पीलीभीत: मोटरसाइकिल एक्सीडेंट विवाद, ग्राम प्रधान ने किया चेयरमैन पर जानलेवा हमला, कई घायल

समझौता के बहाने बुलाकर चेयरमैन पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला

प्रधान ने किया चेयरमैन पर जानलेवा हमला
प्रधान ने किया चेयरमैन पर जानलेवा हमला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 8:55 PM IST

Updated : March 5, 2026 at 9:07 PM IST

पीलीभीत: बिलसंडा क्षेत्र में गुरुवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब नगर पंचायत चेयरमैन डी.के. गुप्ता और उनके साथियों पर जानलेवा हमला किया गया. आरोप है कि ग्राम प्रधान ने समझौते के बहाने बुलाकर अपने साथियों के साथ मिलकर चेयरमैन पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया. जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि चेयरमैन की गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया.

मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का मामला: बिलसंडा थाना अध्यक्ष सिद्धांत शर्मा के अनुसार, प्रार्थी श्यामू गुप्ता पुत्र पप्पू गुप्ता (निवासी गोला रोड बिलसंडा) एक फाइनेंस मैनेजर हैं, बीते दिनों मोटरसाइकिल एक्सीडेंट को लेकर उनका विवाद गाँव चुरिया के ग्राम प्रधान कालीचरण से हुआ था. मामले को लेकर प्रधान ने श्यामू गुप्ता के साथ गुरुवार सुबह गाली-गलौज की, जिसकी शिकायत श्यामू ने अपने रिश्ते का भाई बिलसंडा नगर पंचायत चेयरमैन डी.के. गुप्ता से की.

चेयरमैन डी.के. गुप्ता (Video Credit: ETV Bharat)

समझौते के लिए बुलाकर किया गया हमला: चेयरमैन डी.के. गुप्ता द्वारा हस्तक्षेप करने पर दोपहर करीब 3 बजे ग्राम प्रधान कालीचरण ने समझौते के लिए चेयरमैन को अपने गाँव चुरिया बुलाया. चेयरमैन अपने साथी, अबरार, रंजीत कश्यप, रिजवान खान और सौरभ जायसवाल के साथ नियत स्थान पर पहुंचे. आरोप है कि पहले से ही प्रधान कालीचरण अपने दो भतीजे विपिन व धर्मेन्द्र के अलावा करीब एक दर्जन हथियारबंद लोगों के साथ घात लगाकर बैठा था.

जैसे ही चेयरमैन का पक्ष वहां पहुंचा, हमलावरों ने बिना किसी बात के गाली-गलौज शुरू कर दी और लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला बोल दिया. प्रार्थी श्यामू गुप्ता का आरोप है कि प्रधान ने जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर हथियार से वार किया, जिससे उसका सिर फट गया. बीच-बचाव करने आए रंजीत, अबरार और रिजवान को भी बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया गया.


गाड़ी में तोड़फोड़: हमलावरों ने तांडव मचाते हुए चेयरमैन की गाड़ी पर भी पथराव किया और लाठी-डंडों से मारकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया. पीड़ित पक्ष ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई और लहूलुहान हालत में थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई.

प्रार्थी श्यामू गुप्ता ने थाना बिलसंडा में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करने और मेडिकल परीक्षण कराने की मांग की है. पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई है. गाँव में इस घटना के बाद से तनाव का माहौल है. बिलसंडा थाना अध्यक्ष सिद्धांत शर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.

Last Updated : March 5, 2026 at 9:07 PM IST

संपादक की पसंद

