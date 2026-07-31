बिजनौर में प्रबल हत्याकांड; 14 साल बाद आया फैसला, सात दोषियों को उम्रकैद की सजा
अधिवक्ता अहमद ज़कावत ने बताया कि सभी दोषियों पर 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 6:52 PM IST
बिजनौर : करीब 14 साल पहले बिजनौर शहर को झकझोर देने वाले बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में आखिरकार न्यायिक प्रक्रिया अपने निर्णायक चरण में पहुंच गई है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सात अभियुक्तों को आज उम्रकैद की सजा सुना दी है.
19 दिसंबर 2012 को नगर के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रबल की हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद कई दिनों तक मृतक का शव बरामद नहीं हो सका था, जिससे मामले ने और अधिक सनसनी फैला दी थी. पुलिस की जांच और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात आरोपियों को सुनाई सजा : अधिवक्ता अहमद ज़कावत ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वितीय न्यायाधीश शहजाद अली ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद सातों आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही इन सभी दोषियों पर 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
उन्होंने बताया कि इसके अलावा तत्कालीन एसपी और सीओ सहित सभी विवेचकों पर कानूनी कार्यवाही व जांच के लिए यूपी डीजीपी को पत्र लिखा गया है. दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में संजय गुप्ता, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, राहुल गुप्ता और आशीष उर्फ आशू शामिल हैं.
मृतक प्रबल की बहन प्राची ने अदालत के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायपालिका पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि परिवार ने वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष किया और अब अदालत द्वारा दोषियों को दोषी ठहराया जाना और सजा सुनाना उनके लिए राहत का विषय है.
यह मामला करीब 14 वर्षों तक न्यायालय में विचाराधीन रहा. इस दौरान कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए और विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ी. लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
यह भी पढ़ें : प्रबल हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, 7 आरोपी दोषी करार, 31 जुलाई को होगी सजा