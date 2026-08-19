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रांची पहुंचे बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया वेलकम

डॉ. प्रदीप वर्मा का बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत ( Etv Bharat )