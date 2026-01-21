ETV Bharat / state

मोदी सरकार का मंडी को तोहफा, PMGSY-IV के तहत 1240.53 करोड़ की सौगात: कंगना रनौत

मंडी संसदीय क्षेत्र में 1240.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 142 सड़क कार्यों को स्वीकृति मिली है. ये जानकारी सांसद कंगना रनौत ने दी.

कंगना रनौत
कंगना रनौत (FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 7:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: बीते मानसून में हिमाचल के मंडी जिले में भारी आपदा आई थी. इसके कारण कई सड़कें बंद हो गई थीं, जबकि कई सड़कों का निशान तक मिट गया था. कुछ सड़कें अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं. वहीं, भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि वर्ष 2026 की शुरुआत मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए अत्यंत शुभ और ऐतिहासिक निर्णय के साथ हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) बैच-I (2025-26) के अंतर्गत मंडी संसदीय क्षेत्र में 1240.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 142 सड़क कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है.

कंगना रनौत ने कहा कि 'इन परियोजनाओं में सड़कों की कुल लंबाई 846.32 किलोमीटर होगी, जिससे 209 गांवों को सीधा सड़क संपर्क उपलब्ध हो सकेगा. इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें एक औपचारिक पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत सड़कें न केवल ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी नई गति प्रदान करेंगी. ये परियोजना केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंचाई जा रही है.'

'आपदा प्रबंधन कार्यों में मिलेगी मजबूती'

सांसद ने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र बीते समय में बाढ़, बादल फटने और भारी वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से गंभीर रूप से प्रभावित रहा है, जिससे कई महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए है. ऐसे समय में केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति दी है. इससे न केवल टूटे हुए मार्गों का पुनर्निर्माण होगा, बल्कि भविष्य में आपदा प्रबंधन और राहत-बचाव कार्यों को भी मजबूती मिलेगी.

कंगना रनौत ने आगे कहा कि इन सड़क परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों की ढुलाई सुगम होगी, किसानों को अपने उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में कम समय और कम लागत लगेगी. इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं तक पहुंच बेहतर होगी, जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा. बेहतर सड़क संपर्कता से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. ऑल-वेदर कनेक्टिविटी से दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों का जीवन आसान बनेगा.

ये भी पढ़ें: मॉल रोड पर एक साथ हजारों महिलाओं ने की नाटी, देश-विदेश के सैलानी पहाड़ी धुनों पर नाचे

TAGGED:

MANDI ROAD
MP KANGANA RANAUT
PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA
पीएमजीएसवाई मंडी
PMGSY IV MANDI ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.