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बिजनौर में प्रबल हत्याकांड; 14 साल बाद आया फैसला, सात दोषियों को उम्रकैद की सजा

प्रबल (फाइल फोटो), कोर्ट में मौजूद पुलिसकर्मी ( Photo credit: ETV Bharat )

बिजनौर : करीब 14 साल पहले बिजनौर शहर को झकझोर देने वाले बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में आखिरकार न्यायिक प्रक्रिया अपने निर्णायक चरण में पहुंच गई है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सात अभियुक्तों को आज उम्रकैद की सजा सुना दी है.









19 दिसंबर 2012 को नगर के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रबल की हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद कई दिनों तक मृतक का शव बरामद नहीं हो सका था, जिससे मामले ने और अधिक सनसनी फैला दी थी. पुलिस की जांच और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.



अधिवक्ता अहमद ज़कावत ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात आरोपियों को सुनाई सजा : अधिवक्ता अहमद ज़कावत ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वितीय न्यायाधीश शहजाद अली ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद सातों आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही इन सभी दोषियों पर 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया है.