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कानपुर की प्राची पांडेय ने रचा इतिहास, टोक्यो एशियन चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल

प्राची पांडेय ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : जापान के टोक्यो में आयोजित पैरा एशियन चैंपियनशिप 2026 में भारत की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी प्राची पांडे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है. प्राची ने महिला सिंगल्स क्लास 6 इवेंट में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें इराक की खिलाड़ी अल-दयेनी नजला के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस शानदार उपलब्धि से पूरे देश और उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है. प्राची पैरा एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली खिलाड़ी हैं.







टोक्यो में खेले गए महिला सिंगल्स क्लास 6 के सेमीफाइनल मुकाबले में प्राची का मुकाबला इराक की मजबूत खिलाड़ी अल-दयेनी नजला से हुआ. इराकी खिलाड़ी ने यह मुकाबला 11-9, 11-2 और 11-8 के अंतर से अपने नाम किया. हालांकि प्राची फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनके खेल का स्तर बेहद शानदार रहा और उन्होंने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया. इससे पहले मार्च 2025 में भी प्राची ने स्पेन में हुई अंतरराष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया था.



