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30 करोड़ के अस्पताल में बढ़ गए मरीज लेकिन नहीं बढ़ा मैन पावर, धूल फांक रहीं मशीनें

वे कहते हैं, 'आवश्यकता पड़ने पर दूसरे अस्पताल के चिकित्सक को भेजा जाता है. अगर चिकित्सकों और दूसरे स्टाफ की नियुक्ति यहां बढ़ जाती है तो फिर प्रसूति एवं स्त्री रोग में इससे बड़ा अस्पताल गया जी में कोई दूसरा नहीं हो सकता है.'

16 ए ग्रेड में 7 की है तैनाती: अस्पताल प्रबंधक विमलेश कुमार कहते हैं कि यहां एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं हैं. इसके अलावा ए ग्रेड में 16 पद हैं लेकिन अभी मात्र 7 ही ए ग्रेड के स्टाफ हैं और उन्हीं पर पूरे अस्पताल की व्यवस्था है. इसी तरह अस्पताल में एक भी एनेस्थीसिया के एक भी चिकित्सक नहीं है.

वर्षों से सृजित 7 चिकित्सकों में अस्पताल के गायनी विभाग में मात्र 2 चिकित्सक स्थाई हैं. इनमें एक पुरुष चिकित्सक हैं, जबकि 3 चिकित्सक कुछ महीने पहले ही दूसरे अस्पतालों से डिप्टेशन पर भेजे गए हैं. 100 बेड के इस अस्पताल में एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक बहाल नहीं हैं. इसी तरह पीडियाट्रिक्स विभाग में 4 चिकित्सकों की आवश्यकता है लेकिन अभी 3 चिकित्सक हैं.

चिकित्सकों की कमी से व्यवस्था बेकार: प्रभावती अस्पताल में दो विभाग संचालित हैं. इनमें एक प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग और दूसरा पीडियाट्रिक्स विभाग है. इन विभागों में चिकित्सकों और ए ग्रेड के सृजित पदों के अनुसार चिकित्सकों और दूसरे स्टाफ की तैनाती नहीं है.

एक साल पूर्व तक अस्पताल पुरानी और जर्जर इमारत में संचालित था. साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पाती थी लेकिन जब से नए आलीशान भवन में चिकित्सकीय सुविधा शिफ्ट हुई, तब से यहां महिलाओं का विश्वास भी अस्पताल पर बढ़ा. अब हर वर्ग की महिलाएं इलाज के लिए पहुंचती हैं.

200 ओपीडी में आते हैं मरीज: ब्रिटिश काल में स्थापित प्रभावती अस्पताल में औसतन हर रोज दो सौ महिलाएं ओपीडी में इलाज कराने पहुंचती हैं. इसके अलावा हर रोज प्रसव और ऑपरेशन का भी मामला आता है लेकिन यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण हर दिन प्रसव सर्जरी की सुविधा नहीं है.

गया: बिहार के गयाजी शहर स्थित प्रभावती अस्पताल को महिलाओं और नवजात शिशु संबंधित रोग का जिले का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है. 13 फरवरी 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 करोड़ की लागत से बने इसके तीन मंजिला भवन का भी उद्घाटन किया था. प्रति दिन जिले भर से सैंकड़ों महिलाएं यहां पहुंचती हैं. अत्याधुनिक जांचशाला भी है लेकिन यहां चिकित्सकों और दूसरे चिकित्सकीय कर्मचारियों के अभाव में अस्पताल की अत्याधुनिक सुविधाएं धुंधली पड़ रही हैं.

डॉक्टरों की कमी से व्यवस्था पर असर (ETV Bharat)

'बिल्डिंग होटल की तरह लेकिन क्या फायदा?': इलाज कराने पहुंची एक महिला मरीज ने कहा कि अस्पताल पहुंचने पर लगेगा किसी निजी अस्पताल के भवन में पहुंच गए हैं. भवन की भव्यता और इसके मेंटनेंस में कोई कमी नहीं है लेकिन यहां जब चिकित्सकों से परामर्श करना चाहेंगे तो आपको 5 से 6 घंटे का समय लगेगा क्योंकि यहां चिकित्सकों की कमी है. ओपीडी में एक या दो ही चिकित्सक बैठते हैं और यहां मरीज सैंकड़ों में होती हैं. अत्याधुनिक अस्पताल है लेकिन चिकित्सकों की कमी है.

