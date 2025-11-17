ETV Bharat / state

बिहार चुनाव परिणाम पर बोले प्रदीप यादव, EVM की जगह बैलेट पेपर से होनी चाहिए वोटिंग, बीजेपी ने किया पलटवार

विधायक प्रदीप यादव और पूर्व मंत्री रंधीर सिंह ( Etv bharat )