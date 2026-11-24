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देवघर में दम तोड़ रही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना! ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में महीनों से एक भी मरीज को नहीं मिला लाभ

देवघर के मधुपुर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज देश की सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजनाओं में शुमार है. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है. झारखंड से इस योजना की शुरुआत होने के बाद राज्य के करीब 57 लाख परिवार इससे जुड़े, लेकिन समय के साथ देवघर जिले में इस महत्वाकांक्षी योजना की जमीनी हकीकत चिंताजनक होती जा रही है. स्थिति यह है कि जिले के कई ग्रामीण अस्पतालों में महीनों से एक भी मरीज को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल पाया है.

इसका सबसे बड़ा उदाहरण जिले के करौं और पालोजोरी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन दोनों अस्पतालों में पिछले छह महीनों से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक भी मरीज का इलाज नहीं हुआ है. यह स्थिति तब है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है.