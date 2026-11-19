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BHU में 'पंडिताई' सीखेंगे NRI; सत्यनारायण व्रत कथा से लेकर 16 संस्कारों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग

BHU में 'पंडिताई' सीखेंगे NRI स्टूडेंट्स. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय अब भारतीय संस्कार, परंपरा के साथ हीं अब 'पंडिताई' का कोर्स भी संचालित कर रहा है. खास बात यह है कि यह कोर्स भारतीय छात्रों के लिए नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए है. भारतीय विदेश और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से BHU के भारत अध्ययन केंद्र में तीन महीने का प्रैक्टिकल कोर्स संचालित किया जाएगा. देखें इस नई पहल पर यह विशेष रिपोर्ट.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अब सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ाई जाएगी. सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन यह भारतीयता को विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में बनाए रखने का अभिनव प्रयास है. इसे पढ़ने वाले कोई आम विद्यार्थी नहीं होंगे बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीय होंगे. BHU के भारत अध्ययन केंद्र ने पंडा-पुरोहित प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया है.