"यहां इलाज तो बहुत अच्छा होता है बस सिर्फ चिकित्सकों की कमी है. यहां काफी साफ-सफाई रहती है. यहां और भी विभाग बढ़ने चाहिए, ताकि महिलाओं को दूसरी जगह नहीं जाना पड़े. वो पिछले दो घंटे से खड़ी हैं लेकिन उनकी बारी नहीं आई है क्योंकि यहां एक ही डॉक्टर देख रही हैं."- रूबी देवी, मरीज

200 ओपीडी में आते हैं मरीज (ETV Bharat)

पुलिस केस का भी होता है निपटारा: प्रभावती अस्पताल सिर्फ इलाज के लिए नहीं है, बल्कि यहां महिला उत्पीड़न से संबंधित पुलिस केस की भी जांच और रिपोर्ट इसी अस्पताल से होती है. महिलाओं से संबंधित सभी तरह के क्राइम की मेडिकल रिपोर्ट भी यहां से होती है.

"एक तो यहां पहले से चिकित्सकों की कमी है, ऊपर से जब महिलाओं से संबंधित पुलिस केस आता है तो उसके एग्जामिन रिपोर्ट में काफी समय लगता है. इससे अतिरिक्त बोझ चिकित्सकों को झेलना पड़ता है."- विमलेश कुमार, प्रबंधक, प्रभावती अस्पताल, गया

127 जांच में 87 शुरू: अस्पताल में जिले भर के सभी सीएचसी-पीएचसी की भी बल्ड जांच होती है. जिले भर से प्रति दिन लगभग 500 से लेकर 600 जांच के नमूने आते हैं. हालांकि अभी अत्याधुनिक लैब में टेक्नीशियन की कमी नहीं है. टेक्नीशियन सौरभ भारती बताते हैं कि यहां 127 तरह के ब्लड जांच की सुविधा होने वाली है, जिसमें कैंसर की भी जांच शामिल है. वे बताते हैं कि अभी 127 प्रकार की जांच में 87 जांच की ही स्वीकृति मिली है, जो संचालित है.

मरीज परेशान (ETV Bharat)

"जिले में पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में थायराइड और विटामिन सी के और अन्य की जांच शुरू हुई है. अगर देखा जाए तो थायराइड की मार्केट के निजी जांच घरों में 1000 रुपए तक लगते थे लेकिन यहां निःशुल्क हो रहा है, यह एक बड़ी सुविधा हो गई है. आने दिनों में सभी प्रकार की जांच हो पाएगी."- सौरभ भारती, टेक्नीशियन

नहीं शुरू हो सका है आईसीयू: प्रभावती अस्पताल के नए भवन के शुरू हुए एक साल से अधिक का समय हो गया है लेकिन यहां अभी तक आईसीयू की सुविधा शुरू नहीं हुई है. आईसीयू की मशीनें धूल फांक रही हैं. यहां आईसीयू में वेंटीलेटर की मशीन रखी हुई है.

अस्पताल प्रबंधक विमलेश कुमार बताते हैं कि आईसीयू में उपकरण तो सभी हैं लेकिन टेक्नीशियन का अलॉटमेंट नहीं है. आईसीयू के लिए मेडिसिन चिकित्सक जरूरी होता है, जोकि हमारे पास उपलब्ध नहीं है. इस वजह से ये चालू नहीं हो पा रहा है. हालांकि हर बार हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से इन समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया जाता है.

सर्जरी विभाग सही से नहीं होता है संचालित: चिकित्सकों और एनेस्थीसिया के चिकित्सक के नहीं होने से सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही सर्जरी के कार्य हो पाते हैं. यहां 24 घंटे सर्जरी की सुविधा नहीं है. जिन महिलाओं का प्रसव ऑपरेशन के जरिए होना आवश्यक हो जाता है, उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर करना पड़ जाता है. चिकित्सकों की यहां पूरी तैनाती हो जाए तो प्रसव संबंधित मरीजों को दूसरी जगह नहीं भेजना पड़ेगा.

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