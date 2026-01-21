ETV Bharat / state

मोदी सरकार का मंडी को तोहफा, PMGSY-IV के तहत 1240.53 करोड़ की सौगात: कंगना रनौत

मंडी: बीते मानसून में हिमाचल के मंडी जिले में भारी आपदा आई थी. इसके कारण कई सड़कें बंद हो गई थीं, जबकि कई सड़कों का निशान तक मिट गया था. कुछ सड़कें अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं. वहीं, भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि वर्ष 2026 की शुरुआत मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए अत्यंत शुभ और ऐतिहासिक निर्णय के साथ हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) बैच-I (2025-26) के अंतर्गत मंडी संसदीय क्षेत्र में 1240.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 142 सड़क कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है.

कंगना रनौत ने कहा कि 'इन परियोजनाओं में सड़कों की कुल लंबाई 846.32 किलोमीटर होगी, जिससे 209 गांवों को सीधा सड़क संपर्क उपलब्ध हो सकेगा. इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें एक औपचारिक पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत सड़कें न केवल ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी नई गति प्रदान करेंगी. ये परियोजना केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंचाई जा रही है.'

'आपदा प्रबंधन कार्यों में मिलेगी मजबूती'