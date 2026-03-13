झारखंड में ‘बाहरी’ कुलपति क्यों? विधानसभा में सवाल, शिक्षा विशेषज्ञों ने खोली व्यवस्था की पोल
विधानसभा में झारखंड के विश्वविद्यालयों में बाहरी कुलपतियों की नियुक्ति का मामला प्रदीप यादव ने उठाया. इस पर विशेषज्ञों ने व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.
Published : March 13, 2026 at 2:21 PM IST
रिपोर्ट: चंदन भट्टाचार्य
रांची: झारखंड विधानसभा में राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति का मामला गूंज उठा. शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए सवाल किया कि आखिर झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपति पद के लिए बाहर के शिक्षाविदों को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है. क्या झारखंड में ऐसे योग्य शिक्षाविदों की कमी हो गई है जो इन विश्वविद्यालयों का नेतृत्व कर सकें? यह सवाल अब राजनीतिक और शैक्षणिक दोनों ही हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.
दरअसल 10 मार्च को कुलाधिपति सह राज्यपाल की ओर से तीन विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई थी. इसके तहत प्रो. राजीव मनोहर को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) रांची, प्रो. ईला कुमार को महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर और अभय कुमार सिंह को झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है. इन नियुक्तियों को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए गए.
विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि यह समझ से परे है कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपति पद के लिए बाहर के लोगों को क्यों चुना जा रहा है. उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या झारखंड के शिक्षाविदों ने इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया था. अगर आवेदन किया था तो क्या सर्च कमेटी ने उनकी अनुशंसा नहीं की. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या झारखंड के विद्वान इन पदों के योग्य नहीं हैं. प्रदीप यादव ने कहा कि यह स्थिति राज्य की “अबुआ दिशोम” की भावना के भी विपरीत है और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए.
आइए जानिए अब वजह
हालांकि इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को समझने पर कई प्रशासनिक और संरचनात्मक कारण सामने आते हैं. झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपति बनने के लिए यूजीसी विनियम 2018 और झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 के तहत कुछ निर्धारित योग्यताएं तय हैं. इसके अनुसार कुलपति पद के लिए उम्मीदवार का प्रतिष्ठित शिक्षाविद होना जरूरी है. साथ ही उसे किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. उम्मीदवार की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और चयन प्रक्रिया सर्च कमेटी के माध्यम से पूरी होती है. इसके बाद राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति यानी राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है.
समय पर प्रमोशन नहीं
झारखंड के विश्वविद्यालयों की स्थिति यह है कि यहां बड़ी संख्या में शिक्षक वर्षों से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही कार्यरत हैं. समय पर प्रमोशन नहीं होने के कारण कई शिक्षकों को प्रोफेसर बनने का अवसर ही नहीं मिल पाया. ऐसे में वे कुलपति पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अहर्ता पूरी नहीं कर पाते. विश्वविद्यालय से जुड़े कई शिक्षाविदों का कहना है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि राज्य के शिक्षकों की दावेदारी कमजोर पड़ जाती है.
टाइम-बाउंड प्रमोशन की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू नहीं
रांची विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्राध्यापक और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर संघ से जुड़े डॉ. कंजीव लोचन का कहना है कि झारखंड में कुलपति नियुक्ति की अहर्ताएं काफी जटिल हैं. इसके साथ ही यहां टाइम-बाउंड प्रमोशन की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई है. उन्होंने कहा कि कई शिक्षक पिछले 20 वर्षों से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही काम कर रहे हैं, जबकि नियमानुसार उन्हें समय पर प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति मिलनी चाहिए थी.
यूनिवर्सिटी प्रोफेसर संघ के सचिव डॉ. राजकुमार भी मानते हैं कि यदि शिक्षकों को समय पर प्रमोशन मिले तो झारखंड के कई शिक्षाविद कुलपति पद के लिए पात्र हो सकते हैं. उनका कहना है कि राज्य में नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया काफी धीमी रही है. उदाहरण के तौर पर 2008 बैच के शिक्षकों का प्रमोशन भी कई मामलों में वर्षों बाद हो रहा है. अगर समय पर पदोन्नति हो जाती तो कई प्रोफेसर 2023 तक कुलपति बनने की पात्रता हासिल कर सकते थे.
2035 तक भी कुलपति पद के लिए उम्मीदवारी पेश कर पाना मुश्किल
झारखंड के शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञ प्रोफेसर संजीत सिंह का कहना है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य के प्रोफेसरों के लिए कुलपति पद की दौड़ में शामिल होना फिलहाल काफी मुश्किल है. उनका दावा है कि प्रमोशन और शैक्षणिक पदोन्नति की धीमी प्रक्रिया के कारण झारखंड के अधिकांश शिक्षक अब भी असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर ही कार्यरत हैं. जबकि कुलपति बनने के लिए प्रोफेसर पद पर कम से कम 10 वर्षों का अनुभव जरूरी होता है. ऐसे में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई जानकारों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में झारखंड के कई शिक्षकों के लिए साल 2035 तक भी कुलपति पद के लिए उम्मीदवारी पेश कर पाना मुश्किल दिख रहा है, जब तक कि पदोन्नति और नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई जाती.
जेपीएससी की नियुक्ति और प्रमोशन प्रक्रियाओं में देरी भी एक बड़ा कारण
आरयू के पूर्व सिंडिकेट सह सीनेट सदस्य अटल पाडेय का मानना है कि इस स्थिति के पीछे झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की नियुक्ति और प्रमोशन प्रक्रियाओं में देरी भी एक बड़ा कारण है. विश्वविद्यालयों की ओर से लगातार इस दिशा में पहल और दबाव बनाए जाने की जरूरत बताई जा रही है.
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि राज्य में समय पर पदोन्नति और शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं तो आने वाले वर्षों में झारखंड के शिक्षाविद भी न केवल राज्य बल्कि देश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी कुलपति बनने की पात्रता हासिल कर सकते हैं. फिलहाल यह मुद्दा विधानसभा से लेकर शिक्षा जगत तक बहस का विषय बना हुआ है.
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