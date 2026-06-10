प्रदीप सोनी हत्याकांड का खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 7 अरेस्ट, लूटा गया सोना चांदी भी बरामद
जीपीएम में सर्राफा व्यवसायी प्रदीप सोनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ लूट का माल बरामद किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 10, 2026 at 6:00 PM IST
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : कोटमी साप्ताहिक बाजार में सर्राफा व्यापारी प्रदीप सोनी से लूटपाट के दौरान गोली मारकर हत्या के बहुचर्चित मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में शामिल सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल हथियार, कारतूस, वाहन, मोबाइल फोन और लूटे गए सोना-चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं.
कब हुई थी हत्या ?
पूरा मामला 26 मई 2026 का है. कोटमी साप्ताहिक बाजार में सर्राफा व्यापारी प्रदीप सोनी से सोना-चांदी से भरा बैग लूटने का प्रयास किया गया था.विरोध करने पर मुख्य आरोपी राहुल उर्फ मनीष मंडल ने देशी कट्टे से गोली मार दी, जिससे प्रदीप सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल पुलिस पेट्रोलिंग वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था.
पुलिस के आला अधिकारियों ने की पड़ताल
घटना की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर रेंज के महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग स्वयं घटनास्थल पहुंचे थे और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए थे. इसके बाद गौरेला-पेंड्रा-मरवाही पुलिस सहित बिलासपुर रेंज के जिलों की पुलिस टीमों को जांच में लगाया गया. तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन, मुखबिर सूचना और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही.
कौन है लूट का मास्टरमाइंड ?
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी खुशीराम साहू निवासी बिटकुला, थाना सीपत, जिला बिलासपुर ने बिहार और झारखंड के अपने साथियों राहुल उर्फ मनीष मंडल, सुजीत उर्फ राजू दास, संतोष कुमार दास और अपने भतीजे राजाराम साहू के साथ मिलकर वारदात की योजना बनाई थी. आरोपियों ने कई दिनों तक कोटमी बाजार में सर्राफा व्यापारियों की गतिविधियों की रेकी की और फिर सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया.
वारदात के बाद फरार हो गए थे आरोपी
वारदात के बाद आरोपी लूटे गए आभूषणों के साथ फरार हो गए थे. पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल उर्फ मनीष मंडल को बिहार के बांका जिले से, सुजीत उर्फ राजू दास को बिहार के रजौन क्षेत्र से और संतोष कुमार दास को झारखंड के गोड्डा जिले से गिरफ्तार किया. पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया.
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर दो देसी कट्टे, चार जिंदा कारतूस, एक खोखा, 40 ग्राम सोना, 4 किलो 480 ग्राम चांदी, सात मोबाइल फोन, दो मोटरसाइकिल और घटना में इस्तेमाल एक कार बरामद की है. लूटे गए आभूषणों का हिस्सा टेकरी और अन्य स्थानों पर छिपाकर रखा गया था, जिसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है- अविनाश मिश्रा,एएसपी
गिरफ्तार आरोपियों में कुछ आरोपी बिहार और झारखंड में लूट एवं चोरी के कई मामलों में पूर्व से आरोपी रहे हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. बहुचर्चित सर्राफा व्यापारी हत्याकांड के खुलासे को जिले की पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है.
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