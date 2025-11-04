ETV Bharat / state

28 दिन बाद काली नदी के किनारे मिला था प्रदीप दरियाल का शव, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में हुआ पोस्टमार्टम

दिवंगत प्रदीप दरियाल ( File photo by police )

पिथौरागढ़: लापता होने के 28 दिन बाद काली नदी किनारे मृत मिले मुनस्यारी के प्रदीप दरियाल के शव का फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ. पोस्टमार्टम के लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से एक्सपर्ट को बुलाया गया था. पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. 5 अक्टूबर को हल्द्वानी से चले थे प्रदीप दरियाल: मुनस्यारी के पातों गांव निवासी 25 वर्षीय युवक प्रदीप दरियाल पुत्र ललित सिंह 05 अक्टूबर को हल्द्वानी से स्कार्पियों वाहन से धारचूला के लिए निकला था. युवक के लापता होने पर जब ढूंढ खोज की गई तो उसका वाहन पिथौरागढ़-धारचूला एनएच के किनारे बलुवाकोट के पास काली नदी किनारे दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिला जबकि प्रदीप लापता था. 28वें दिन मिला था प्रदीप दरियाल का शव: प्रदीप के परिजनों की ओर से बलुवाकोट कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. प्रदीप का पता नहीं चलने पर क्षेत्रवासियों में पुलिस के खिलाफ नाराजगी थी. पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने मुनस्यारी में प्रदर्शन किया था. मुनस्यारी दौरे में सीएम के सामने इसकी उच्च जांच करने की मांग की थी. दो दिन पूर्व लापता प्रदीप का शव घटनास्थल से लगभग 40 किमी दूर काली नदी किनारे पड़ा मिला. परिजनों ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में पीएम कराने की मांग की थी. इसके चलते रविवार को पोस्टमार्टम नहीं हुआ. तीन डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम: सोमवार को अल्मोड़ा मेडिकल कालेज से फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉ एनएल गर्विस पिथौरागढ़ पहुंचे. उनकी मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया. प्रदीप का डीएनए और बिसरा भी सुरक्षित रखा गया है. पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव मुनस्यारी ले गए. काली नदी के तट पर मिले के बाद प्रदीप के शव का रविवार को स्वजनों ने बगैर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया था. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से फॉरेंसिक के एक्सपर्ट को बुलाया.