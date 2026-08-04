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भिलाई में शिव महापुराण कथा, पंडित प्रदीप मिश्रा के महाआयोजन का भूमि पूजन, कौशल्या देवी साय ने किया शुभारंभ

दुर्ग: एक बार फिर सीहोर वाले प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है. सोमवार से तैयारियां शुरू हो गई है. भूमि पूजन और शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं.

कौशल्या देवी साय ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर आयोजन का शुभारंभ किया. उन्होंने भजन भी किया. इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. इस दौरान भगवान भोलेनाथ की भव्य आरती भी की गई.

छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है. यहां लगातार ढाई साल से कथा हो रही है-कौशल्या देवी साय, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी

आयोजन की भव्य तैयारियां

बोल बम कल्याण एवं सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस शिव महापुराण कथा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. आयोजन स्थल पर करीब एक लाख वर्गफीट क्षेत्र में तीन विशाल डोम बनाए जाएंगे. बारिश को देखते हुए पूरे पंडाल को वाटरप्रूफ बनाया जाएगा, ताकि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

भिलाई में कौशल्या देवी साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान

श्रद्धालुओं की सुविधा और सुचारु व्यवस्था के लिए चार अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे. कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए एक अलग विशेष प्रवेश द्वार रहेगा, जहां आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा. आयोजन समिति का दावा है कि कथा के दौरान हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे, जिसके लिए सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं की भी तैयारी की जा रही है.