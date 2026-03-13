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झारखंड में ‘बाहरी’ कुलपति क्यों? विधानसभा में सवाल, शिक्षा विशेषज्ञों ने खोली व्यवस्था की पोल

झारखंड विधानसभा ( ETV Bharat )

रिपोर्ट: चंदन भट्टाचार्य



रांची: झारखंड विधानसभा में राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति का मामला गूंज उठा. शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए सवाल किया कि आखिर झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपति पद के लिए बाहर के शिक्षाविदों को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है. क्या झारखंड में ऐसे योग्य शिक्षाविदों की कमी हो गई है जो इन विश्वविद्यालयों का नेतृत्व कर सकें? यह सवाल अब राजनीतिक और शैक्षणिक दोनों ही हलकों में चर्चा का विषय बन गया है. दरअसल 10 मार्च को कुलाधिपति सह राज्यपाल की ओर से तीन विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई थी. इसके तहत प्रो. राजीव मनोहर को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) रांची, प्रो. ईला कुमार को महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर और अभय कुमार सिंह को झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है. इन नियुक्तियों को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए गए. झारखंड के विश्वविद्यालयों में बाहरी कुलपतियों की नियुक्ति का मामला (ETV Bharat) विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि यह समझ से परे है कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपति पद के लिए बाहर के लोगों को क्यों चुना जा रहा है. उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या झारखंड के शिक्षाविदों ने इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया था. अगर आवेदन किया था तो क्या सर्च कमेटी ने उनकी अनुशंसा नहीं की. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या झारखंड के विद्वान इन पदों के योग्य नहीं हैं. प्रदीप यादव ने कहा कि यह स्थिति राज्य की “अबुआ दिशोम” की भावना के भी विपरीत है और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए. आइए जानिए अब वजह हालांकि इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को समझने पर कई प्रशासनिक और संरचनात्मक कारण सामने आते हैं. झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपति बनने के लिए यूजीसी विनियम 2018 और झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 के तहत कुछ निर्धारित योग्यताएं तय हैं. इसके अनुसार कुलपति पद के लिए उम्मीदवार का प्रतिष्ठित शिक्षाविद होना जरूरी है. साथ ही उसे किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. उम्मीदवार की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और चयन प्रक्रिया सर्च कमेटी के माध्यम से पूरी होती है. इसके बाद राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति यानी राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है. समय पर प्रमोशन नहीं झारखंड के विश्वविद्यालयों की स्थिति यह है कि यहां बड़ी संख्या में शिक्षक वर्षों से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही कार्यरत हैं. समय पर प्रमोशन नहीं होने के कारण कई शिक्षकों को प्रोफेसर बनने का अवसर ही नहीं मिल पाया. ऐसे में वे कुलपति पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अहर्ता पूरी नहीं कर पाते. विश्वविद्यालय से जुड़े कई शिक्षाविदों का कहना है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि राज्य के शिक्षकों की दावेदारी कमजोर पड़ जाती है. टाइम-बाउंड प्रमोशन की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू नहीं