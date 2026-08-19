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रांची पहुंचे बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया वेलकम

रांची एयरपोर्ट पर राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया.

PRADEEP VERMA REACHED RANCHI
डॉ. प्रदीप वर्मा का बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 6:50 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 8:42 PM IST

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रांची: भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. रांची एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता के अलावा पार्टी के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे.

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ एवं फूल-मालाओं से उनका स्वागत करते हुए नए दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जो महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है, वह उनके लिए अत्यंत सम्मान के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी का विषय है.

रांची में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप वर्मा का स्वागत (Etv Bharat)

उन्होंने इस दायित्व के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं एवं करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया.

निरंतर मेहनत का सम्मान है दायित्व: डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं बल्कि झारखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं के स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद और संगठन के प्रति उनकी निरंतर मेहनत का सम्मान है. भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है, जहां सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी क्षमता, परिश्रम और समर्पण के बल पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों तक पहुंच सकता है.

डॉ. प्रदीप वर्मा ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. राष्ट्रीय मंत्री के रूप में उनकी प्राथमिकता संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय एवं व्यापक बनाना होगा.

मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, उसे समर्पण के साथ निभाऊंगा: डॉ. प्रदीप वर्मा

बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि पार्टी की विचारधारा, संगठन की मजबूती और राष्ट्रसेवा के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ कार्य करेंगे. उन्होंने कहा, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, उसे पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निभाऊंगा. संगठन को और अधिक मजबूत एवं व्यापक बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हर संभव प्रयास करूंगा.

डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार

नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव ने उपस्थित कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं का यह स्नेह, विश्वास और उत्साह उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का विश्वास और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है.

छात्रों के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की. छात्र आंदोलन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर भी तीखा हमला बोला.

उन्होंने कहा कि छात्रों के लगातार आंदोलन और उठ रहे गंभीर सवालों के दबाव में सरकार ने संबंधित परीक्षा को रद्द तो कर दिया, लेकिन अब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने से क्यों बच रही है, यह अपने आप में गंभीर सवाल है.

उन्होंने कहा कि जब राज्य के छात्र और युवा लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, तब सरकार को जांच से पीछे हटने के बजाय पारदर्शिता के साथ पूरे मामले की सच्चाई सामने लानी चाहिए. उन्होंने सवाल किया, यदि सरकार पूरे मामले में साफ है तो फिर सीबीआई जांच से डर क्यों रही है? निष्पक्ष जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

परीक्षा गड़बड़ी मामले में होनी चाहिए सीबीआई जांच: डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा

डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की वास्तविकता सामने लाने के लिए पूरे मामले की निष्पक्ष एवं विस्तृत सीबीआई जांच होनी चाहिए. जांच से यह स्पष्ट होगा कि परीक्षा प्रक्रिया में कहां और किस स्तर पर गड़बड़ी हुई तथा इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं?

उन्होंने कहा कि जांच आगे बढ़ने पर मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य और प्रभावशाली लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है. सरकार यदि जांच से बचने का प्रयास करती है तो इससे स्वाभाविक रूप से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी भाजपा

उन्होंने साफ कहा कि झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी. छात्रों और युवाओं के साथ भाजपा मजबूती से खड़ी है तथा उनके न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवस्था की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक पूरी मजबूती के साथ उठाती रहेगी.

आखिर में उन्होंने बताया कि युवाओं को अपने भविष्य को लेकर सरकार से जवाब मांगने का पूरा अधिकार है. सरकार का दायित्व है कि वह उनकी शंकाओं का समाधान करें और किसी भी परीक्षा में अनियमितता की शिकायत सामने आने पर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें.

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Last Updated : August 19, 2026 at 8:42 PM IST

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