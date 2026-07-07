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पीएम आवास योजना: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने लिखा शिवराज सिंह चौहान को खत

''शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी पात्र पीएम आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित नहीं रहेगा.''

PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA
पीएम आवास योजना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 7, 2026 at 8:31 PM IST

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रायपुर: गृहमंत्री सह डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कोई भी पात्र परिवार आवास से वंचित न रहे, इसके लिए जरुरी पहल करने का आग्रह किया है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से विजय शर्मा ने शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में 28 एवं 29 जून 2026 को आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी.

डिप्टी सीएम शर्मा ने चिट्ठी में लिखा कि राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने सम्मेलन के सफल आयोजन तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार भी जताया है.

पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के लिए लिखा पत्र

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जिक्र किया है कि सम्मेलन के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित नहीं रहेगा. इसी संदर्भ में उन्होंने छत्तीसगढ़ में सामने आई कुछ महत्वपूर्ण व्यावहारिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया है.

आवास प्लस 2.0 की सूची पर की चर्चा

विजय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया कि 24 जून को प्रदेशभर में आयोजित ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की सूची प्रस्तुत की गई, जिसके दौरान कुछ समस्याएं भी सामने आईं, जिसमें सर्वेक्षण के समय कुछ पात्र व्यक्ति पलायन अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं हो सके, जिसके कारण उनका सर्वे नहीं हो पाया और उनका नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं हो सका। साथ ही कुछ पात्र परिवारों का सर्वे तो हुआ, लेकिन तकनीकी अथवा अन्य कारणों से उनकी जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो सकी, जिससे ग्राम सभा में उनकी पात्रता प्रदर्शित नहीं हो पाई.

केंद्रीय मंत्री से डिप्टी सीएम ने किया निवेदन

विजय शर्मा ने कहा, इन दोनों कारणों से प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे पात्र परिवार आवास स्वीकृति से वंचित रह गए हैं, जो वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभ के हकदार हैं. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इन समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार स्तर पर आवश्यक निर्णय एवं पहल की जाए, ताकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी पात्र परिवारों को आवास के संकल्प को पूर्ण रूप से साकार किया जा सके. अंत में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के प्रति श्री शिवराज सिंह चौहान के निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग के लिए उनका पुनः आभार व्यक्त किया है.

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