखंडों के सीएचसी में तैनात कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. विभाग की ओर से एक सप्ताह के अंदर दोनों प्रखंडों के अस्पतालों में पोर्टल को सुचारु रूप से चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है. इसके बावजूद यदि आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज शुरू नहीं होता है तो संबंधित पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी.
सदर अस्पताल में ही सिमटकर रह गई योजना की उपलब्धि
जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के इलाज से जुड़े आंकड़े भी ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, जून से सितंबर तक चार महीनों में पूरे जिले में कुल 1700 मरीजों ने इस योजना के तहत इलाज कराया. इसमें अकेले देवघर सदर अस्पताल में 1205 मरीजों का इलाज हुआ. वहीं, जिले के अन्य अस्पतालों को मिलाकर केवल 495 मरीज ही इस योजना का लाभ ले सके. मधुपुर अस्पताल इस मामले में सदर अस्पताल के बाद दूसरे स्थान पर है. जबकि जसीडीह, देवीपुर, मोहनपुर, सारवां, पालोजोरी, सारठ और करौं सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या काफी कम रही.
वर्ष 2025-26 के आंकड़े भी चिंताजनक
वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट पर नजर डालें तो पूरे जिले के सरकारी अस्पतालों में अब तक कुल 4261 मरीजों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लिया है. इनमें 3537 मरीज अकेले देवघर सदर अस्पताल से लाभान्वित हुए हैं. वहीं, जिले के अन्य आठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 724 मरीजों का ही इस योजना के तहत इलाज हो पाया है. इन आंकड़ों में भी पालोजोरी और करौं की सहभागिता शून्य बताई गई है.
वहीं, वर्ष 2018 से लेकर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार देवघर जिले में कुल 28,406 लोगों ने इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज कराया है. इस दौरान करीब आठ करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक योजना अपने निर्धारित लक्ष्य का महज 54 प्रतिशत ही हासिल कर पाई है.
योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाना बनी चुनौती
इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि देवघर जिले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मुख्य रूप से सदर अस्पताल तक सीमित रहा है. दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में योजना की स्थिति बेहद कमजोर है. जिन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी, उन्हीं क्षेत्रों के अस्पतालों में महीनों तक एक भी लाभार्थी का इलाज नहीं होना स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
फिलहाल, मामले में स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है. जिला स्तर पर उन अस्पतालों को चिह्नित कर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के इलाज का आंकड़ा शून्य है. बता दें कि झारखंड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से संचालित होती है. इसके बावजूद भी राज्य में इस योजना की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है.
अब देखना होगा कि विभागीय पहल के बाद ग्रामीण अस्पतालों में पोर्टल की तकनीकी समस्या दूर होती या नहीं और गरीब मरीजों को इस महत्वाकांक्षी योजना का वास्तविक लाभ मिल पाता है या नहीं.
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