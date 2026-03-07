ETV Bharat / state

बाल्यावस्था पर भारी पड़ रही शादी की परंपरा, देवघर में बाल विवाह की भयावह तस्वीर

रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी

देवघर: देशभर में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा. इस दिन समाज से लेकर सरकार तक महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का संकल्प लिया जाएगा. लेकिन झारखंड के देवघर जिले की हकीकत इस संकल्प पर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं. महिला सशक्तिकरण की बातों के बीच यहां बाल विवाह की कुप्रथा अब भी गहरी जड़ें जमाए हुए है.

बाल विवाह एक चिंताजनक स्थिति है

संथाल परगना के महत्वपूर्ण जिले देवघर में बाल विवाह की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. आंकड़ों के अनुसार बाल विवाह के मामलों में देवघर पूरे झारखंड राज्य में दूसरे स्थान पर है. यह स्थिति न केवल प्रशासन के लिए चुनौती है, बल्कि समाज की सोच और जागरूकता पर भी सवाल खड़े करती है.

स्थानीय महिला और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के बयान (Etv Bharat)

देवघर की जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कुमारी रंजना ने बताया कि यह सही है कि राज्य में बाल विवाह के मामलों में देवघर का स्थान दूसरा है, लेकिन इस कुरीति को खत्म करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि जिले में करीब 49 प्रतिशत ऐसे मामले चिन्हित किए जा रहे हैं जो बाल विवाह की श्रेणी में आते हैं, यह निश्चित रूप से एक चिंताजनक स्थिति है.

लोगों को जागरूक करने के प्रयास जारी

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कुमारी रंजना ने कहा कि देवघर और मधुपुर, दोनों अनुमंडलों में बाल विवाह उन्मूलन को लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, ग्राम प्रधान, मुखिया, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं तथा सरकारी तंत्र से जुड़े अन्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे गांव-गांव जाकर लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक कर सकें.

इसके अलावा सभी प्रखंडों के सीडीपीओ, बीडीओ, महिला पर्यवेक्षक सहित संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले, वहां तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.