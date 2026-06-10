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प्रदीप सोनी हत्याकांड का खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 7 अरेस्ट, लूटा गया सोना चांदी भी बरामद

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : कोटमी साप्ताहिक बाजार में सर्राफा व्यापारी प्रदीप सोनी से लूटपाट के दौरान गोली मारकर हत्या के बहुचर्चित मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में शामिल सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल हथियार, कारतूस, वाहन, मोबाइल फोन और लूटे गए सोना-चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं.

कब हुई थी हत्या ?

पूरा मामला 26 मई 2026 का है. कोटमी साप्ताहिक बाजार में सर्राफा व्यापारी प्रदीप सोनी से सोना-चांदी से भरा बैग लूटने का प्रयास किया गया था.विरोध करने पर मुख्य आरोपी राहुल उर्फ मनीष मंडल ने देशी कट्टे से गोली मार दी, जिससे प्रदीप सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल पुलिस पेट्रोलिंग वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था.

लूटा गया सोना चांदी भी बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस के आला अधिकारियों ने की पड़ताल

घटना की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर रेंज के महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग स्वयं घटनास्थल पहुंचे थे और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए थे. इसके बाद गौरेला-पेंड्रा-मरवाही पुलिस सहित बिलासपुर रेंज के जिलों की पुलिस टीमों को जांच में लगाया गया. तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन, मुखबिर सूचना और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही.