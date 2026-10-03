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ताने सहकर भी नहीं थमे कदम! नंगे पैर कच्ची राहों पर दौड़कर सहारनपुर की बेटी ने देश को दिलाया 'गोल्ड', जानिए प्राची का संघर्ष भरा सफर

मनीष चौहान के संपादन में रोशन लाल सैनी की रिपोर्ट

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प्राची का संघर्ष भरा सफर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 8:48 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 9:04 PM IST

5 Min Read
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सहारनपुर : एशियन गेम्स 2026 की 4×400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतते ही प्राची की रफ्तार ने भारत को वैश्विक मंच पर चमका दिया है. इधर, उनके गांव में बीते बुधवार की सुबह कोई आम नहीं थी, बल्कि यह उस जिद और वादे की जीत का दिन था, जिसे प्राची ने तीन साल पहले अपने मां से किया था. बेटी की उपलब्धि पर गांवभर में उत्साह का माहौल था. मोबाइल फोन बधाइयों से थरथरा रहे थे. हर जुबां पर यही था कि जिस बेटी के कदम कभी झबीरण की धूल भरी पगडंडियों पर सधे थे, आज उसने जापान की सिंथेटिक ट्रैक पर इतिहास रच दिया. इस सफलता के पीछे भी अटूट मेहनत और संघर्ष छिपा है. आइए जानते हैं कि किसान की बेटी का पूरा सफर और मां से किया गया वादा, पढ़िए...

प्राची का संघर्ष भरा सफर (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, सहारनपुर के झबीरण गांव की बेटी प्राची चौधरी ने हाल ही जापान में हुए एशियान गेम्स में ब्रोंज और गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश सहित अपने राज्य, शहर और अपने परिवार का नाम रोशन किया है. इससे पहले प्राची चौधरी 2023 में चीन में हुए एशियान गेम्स में रिले दौड़ में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं. उस दौरान मां राजेश ने बेटी को बधाई देने के साथ एक बात कही थी कि "अभी और मेहनत करनी है." प्राची ने भी वादा किया था कि वह एक दिन स्वर्ण पदक जीतकर परिवार के साथ तिरंगे का मान बढ़ाएंगी और DSP की वर्दी पहनने का सपना पूरा करेंगी. अब तीन साल बाद प्राची ने मां से किया वादा निभाया और जापान की धरती पर गोल्ड मेडल झटक लिया.

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प्राची चौधरी (Photo Credit; ETV Bharat)

प्राची चौधरी ने 2023 में चीन में हुए एशियाड खेलों में जब रजत पदक प्राप्त किया था, तब प्रदेश सरकार ने उन्हें डेढ़ करोड़ रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी थी. राजपत्रित अधिकारी का पद भी ऑफर किया था.

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प्राची चौधरी (Photo Credit; ETV Bharat)

प्राची किसान परिवार से आती हैं, इसलिए उनके लिए गांव की सड़कों से लेकर एशियन गेम्स और ओलंपिक तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. इनके पिता जयवीर चौधरी खेती करते हैं. प्राची की बड़ी बहन अन्नु और छोटा भाई प्रियांशु पुलिस में हैं, जबकि बड़ा भाई अंकित गांव में रहकर खेती बाड़ी में पिता का हाथ बंटाते हैं.

"तब टीका-टिप्पणी करते थे लोग"

प्राची की मां राजेश ने बताया कि जब उसके बेटों के साथ बेटियों ने गांव की कच्ची सड़कों पर दौड़ लगानी शुरू की थी, तो गांव की महिलाओं और कुछ लोग बेटियों को लेकर टीका-टिप्पणी करने थे, लेकिन उन्होंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया. अपने बच्चों को बिना सुविधाओं के खूब अभ्यास कराया. यही वजह है कि दो बच्चे पुलिस में हैं और प्राची विश्व स्तर पर दौड़ लगाने निकल पड़ी. अब पूरा गांव उनकी बेटियों पर नाज करता है. वहीं, प्राची की भाभी निधि ने ननद की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है. उन्होंने बताया कि प्राची को आलू के पराठे, सब्जी-पूड़ी और लस्सी-मख्खन पसंद है.

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प्राची चौधरी (Photo Credit; ETV Bharat)

"टूटी-फूटी सड़कों पर किस्मत लिखने का काम"

प्राची के पिता जयवीर चौधरी ने बेटी पर गर्व करते हुए कहा कि हम किसान हैं, लेकिन आज बेटी प्राची की वजह से दुनियाभर में पहचान बन चुकी है. जब उनके चारों बच्चे दौड़ लगाने की जिद्द करते थे तो वह खुद उन्हें लेकर कच्ची राहों पर दौड़ लगवाते थे. कभी नंगे पैर तो कभी चप्पलों में दौड़ लगाते थे. गांव में न तो कोई खेल का मैदान है और ना ही स्टेडियम, बावजूद इसके बच्चों ने टूटी फूटी सड़कों पर अपनी किस्मत लिखने का काम किया है.

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प्राची का सफर (Photo Credit; ETV Bharat)

डीएसपी की वर्दी का नाप देकर गई थीं प्राची

भाई अंकित का कहना है कि योगी सरकार ने गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को यूपी पुलिस में डीएसपी रैंक की नौकरी देने की कही है. इस बार प्राची डीएसपी की वर्दी की पैमाइश देकर जापान खेलने गई थी, उसे विश्वास था कि वह इस बार गोल्ड मेडल जीतकर जापान की धरती पर तिरंगा जरूर फहराएगी.

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प्राची का गांव (Photo Credit; ETV Bharat)

प्राची चौधरी वर्तमान में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर तैनात हैं. सरकारी जिम्मेदारी के साथ-साथ वो एथलेटिक्स को अपनी प्राथमिकताओं में बनाए रखा. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है.

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प्राची चौधरी (Photo Credit; ETV Bharat)

खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा हैं प्राची

जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव डॉ. अशोक कुमार गुप्ता के मुताबिक, प्राची ने स्वर्ण जीतकर सहारनपुर का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. उनका कहना है कि प्राची का प्रदर्शन और खेल के प्रति जुनून जिले के दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा. प्राची की सफलता से सहारनपुर के एथलेटिक्स से जुड़े खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में भी उत्साह है. उनके लिए यह जीत इस बात का उदाहरण है कि छोटे शहर और गांव से निकलने वाला खिलाड़ी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है.

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Last Updated : October 3, 2026 at 9:04 PM IST

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