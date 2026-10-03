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ताने सहकर भी नहीं थमे कदम! नंगे पैर कच्ची राहों पर दौड़कर सहारनपुर की बेटी ने देश को दिलाया 'गोल्ड', जानिए प्राची का संघर्ष भरा सफर

प्राची का संघर्ष भरा सफर ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : एशियन गेम्स 2026 की 4×400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतते ही प्राची की रफ्तार ने भारत को वैश्विक मंच पर चमका दिया है. इधर, उनके गांव में बीते बुधवार की सुबह कोई आम नहीं थी, बल्कि यह उस जिद और वादे की जीत का दिन था, जिसे प्राची ने तीन साल पहले अपने मां से किया था. बेटी की उपलब्धि पर गांवभर में उत्साह का माहौल था. मोबाइल फोन बधाइयों से थरथरा रहे थे. हर जुबां पर यही था कि जिस बेटी के कदम कभी झबीरण की धूल भरी पगडंडियों पर सधे थे, आज उसने जापान की सिंथेटिक ट्रैक पर इतिहास रच दिया. इस सफलता के पीछे भी अटूट मेहनत और संघर्ष छिपा है. आइए जानते हैं कि किसान की बेटी का पूरा सफर और मां से किया गया वादा, पढ़िए...

प्राची का संघर्ष भरा सफर (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, सहारनपुर के झबीरण गांव की बेटी प्राची चौधरी ने हाल ही जापान में हुए एशियान गेम्स में ब्रोंज और गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश सहित अपने राज्य, शहर और अपने परिवार का नाम रोशन किया है. इससे पहले प्राची चौधरी 2023 में चीन में हुए एशियान गेम्स में रिले दौड़ में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं. उस दौरान मां राजेश ने बेटी को बधाई देने के साथ एक बात कही थी कि "अभी और मेहनत करनी है." प्राची ने भी वादा किया था कि वह एक दिन स्वर्ण पदक जीतकर परिवार के साथ तिरंगे का मान बढ़ाएंगी और DSP की वर्दी पहनने का सपना पूरा करेंगी. अब तीन साल बाद प्राची ने मां से किया वादा निभाया और जापान की धरती पर गोल्ड मेडल झटक लिया. प्राची चौधरी (Photo Credit; ETV Bharat) प्राची चौधरी ने 2023 में चीन में हुए एशियाड खेलों में जब रजत पदक प्राप्त किया था, तब प्रदेश सरकार ने उन्हें डेढ़ करोड़ रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी थी. राजपत्रित अधिकारी का पद भी ऑफर किया था. प्राची चौधरी (Photo Credit; ETV Bharat) प्राची किसान परिवार से आती हैं, इसलिए उनके लिए गांव की सड़कों से लेकर एशियन गेम्स और ओलंपिक तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. इनके पिता जयवीर चौधरी खेती करते हैं. प्राची की बड़ी बहन अन्नु और छोटा भाई प्रियांशु पुलिस में हैं, जबकि बड़ा भाई अंकित गांव में रहकर खेती बाड़ी में पिता का हाथ बंटाते हैं. "तब टीका-टिप्पणी करते थे लोग"