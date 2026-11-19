BHU में 'पंडिताई' सीखेंगे NRI; सत्यनारायण व्रत कथा से लेकर 16 संस्कारों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग
वाराणसी से संवाददाता प्रतिमा तिवारी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 2:20 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय अब भारतीय संस्कार, परंपरा के साथ हीं अब 'पंडिताई' का कोर्स भी संचालित कर रहा है. खास बात यह है कि यह कोर्स भारतीय छात्रों के लिए नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए है. भारतीय विदेश और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से BHU के भारत अध्ययन केंद्र में तीन महीने का प्रैक्टिकल कोर्स संचालित किया जाएगा. देखें इस नई पहल पर यह विशेष रिपोर्ट.
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अब सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ाई जाएगी. सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन यह भारतीयता को विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में बनाए रखने का अभिनव प्रयास है. इसे पढ़ने वाले कोई आम विद्यार्थी नहीं होंगे बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीय होंगे. BHU के भारत अध्ययन केंद्र ने पंडा-पुरोहित प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया है.
'पंडिताई' का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण: इसमें वह सेलेबस शामिल किया गया है, जो हर भारतीय बचपन से अपने घरों में देखता है. यह कोर्स सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी. इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा, विवाह संस्कार, जनेऊ, मुंडन संस्कार, तीज व्रत सहित सभी 16 संस्कारों की ट्रेनिंग शामिल है.
विदेशी छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन: इन कोर्सेस के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है. सात समंदर पार रहने वाले लोग अब भारतीय संस्कृति और परंपरा को पढ़ सकेंगे. काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत सरकार के ICCR और ITEC के सहयोग से इसे शुरू किया गया है.
इसमें फिजी, मॉरीशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम जैसे देशों में रहने वाले भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को मौका मिलेगा. वह काशी आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी सनातनी परंपरा को जान और समझ सकेंगे. इसमें कथा, संस्कार और अन्य चीजों के बारे में बताया जाएगा.
20 दिसंबर से शुरू होंगे कोर्स: यदि हम क्लासेस की बात करें तो 20 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी. यह क्लासेस 25 फरवरी 2027 तक चलेंगी. इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कक्षाओं का संचालन किया जाएगा. इसमें यज्ञ हवन के साथ 16 संस्कारों को जोड़ दिया गया है.
क्या कहते हैं समन्वयक: पहली बार BHU में सत्यनारायण भगवान की कथा पर शिक्षा को लेकर भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रो. शरदिंदु तिवारी ने बताया कि भारत अध्ययन केंद्र में भारतीय प्राचीन विधाओं के प्रचार-प्रसार संरक्षण के जिम्मेदारी है. इसके तहत हम लोग पंडा-पुरोहित कोर्स का संचालन कर रहे हैं.
यह कोर्स हमारे प्रवासी भारतीयों के लिए है. इसमें कर्मकांड का प्रशिक्षण दिया जाता है. यह पूरा कोर्स 3 महीने का होता है. शुरू में एक महीना ऑनलाइन सिखाया जाता है. बीच में एक महीना ऑफलाइन और एक महीना ऑनलाइन चलता है.
उन्होंने बताया कि इसमें संस्कार, व्रत कथाओं के बारे में बताया जाएगा. इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा, तीज व्रत और अन्य व्रत कथाओं को शामिल किया गया है. इसके साथ ही संस्कारों को भी बढ़ाया जाएगा. इसमें जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार भी शामिल है.
थ्योरी ही नहीं प्रैक्टिकल पर जोर: उन्होंने बताया कि, यह जब पहला मौका है, जहां सत्यनारायण भगवान की कथा और अन्य तीज व्रत के बारे में लोगों को बताया जाएगा. वह बताते हैं कि सिर्फ थ्योरी की क्लास नहीं चलेगी, बल्कि प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाएगा.
उदाहरण के रूप में कैसे ग्रह पूजन होता है? ग्रह पूजन में किस समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? किस तरीके की विधि बनती है? कैसी-कैसी विधियां होती है? यह सब कुछ बताया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह क्लास इसलिए ज्यादा रुचिकर होगी, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल पर विशेष बल दिया जाएगा.
यदि हम विवाह की बात करें तो हम विवाह को प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते. लेकिन किसी को वर-वधू बनाकर उसकी जो विधियां होती हैं, उसके बारे में बताएंगे. जनेऊ संस्कार में जो विधियां हैं, उसके बारे में बताएंगे और इसके साथ ही किस तरीके से यजमान को कौन सा मंत्र पढ़ना है. यजमान को भी बनाकर उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा.
विदेशी छात्रों को मौका: प्रोफेसर तिवारी कहते हैं कि भारत सरकार की यह पहल है. इसके तहत प्रवासी भारतीयों को यह कोर्स पढ़ाया जाएगा. उन्होंने बताया कि इसमें हिस्सेदारी के लिए एक गूगल फॉर्म निकल गया है. भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से यह कोर्स चल रहा है.
जिन-जिन देशों में प्रवासी भारतीय हैं, उनका फॉर्म आमंत्रित करना, उनको शॉर्ट लिस्ट करना, यह सब काम मंत्रालय का है. इसके बाद हमें यहां पर लिस्ट मिलती है. उन्होंने बताया कि इसमें मॉरीशस, साउथ अफ्रीका, त्रिनिदाद-टौबैगो सहित अन्य देशों को शामिल किया गया है. लगभग 20 से 22 की संख्या में लोग होंगे, जो यहां पर आकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे.
आयु सीमा का बंधन नहीं: उन्होंने बताया कि आयु सीमा की बात करें तो इसमें 70 साल तक के लोग अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं. वह कहते हैं कि यह सिर्फ क्लास नहीं है बल्कि एक दर्शन है, जिसमें काशी और आस-पास के धार्मिक स्थलों पर भी उन्हें भ्रमण कराया जाएगा.
इसमें अयोध्या, प्रयाग, मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी धाम सहित अन्य ऐतिहासिक मंदिरों पर उन्हें लेकर जाया जाएगा और उसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी.
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