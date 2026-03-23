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वन्यजीव संरक्षण के योद्धा: 'मछली' व 'वन्य प्राणी मित्र' पुरस्कार से नवाजे गए

मछली पुरस्कार: उदयपुर वाइल्डलाइफ रेस्क्यू टीम के सीताराम मीणा, अजीत सिंह राणावत, जितेंद्र सिंह, द्वारका प्रसाद शर्मा और अशोक नारायण जोशी को जानवरों को सफलतापूर्वक बचाने और उन्हें सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए पुरस्कार दिया गया. बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की फॉरेस्ट गार्ड सरोज कंवर ने स्थानीय समुदायों से जुड़ने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई. शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की फॉरेस्ट गार्ड अनीता कुमारी ने 450 से अधिक जंगली जानवरों को सफलतापूर्वक बचाया. कैलादेवी वन्यजीव अभयारण्य के तकनीशियन-वृक्ष रक्षक रामलाल गुर्जर जोखिम भरे इलाकों पर लगातार नजर रख रहे हैं. इससे जानवरों के अवैध शिकार और जंगल की अवैध कटाई में काफी कमी आई है. 'मछली पुरस्कार' में कुल 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई, जिसे चारों विजेताओं के उत्कृष्ट योगदान के लिए उनके बीच समान रूप से वितरित किया गया. प्रत्येक विजेता को प्रशंसा-पत्र भी प्रदान किया गया.

जयपुर: वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन में योगदान के लिए जयपुर में वन अधिकारियों और वालंटियर्स को सम्मानित किया गया. जंगली जानवरों को सफलतापूर्वक बचाने और उन्हें सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष को सुलझाने में अहम भूमिका निभाने वाले वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 'मछली पुरस्कार' से सम्मानित किया गया. वहीं, मानव-वन्यजीव संघर्ष के बेहतरीन प्रबंधन और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए 'वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार' दिया गया.

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वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार: यह पुरस्कार इस बार उदयपुर के लेक्चरर एवं कंजर्वेशनिस्ट दर्शन कुमार मेनारिया को दिया गया. उन्होंने अन्य स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हानिकारक प्रथाओं को रोकने के लिए सामुदायिक प्रयासों का नेतृत्व किया और 'मेनार' को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त 'बर्ड विलेज' में बदल दिया. हनुमानगढ़ टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन के अनिल कुमार बिश्नोई ने वन्यजीवों के संरक्षण के लिए 35 वर्षों से अधिक समय समर्पित किया है और व्यक्तिगत रूप से 10 हजार से अधिक जंगली जानवरों को बचाया है. वन्यजीव संरक्षक पीरा राम धायल मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने का प्रयास किया है. उन्होंने भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा और बदले की भावना से की जाने वाली हत्याओं को रोकने का काम किया है. इस पुरस्कार के तहत कुल 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई, जिसे तीनों विजेताओं के बीच समान रूप से वितरित किया गया. प्रत्येक विजेता को प्रशंसा-पत्र भी दिया गया.

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प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय ने बताया कि प्रभा खेतान फाउंडेशन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के माध्यम से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं. ऐसी संस्थाएं फ्रंटलाइन स्टाफ के प्रयासों को सराहने और उत्साहवर्धन के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है. उन्होंने इस वर्ष राज्य सरकार की ओर से बजट में एक्सक्लूसिव वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट को शामिल करने पर भी प्रकाश डाला. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के जैव विविधता संरक्षण वरिष्ठ निदेशक डॉ. दीपांकर घोष ने कहा कि ये पुरस्कार उन चैंपियनों का सम्मान हैं, जो राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण के लिए उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे हैं. पुरस्कार समारोह का आयोजन जयपुर स्थित आईटीसी राजपुताना होटल में आयोजित किया गया. पुरस्कारों के लिए विजेताओं का चयन एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया गया, जिसमें आईएफएस (सेवानिवृत्त) राहुल भटनागर, राज्य वन्यजीव बोर्ड के पूर्व सदस्य राजपाल सिंह और वाइल्डलाइफ एवं हैबिटेट प्रोग्राम, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के निदेशक यश सेठिया शामिल रहे.