बाल्यावस्था पर भारी पड़ रही शादी की परंपरा, देवघर में बाल विवाह की भयावह तस्वीर
महिला सशक्तिकरण की बातों के बीच देवघर में बाल विवाह की कुप्रथा अब भी गहरी जड़ें जमाए हुए है.
Published : March 7, 2026 at 6:18 PM IST
रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी
देवघर: देशभर में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा. इस दिन समाज से लेकर सरकार तक महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का संकल्प लिया जाएगा. लेकिन झारखंड के देवघर जिले की हकीकत इस संकल्प पर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं. महिला सशक्तिकरण की बातों के बीच यहां बाल विवाह की कुप्रथा अब भी गहरी जड़ें जमाए हुए है.
बाल विवाह एक चिंताजनक स्थिति है
संथाल परगना के महत्वपूर्ण जिले देवघर में बाल विवाह की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. आंकड़ों के अनुसार बाल विवाह के मामलों में देवघर पूरे झारखंड राज्य में दूसरे स्थान पर है. यह स्थिति न केवल प्रशासन के लिए चुनौती है, बल्कि समाज की सोच और जागरूकता पर भी सवाल खड़े करती है.
देवघर की जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कुमारी रंजना ने बताया कि यह सही है कि राज्य में बाल विवाह के मामलों में देवघर का स्थान दूसरा है, लेकिन इस कुरीति को खत्म करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि जिले में करीब 49 प्रतिशत ऐसे मामले चिन्हित किए जा रहे हैं जो बाल विवाह की श्रेणी में आते हैं, यह निश्चित रूप से एक चिंताजनक स्थिति है.
लोगों को जागरूक करने के प्रयास जारी
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कुमारी रंजना ने कहा कि देवघर और मधुपुर, दोनों अनुमंडलों में बाल विवाह उन्मूलन को लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, ग्राम प्रधान, मुखिया, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं तथा सरकारी तंत्र से जुड़े अन्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे गांव-गांव जाकर लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक कर सकें.
इसके अलावा सभी प्रखंडों के सीडीपीओ, बीडीओ, महिला पर्यवेक्षक सहित संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले, वहां तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
जिला बाल संरक्षण इकाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच करीब 20 से 25 बाल विवाह के मामले सामने आए, जिन पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की. हाल ही में देवघर के ठाड़ी मोहल्ले में भी एक बाल विवाह का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए विवाह रुकवाया और संबंधित परिजनों पर कानूनी कार्रवाई की. साथ ही लोगों को कम उम्र में विवाह के दुष्परिणामों के बारे में भी समझाया गया.
पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान बाल विवाह से जुड़े लगभग 150 मामले दर्ज
विभागीय आंकड़ों के अनुसार पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान बाल मजदूरी, खोया-पाया और बाल विवाह से जुड़े लगभग 150 मामले दर्ज किए गए, जिनमें आधे से अधिक मामले केवल बाल विवाह से जुड़े पाए गए. यह स्थिति बताती है कि कानून और जागरूकता के बावजूद समाज के कई हिस्सों में यह कुरीति अब भी जिंदा है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई जगहों पर खुलेआम बाल विवाह कराए जाते हैं. जानकारी के अभाव और सामाजिक दबाव के कारण लोग इसे सामान्य परंपरा की तरह स्वीकार कर लेते हैं, जबकि कम उम्र में विवाह लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर प्रभाव डालता है.
केवल सरकारी प्रयासों से इस कुरीति को खत्म नहीं किया जा सकता
गौरतलब है कि संथाल परगना का महत्वपूर्ण जिला देवघर क्षेत्रीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है. ऐसे में जब इस जिले में ही बाल विवाह के आंकड़े इतने चिंताजनक हैं, तो पूरे संथाल प्रमंडल की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.
