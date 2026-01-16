ETV Bharat / state

घर वापसी करवाना किसी एक संगठन का काम नहीं, धर्मांतरण पर सरकार लाएगी कड़ा बिल- प्रबल प्रताप सिंह जूदेव

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. इस बार प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने इस पर बड़ा बयान दिया है.

Politics On Religious Conversions In CG
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर राजनीति (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 16, 2026 at 8:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: पूर्व सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह ने रायपुर में प्रेस वार्ता की. उन्होंने धर्मांतरित परिवारों के घर वापसी कराए जाने को लेकर बयान दिया है. प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घर वापसी करना किसी एक व्यक्ति या किसी एक संगठन का काम नहीं है. बल्कि सभी हिंदू और राष्ट्रभक्तों को इस कार्य में लगना पड़ेगा. तभी धर्मांतरित लोगों की घर वापसी कराई जा सकती है.

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कड़ा कानून

धर्मांतरण रोकने में सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र में ही बिल आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया. धर्मांतरण को लेकर सरकार कड़ा बिल पारित करने वाली है. प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने बताया कि इससे पहले गुरुवार को सरायपाली क्षेत्र के लगभग 50 परिवार के 104 लोगों के पैर पखार कर धर्मांतरित लोगों को सनातन धर्म में वापसी कराई गई.

प्रबल प्रताप सिंह जूदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

दिलीप सिंह जूदेव के योगदान का किया जिक्र

धर्मांतरित लोगों की घर वापसी कराए जाने को लेकर उन्होंने बताया कि घर वापसी का कार्यक्रम मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव ने शुरू किया था. उन्होंने कहा कि दिलीप सिंह जूदेव ने ऐसे समय में इसकी शुरुआत की थी जिस समय लोग गर्व से कहो हिंदू बोलने में घबराते थे.

दिलीप सिंह जूदेव ने कहा कि मेरे पिता ने जब देखा कि धर्मांतरण से समाज कैसे अलग हो रहा है. खास करके यह स्थिति जनजाति क्षेत्र में ज्यादा थी. धर्मांतरित हुए लोगों का पैर पखार करके लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाया था. उन्होंने अपने समय में लाखों लोगों की घर वापसी कराई थी. धर्मांतरित हुए लोगों का सम्मान करने के साथ ही उनके पैर पखारे गए थे. राज परिवार कुल के थे. हिंदू धर्म में जाति प्रथा जैसे भेदभाव को मिटाने में अहम भूमिका निभाई थी.

सभी हिंदू एक हैं. भाईचारे और सौहार्द से लोगों को संगठित होना चाहिए, तभी धर्मांतरण जैसे षड्यंत्रकारी ताकतों से हम लड़ पाएंगे- प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, बीजेपी नेता

"घर वापसी अभियान को बढ़ा रहा आगे"

प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि वो घर वापसी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं. अखिल भारतीय घर वापसी के हमारे साथी के माध्यम से अब तक 18 हजार धर्मांतरित परिवारों के पैर पखार कर घर वापसी कराई गई है. हमने गुरुवार को सरायपाली क्षेत्र में लगभग 50 धर्मांतरित परिवारों के 104 लोगों के पैर पखार कर सनातन धर्म में घर वापसी कराई है.

वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का आयोजन, 19 से 26 जनवरी तक होंगे कार्यक्रम

कबीरधाम में कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष का शपथ ग्रहण, बीजेपी को हर मुद्दे में घेरने की तैयारी

बस्तर ओलंपिक के बाद अब सरगुजा ओलंपिक की तैयारी शुरू हो गई है, 25 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होंगे, जानिए पूरी डिटेल

TAGGED:

CONVERSIONS AND GHAR WAPSI
GHAR WAPSI CAMPAIGN IN CG
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण
धर्मांतरण पर कानून
PRABAL PRATAP SINGH JUDEV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.