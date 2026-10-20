कानपुर की प्राची पांडेय ने रचा इतिहास, टोक्यो एशियन चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल
पिता शिवांकर पांडेय ने बताया कि वह अपनी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए रोजाना अभ्यास करती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 4:58 PM IST
कानपुर : जापान के टोक्यो में आयोजित पैरा एशियन चैंपियनशिप 2026 में भारत की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी प्राची पांडे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है. प्राची ने महिला सिंगल्स क्लास 6 इवेंट में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें इराक की खिलाड़ी अल-दयेनी नजला के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस शानदार उपलब्धि से पूरे देश और उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है. प्राची पैरा एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली खिलाड़ी हैं.
I warmly congratulate Prachi Pandey on winning the Bronze Medal in Women’s Singles Class 6 Para Table Tennis at the Asian Para Games 2026. Every point on the table is an opportunity to turn skill into success, and your medal is a moment to celebrate. May you continue to find new ways to sharpen your game and enjoy many more rewarding moments in table tennis.— President of India (@rashtrapatibhvn) October 20, 2026
टोक्यो में खेले गए महिला सिंगल्स क्लास 6 के सेमीफाइनल मुकाबले में प्राची का मुकाबला इराक की मजबूत खिलाड़ी अल-दयेनी नजला से हुआ. इराकी खिलाड़ी ने यह मुकाबला 11-9, 11-2 और 11-8 के अंतर से अपने नाम किया. हालांकि प्राची फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनके खेल का स्तर बेहद शानदार रहा और उन्होंने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया. इससे पहले मार्च 2025 में भी प्राची ने स्पेन में हुई अंतरराष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया था.
उत्तर प्रदेश की बेटी प्राची पाण्डेय जी को एशियन पैरा गेम्स-2026 की पैरा टेबल टेनिस महिला सिंगल्स-क्लास 6 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई। आपकी यह उपलब्धि खेल जगत में भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई प्रदान कर रही है। आपका संघर्ष, समर्पण और सफलता अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। आपके उज्ज्वल भविष्य हेतु अनंत मंगलकामनाएं।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 20, 2026
मूलरूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जुरखन खेड़ा की रहने वाली प्राची की यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है. पिता शिवांकर पांडेय ने बताया कि वह अपनी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए रोजाना अभ्यास करती हैं. उनके शुरुआती कोच अमरेश रहे हैं, जिनसे उन्होंने खेल की बारीकियां सीखीं. कोच ने बताया कि प्राची की यह लगन और मेहनत ही उन्हें इस मुकाम तक लेकर आई है. विपरीत परिस्थितियों और शारीरिक सीमाओं को मात देकर उन्होंने साबित कर दिया कि हौसले बुलंद हों तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है.
प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्राची पांडे एक साधारण और प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं. उनके पिता शिवांकर पांडेय उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि उनकी मां सरोज एक गृहिणी हैं. इसके अलावा उनके दो भाई हैं. परिवार के सहयोग और खुद के अटूट आत्मविश्वास के दम पर प्राची ने आज देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.
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