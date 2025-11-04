ETV Bharat / state

28 दिन बाद काली नदी के किनारे मिला था प्रदीप दरियाल का शव, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में हुआ पोस्टमार्टम

5 अक्टूबर को प्रदीप दरियाल अपनी स्कॉर्पियो से हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिए चले थे, इसी के बाद से वो लापता थे

POSTMORTEM OF PRADEEP DARIYAL BODY
दिवंगत प्रदीप दरियाल (File photo by police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 4, 2025 at 9:02 AM IST

|

Updated : November 4, 2025 at 9:13 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़: लापता होने के 28 दिन बाद काली नदी किनारे मृत मिले मुनस्यारी के प्रदीप दरियाल के शव का फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ. पोस्टमार्टम के लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से एक्सपर्ट को बुलाया गया था. पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

5 अक्टूबर को हल्द्वानी से चले थे प्रदीप दरियाल: मुनस्यारी के पातों गांव निवासी 25 वर्षीय युवक प्रदीप दरियाल पुत्र ललित सिंह 05 अक्टूबर को हल्द्वानी से स्कार्पियों वाहन से धारचूला के लिए निकला था. युवक के लापता होने पर जब ढूंढ खोज की गई तो उसका वाहन पिथौरागढ़-धारचूला एनएच के किनारे बलुवाकोट के पास काली नदी किनारे दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिला जबकि प्रदीप लापता था.

28वें दिन मिला था प्रदीप दरियाल का शव: प्रदीप के परिजनों की ओर से बलुवाकोट कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. प्रदीप का पता नहीं चलने पर क्षेत्रवासियों में पुलिस के खिलाफ नाराजगी थी. पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने मुनस्यारी में प्रदर्शन किया था. मुनस्यारी दौरे में सीएम के सामने इसकी उच्च जांच करने की मांग की थी. दो दिन पूर्व लापता प्रदीप का शव घटनास्थल से लगभग 40 किमी दूर काली नदी किनारे पड़ा मिला. परिजनों ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में पीएम कराने की मांग की थी. इसके चलते रविवार को पोस्टमार्टम नहीं हुआ.

तीन डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम: सोमवार को अल्मोड़ा मेडिकल कालेज से फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉ एनएल गर्विस पिथौरागढ़ पहुंचे. उनकी मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया. प्रदीप का डीएनए और बिसरा भी सुरक्षित रखा गया है. पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव मुनस्यारी ले गए. काली नदी के तट पर मिले के बाद प्रदीप के शव का रविवार को स्वजनों ने बगैर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया था. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से फॉरेंसिक के एक्सपर्ट को बुलाया.

जहां कार मिली वहां से 40 किमी दूर मिला शव: प्रदीप दरियाल, जो 26 वर्ष के थे, बीती 5 अक्टूबर को स्कार्पियो वाहन लेकर धारचूला जा रहे थे और दूंगातोली के पास लापता हो गए थे. उनका वाहन काली नदी के किनारे क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला था. 28 दिन बाद तल्ला बगड़ क्षेत्र से प्रदीप का शव बरामद हुआ. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय लाया गया था. रविवार को पोस्टमार्टम होना था, लेकिन परिजनों ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट के बिना इसे कराने से मना कर दिया. पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने मामला सीएमओ के समक्ष रखा. सीएमओ ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को पत्र लिखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भेजने की मांग की. परिजनों ने पोस्टमार्टम डाक्टरों के पैनल से कराने, बिसरा सुरक्षित रखने और डीएनए सैंपल लेने की भी मांग की थी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज: पिथौरागढ़ के सीओ गोविंद बल्लभ जोशी ने बताया कि-

परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है. फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.
-गोविंद बल्लभ जोशी, सीओ, पिथौरागढ़-

कौन थे प्रदीप दरियाल? प्रदीप दरियाल हल्द्वानी और पिथौरागढ़ के बीच कार चलाते थे. वो मुनस्यारी के पातो गांव के रहने वाले थे. बीती 5 अक्टूबर को नैनीताल जिले के हल्द्वानी से यात्रियों को लेने के लिए वो करीब 3:00 बजे अपने स्कॉर्पियो वाहन संख्या 04TB6174 पर सवार होकर धारचूला के लिए चले थे. काफी समय बीत जाने के बाद भी वो यात्रियों को लेने नहीं पहुंचे, तो यात्रियों ने उनसे संपर्क करने के लिए फोन किया. इस दौरान प्रदीप का फोन बंद आया. इसकी जानकारी यात्रियों ने पुलिस को दी. अगले दिन यानी 6 अक्टूबर को प्रदीप दरियाल का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हालत में पिथौरागढ़ धारचूला NH ढुंगांतोली थाना बलुवाकोट में काली नदी के किनारे मिला. काफी खोजबीन के बाद भी चालक प्रदीप का कुछ पता नहीं चल सका था. आखिरकार 28वें दिन जहां प्रदीप की स्कॉर्पियो मिली थी वहां से 40 किलोमीटर दूर उनका शव मिला.

ये भी पढ़ें: पिथौरागढ़ हादसा, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, सगी बहनों की मौत, छोटा भाई घर पर करता रहा इंतजार

Last Updated : November 4, 2025 at 9:13 AM IST

TAGGED:

PITHORAGARH FORENSIC EXPERTS
PRADEEP DARIYAL BODY FOUND
PRADEEP DARIYAL ACCIDENT
PITHORAGARH ROAD ACCIDENT
POSTMORTEM OF PRADEEP DARIYAL BODY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.