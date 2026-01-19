ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0; यूपी के 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को पहली किस्त जारी, CM योगी ने कही ये बात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी फेज-दो के लाभार्थियों के खातों में प्रथम किस्त की धनराशि आज अंतरित की गई. कहा कि केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअल माध्यम से अपना आशीर्वाद हमें प्रदान किया है. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश के जिन लाभार्थियों के लिए धनराशि अवमुक्त की गई है, इनमें गाजियाबाद के 8937, बदायूं के 4521, बिजनौर के 5581, बरेली के 8693, अलीगढ़ के 5382, आगरा के 3828, फर्रूखाबाद के 3236, बुलन्दशहर के 3567, देवरिया के 4142, अयोध्या के 4697, गोरखपुर के 7142, कुशीनगर के 6231, लखीमपुर खीरी के 5100, लखनऊ के 8568, महराजगंज के 4053, मथुरा के 4366, मऊ के 3494, मिर्जापुर के 2027, मुरादाबाद के 3827, प्रतापगढ़ के 7214, प्रयागराज के 5023, उन्नाव के 3140, वाराणसी के 3294 लाभार्थी शामिल हैं.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अन्तर्गत यूपी के 2 लाख नौ हजार 421 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 2094 करोड़ 21 लाख रुपये की धनराशि जारी की है. लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि घर सम्पूर्ण स्वावलम्बन का आधार है. हर व्यक्ति की ये ख्वाहिश होती है कि वह अपने जीवन में एक आवास बना ले. बचपन से ही हम बुनियादी आवश्यताओं के रूप में रोटी, कपड़ा और मकान को जानते आए हैं. योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 10 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए. मुख्यमंत्री ने वाराणसी, अयोध्या, अलीगढ़, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और गोरखपुर के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुल 2,09,421 लाभार्थियों के खाते में आज पहली किस्त की यह धनराशि अवमुक्त हुई है. प्रथम किस्त में हर लाभार्थी के खाते में एक लाख रुपये भेजे गए हैं. इसके तहत 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर एक लाख रुपये की अगली किस्त लाभार्थियों के खातों में आ जाएगी. इसके बाद लाभार्थियों के खातों में 50 हजार रुपये की अंतिम किस्त भेजी जाएगी. कुल ढाई लाख रुपये की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से वर्ष 2025 के बीच प्रदेश के 17 लाख 66 हजार शहरी निवासियों को एक-एक आवास उपलब्ध कराया गया था. आज दो लाख नौ हजार 421 लाभार्थियों को यह सुविधा दी जा रही है. अब यह संख्या बढ़कर लगभग 19 लाख 75 हजार पहुंच रही है. विगत पौने नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में हमने अब तक 60 लाख से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है. इनमें दो लाख से अधिक परिवार आज और जुड़ रहे हैं. अब यह संख्या 62 लाख से अधिक पहुंच रही है. आजादी के बाद पहली बार यह 62 लाख परिवार अपने स्वयं के आवास की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही कुछ ऐसे समुदाय, जो अछूते थे, उन्हें हमने मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़कर लाभान्वित करने का प्रयास किया है. सम्पूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवास के साथ ही शौचालय, बिजली के कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन और आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी लाभार्थियों को प्राप्त हो रही है. बहुत से लाभार्थी परिवारों ने आर्थिक स्वावलम्बन का एक मॉडल खड़ा किया है. अयोध्या के एक लाभार्थी परिवार ने अपना अनुभव बताया. कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन होने के बाद उसने अपनी बचत की पूंजी से अपने लड़के के लिए एक ई-रिक्शा खरीद लिया. अब उसके पास एक निश्चित आय हो गई है. यह अयोध्या के एक अनुसूचित जाति के परिवार की कहानी है, जिसके पास पहले आवास नहीं था, लेकिन आज उसके पास अपना आवास है. सोनभद्र में एक परिवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने पर अपनी बचत से भैंस खरीद कर दूध बेच आय अर्जित की. एक योजना कैसे आर्थिक स्वावलम्बन का आधार बन सकती है, प्रधानमंत्री आवास योजना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है.

फर्रुखाबाद में 3236 लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी: जिले में कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसके तहत फर्रुखाबाद के 804, कायमगंज के 93, कमालगंज के 96, कपिल के 45, खिमसेपुर के 583, मोहम्मदाबाद के 235, नवाबगंज के 571, संकिसा के 381, शमशाबाद के 428 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के पहले चरण में फर्रुखाबाद के 11514 लाभार्थियों को पक्का आवास मिल चुका है.

