टिहरी के तीन युवा सेना में बने ऑफिसर, पिथौरागढ़ के प्रियंका और अजय ने भी हासिल किया मुकाम, पढ़ें सक्सेस स्टोरी

टिहरी के तीन युवाओं ने भारतीय सेना में अफसर बनकर हैट्रिक लगाई. पिथौरागढ़ की प्रियंका अपनी पीढ़ी की चौथी सैन्य अफसर बनने जा रही है.

UTTARAKHAND YOUTH IN INDIAN ARMY
टिहरी के तीन युवा सेना में बने ऑफिसर, पिथौरागढ़ के प्रियंका और अजय ने भी हासिल किया मुकान (फोटो सोर्सः ऑफिसर्स के परिजन)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 15, 2025 at 9:16 PM IST

Updated : December 15, 2025 at 10:15 PM IST

टिहरी: कहते हैं, 'अगर मेहनत और जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता'. ऐसे ही कुछ टिहरी जिले के तीन युवाओं 25 वर्षीय प्रदीप सिंह रावत, 24 वर्षीय मयंक सिंह पडियार और 23 वर्षीय आयुष उनियाल ने कर दिखाया है. प्रदीप और आयुष ने 13 दिसंबर को आईएमए पासिंग आउट परेड पास कर सेना में लेफ्टिनेंट बनकर जिले का नाम रोशन किया है. जबकि मंयक सिंह पडियार ने हैदराबाद में एअर फोर्स अकादमी से फाइटर जेट पायलट बनकर पास आउट हुए. इन तीनों युवाओं की कामयाबी से क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

नगुन पट्टी के विकोल गांव निवासी प्रदीप रावत की प्रारंभिक शिक्षा मैरी माता कॉन्वेंट स्कूल चिन्यालीसौड़ में हुई. जबकि इंटरमीडिएट एफआईआर देहरादून से करने के बाद बीएससी डीबीएस कॉलेज देहरादून से की. इसके बाद एनडीए की परीक्षा क्वालीफाई कर आईएमए देहरादून में प्रशिक्षण के बाद 13 दिसंबर को आईएमए पासिंग आउट परेड पास की. प्रदीप रावत के पिता किशन सिंह रावत कृषक और माता पार्वती देवी गृहिणी हैं. परिवार में तीन भाइयों में प्रदीप रावत सबसे बड़े हैं. बेटे की इस कामयाबी से वे बेहद खुश हैं.

Uttarakhand youth in Indian Army
टिहरी के प्रदीप सिंह रावत बने सेना में लेफ्टिनेंट (फोटो सोर्स- प्रदीप के परिजन)

एयरफोर्स अफसर बने मयंक: वहीं नगुन पट्टी के डोबन पलूंजा निवासी मयंक पडियार के पिता विजय सिंह पडियार ने बताया कि, मंयक बचपन से ही एयरफोर्स में जाने की इच्छा जता चुके थे. वे स्वयं सेना की 11वीं गढ़वाल राइफल में 17 साल की सेवा करने के बाद हवालदार पद से सेवानिवृत्त हुए है. मयंक की प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय उत्तरकाशी से हुई. उसके बाद उच्च शिक्षा देहरादून के उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से की है. उनकी इस उपलब्धि पर वे काफी खुश है.

Uttarakhand youth in Indian Army
टिहरी के मयंक सिंह पडियार बने एयरफोर्स ऑफिसर (फोटो सोर्स- मयंक के परिजन)

कड़ी मेहनत के बाद आयुष ने सेना में अफसर: टिहरी जनपद के प्रतापनगर विकासखंड के ओण पट्टी के पणसूत गांव निवासी आयुष उनियाल भी सेना में अफसर बने. भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से पास आउट होकर सेना में लेफ्टिनेंट बने आयुष उनियाल का चंबा पहुंचने पर पूर्व सैनिक संगठन और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया. लेफ्टिनेंट आयुष उनियाल की प्रारंभिक शिक्षा चंबा के कार्मल स्कूल में संपन्न हुई. उसके बाद उन्होंने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की. जनवरी 2022 में उनका चयन एनडीए में हुआ और बीते 13 दिसंबर को वे सेवा में लेफ्टिनेंट बनकर पास आउट हुए.

Uttarakhand youth in Indian Army
टिहरी के आयुष उनियाल बने सेना में लेफ्टिनेंट (फोटो सोर्स- आयुष के परिजन)

आयुष के पिता बुद्धिराम उनियाल चंबा में व्यवसायी हैं और माता दरबा देवी गृहिणी हैं. उनका भाई आकर्ष उनियाल मुंबई में डॉक्टर है. उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने शिक्षकों और माता-पिता को दिया है. तीनों युवाओं की इस कामयाबी पर सैनिक संगठनों और राजनीतिक दलों, समाज के बुद्धिजीवी वर्गों ने खुशी जाहिर की है.

अपनी पीढ़ी की चौथी अफसर बनीं प्रियंका: वहीं सीमांत जिला पिथौरागढ़ के लोहाकोट निवासी प्रियंका. चौथी पीढ़ी में सेना में शामिल होकर परिवार का गौरव बढ़ाएगी. प्रियंका के परदादा, दादा और पिता सूबेदार मेजर रिटायर्ड किशन सिंह कन्याल सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं. गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से उत्तीर्ण प्रियंका ने वायु सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा में 27वां स्थान हासिल किया है.

Uttarakhand youth in Indian Army
पिथौरागढ़ की प्रियंका ने पास की एयरफोर्स परीक्षा. (फोटो सोर्स- प्रियंका के परिजन)

1971 की जंग लड़ चुके दादा के बाद अब पोती वायुसेना में अफसर बनकर चार पीढ़ी से देश में सेवा करने की परंपरा को निभाने जा रहा है. परदादा के अलावा पिता और चाचा भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं. प्रियंका अपने परिवार में चौथी पीढ़ी की अफसर बनेंगी. प्रियंका के वायुसेना में अफसर बनने के बाद परिवार और उनके गांव में खुशी की लहर है. अब प्रियंका अगले चार साल तक एयरफोर्स अकादमी डुंडीगल, हैदराबाद में प्रशिक्षण लेंगी.

Uttarakhand youth in Indian Army
पिथौरागढ़ के अजय भट्ट बने सेना में लेफ्टिनेंट (फोटो सोर्स- अजय भट्ट के परिजन)

अजय भट्ट बने सेना में लेफ्टिनेंट: दूसरी तरफ, मजिरकांडा निवासी अजय भट्ट पुत्र सतीष भट्ट सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं. उनकी इस उपलब्धि से उनके गांव में खुशी का माहौल है. अजय ने कक्षा आठ तक की पढ़ाई पिथौरागढ़ के पीएनएफ स्कूल से की. इंटर तक की शिक्षा उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय आठगांव शिलिंग से ली. वह विद्यालय में टॉपर भी रहे. स्नातक की शिक्षा उन्होंने रामजस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की. इसके बाद उनका चयन सीडीएस में हुआ. 18 माह के प्रशिक्षण के बाद 13 दिसंबर को आईएमए देहरादून से वह पासआउट होकर सेना में अधिकारी बन गए हैं. अजय के पिता उत्तराखंड पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं. जबकि मां गृहिणी हैं. उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता-पिता को दिया है.

Last Updated : December 15, 2025 at 10:15 PM IST

टिहरी के युवा बने सैन्य अफसर
भारतीय सेना में उत्तराखंड के युवा
LIEUTENANT PRADEEP RAWAT
AYUSH UNIYAL MAYANK SINGH PADIYAR
UTTARAKHAND YOUTH IN INDIAN ARMY

