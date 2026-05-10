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JPCC में उभरे असंतोष पर बोले सीएलपी नेता प्रदीप यादव, सबकी आकांक्षा पूरी करना मुश्किल

रांची: एक पखवाड़े पहले झारखंड प्रदेश कांग्रेस (JPCC) की नई कमेटी गठित होने के साथ ही कांग्रेस संगठन में उभरा असंतोष रुकने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे प्रदीप यादव ने पार्टी के अंदर मनोनुकूल पद नहीं मिलने से नाराज नेताओं को यह कहकर सीधा मैसेज दिया है कि 'राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा रहती है, हर आदमी की अपनी-अपनी आकांक्षाएं रहती हैं और सबकी आकांक्षाओं को पूरा करना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है.'

कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता प्रदीप यादव ने आगे कहा कि कमेटी गठित करने वाली हर पार्टी के कुछ नेता ही होते हैं जिनके माथे पर तरह-तरह के आरोप आते हैं.

प्रदीप यादव और निरंजन पासवान के बयान (Etv Bharat)

बड़े उद्देश्य के लिए एकजुट होकर सभी करेंगे कामः प्रदीप यादव

प्रदीप यादव ने उम्मीद जताई कि धीरे-धीरे कांग्रेस पार्टी की नई पीसीसी गठित होने की वजह से जो असंतोष की लहर आई है वह धीमी होकर समाप्त हो जाएगी और पार्टी के नेता एकजुट होकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने, संविधान बचाने, धर्म निरपेक्षता को बचाने और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने जैसे बड़े और उद्देश्यपूर्ण काम में सभी लग जायेंगे.

अध्यक्ष और प्रभारी ने पूरी संवेदनशीलता से नई कमेटी बनाई हैः निरंजन पासवान