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कानपुर की प्राची पांडेय ने रचा इतिहास, टोक्यो एशियन चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल

पिता शिवांकर पांडेय ने बताया कि वह अपनी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए रोजाना अभ्यास करती हैं.

प्राची पांडेय
प्राची पांडेय (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 20, 2026 at 4:58 PM IST

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कानपुर : जापान के टोक्यो में आयोजित पैरा एशियन चैंपियनशिप 2026 में भारत की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी प्राची पांडे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है. प्राची ने महिला सिंगल्स क्लास 6 इवेंट में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें इराक की खिलाड़ी अल-दयेनी नजला के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस शानदार उपलब्धि से पूरे देश और उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है. प्राची पैरा एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली खिलाड़ी हैं.




टोक्यो में खेले गए महिला सिंगल्स क्लास 6 के सेमीफाइनल मुकाबले में प्राची का मुकाबला इराक की मजबूत खिलाड़ी अल-दयेनी नजला से हुआ. इराकी खिलाड़ी ने यह मुकाबला 11-9, 11-2 और 11-8 के अंतर से अपने नाम किया. हालांकि प्राची फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनके खेल का स्तर बेहद शानदार रहा और उन्होंने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया. इससे पहले मार्च 2025 में भी प्राची ने स्पेन में हुई अंतरराष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया था.


मूलरूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जुरखन खेड़ा की रहने वाली प्राची की यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है. पिता शिवांकर पांडेय ने बताया कि वह अपनी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए रोजाना अभ्यास करती हैं. उनके शुरुआती कोच अमरेश रहे हैं, जिनसे उन्होंने खेल की बारीकियां सीखीं. कोच ने बताया कि प्राची की यह लगन और मेहनत ही उन्हें इस मुकाम तक लेकर आई है. विपरीत परिस्थितियों और शारीरिक सीमाओं को मात देकर उन्होंने साबित कर दिया कि हौसले बुलंद हों तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है.

प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्राची पांडे एक साधारण और प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं. उनके पिता शिवांकर पांडेय उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि उनकी मां सरोज एक गृहिणी हैं. इसके अलावा उनके दो भाई हैं. परिवार के सहयोग और खुद के अटूट आत्मविश्वास के दम पर प्राची ने आज देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.

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एशियन चैंपियनशिप 2026
ASIAN CHAMPIONSHIPS 2026
टेनिस खिलाड़ी प्राची पांडे
TENNIS PLAYER PRACHI PANDEY
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