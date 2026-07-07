प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना : दंतेवाड़ा में जैविक खेती को मिली नई उड़ान, श्री विधि से किसानों की आय और उत्पादन में बढ़ोतरी का लक्ष्य
दंतेवाड़ा में अब जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है.इसी कड़ी में प्रशासन ने 6 हजार हेक्टेयर में सुगंधित धान उत्पादन का लक्ष्य रखा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 7, 2026 at 1:32 PM IST
दंतेवाड़ा : जैविक खेती के लिए देशभर में पहचान बना चुके दंतेवाड़ा जिले में अब प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक खेती को नई गति मिल रही है. जिला प्रशासन और कृषि विभाग किसानों को खेत-खेत पहुंचकर आधुनिक जैविक तकनीकों का प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन के साथ किसानों की आय बढ़ाई जा सके.
सुगंधित धान की खेती
जिला प्रशासन, कृषि विभाग एवं भूमगादी कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के संयुक्त प्रयास से जिले में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है.अभियान के तहत किसानों को परंपरागत सुगंधित जैविक धान की किस्मों—लोकतीमांची, जवा फूल, जीरा फूल, नीम फूल एवं सुगंधा की उन्नत खेती के साथ प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
6 हजार हेक्टेयर धान की खेती का लक्ष्य
इस वर्ष जिले में पहली बार रोपा, कतार रोपा एवं श्री विधि से 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है.इनमें 1,500 हेक्टेयर क्षेत्र में विशेष रूप से श्री विधि अपनाई जा रही है. इस पद्धति से कम पानी, कम बीज और अधिक जैविक पोषक तत्वों के उपयोग से बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है, वहीं खेती की लागत घटने के साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है.
क्या है श्री विधि धान उत्पादन विधि ?
श्री विधि धान उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक है, जिसमें 12 से 15 दिन के स्वस्थ पौधों को कतारों में एक-एक पौधे के रूप में रोपा जाता है. इससे प्रत्येक पौधे को पर्याप्त पोषण, हवा और प्रकाश मिलता है. नियमित निराई-गुड़ाई, नियंत्रित सिंचाई तथा जीवामृत, गोमूत्र, वर्मी कम्पोस्ट जैसे जैविक आदानों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है.
अधिकारियों ने किसानों को वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी देते हुए इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया.भूमगादी कृषक उत्पादक संगठन के जैविक कार्यकर्ताओं ने खेतों में प्रायोगिक प्रदर्शन के माध्यम से श्री विधि, कतार रोपा, जीवामृत, हांडी खाद, नीम आधारित जैविक कीटनाशी और वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग की विस्तृत जानकारी भी दी.
इसी अभियान के तहत विकासखंड दंतेवाड़ा के ग्राम चंदेनार में उप संचालक कृषि सूरज पंसारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आर.एस. नेताम, परीक्षित मंडावी, किशन नेताम सहित कृषि विभाग के अधिकारियों, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों, जैविक क्लस्टर समन्वयकों, कृषक मित्रों एवं प्रगतिशील किसानों की मौजूदगी में खेतों में कतार रोपा का प्रदर्शन किया गया.
सरगुजा में कांग्रेस ने निकाली न्याय रैली, सबूत के बाद कार्रवाई नहीं होने पर आईजी को सौंपा ज्ञापन
बारिश में जलभराव से बढ़ी परेशानी, महापौर रामू रोहरा ने निरीक्षण के बाद दिए निर्देश
एमसीबी में करैत सांप ने 3 को डसा, बच्ची की मौत, मामा भांजी की हालत गंभीर