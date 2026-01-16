ETV Bharat / state

शिवलिंग की फिर से की गई प्राण प्रतिष्ठा, मानसिक विक्षिप्त युवक ने पहुंचाया था नुकसान

कबीरधाम के काली मंदिर गार्डन में दोबारा शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापना की गई.कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान भंडारे का आयोजन किया.

Shivalinga re consecrated
शिवलिंग की दोबारा की गई प्राण प्रतिष्ठा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 16, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
कबीरधाम : नगर के सुधा वाटिका गार्डन स्थित शिव मंदिर में खंडित किए गए शिवलिंग और नंदी महाराज की मूर्ति को विधि विधान से दोबारा प्राण प्रतिष्ठित किया गया है. इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना की गई. साथ ही साथ मंदिर शिखर पर कलश स्थापित किया गया. कार्यक्रम के बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं स्थानीय श्रद्धालु शामिल हुए.


शिवलिंग को पहुंचाया गया था नुकसान

वार्ड क्रमांक 24 निवासी रमेश साहू ने करीब 10 वर्ष पूर्व अपनी चार वर्षीय दिवंगत पुत्री की स्मृति में इस शिव मंदिर की स्थापना की थी. मंदिर में प्रतिदिन आसपास के लोग पूजा-अर्चना के लिए आते थे.बीते 10 जनवरी 2026 की रात एक युवक ने शिवलिंग को खंडित कर दिया था. वहीं नंदी महाराज की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था.इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में आक्रोश था.

Congress workers organized Bhandara
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भंडारे का किया आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदर्शन के बाद हुई थी गिरफ्तारी

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरना-प्रदर्शन और पुतला दहन किया था. पुलिस ने 15 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी की मानसिक स्थिति को देखते हुए न्यायालय ने उसे इलाज के लिए बिलासपुर स्थित सेंद्री मनोरोग चिकित्सालय भेजने के आदेश दिए हैं, जहां उसे पुलिस अभिरक्षा में भर्ती कराया गया है. इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बीजेपी सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया.

शिवलिंग की फिर से की गई प्राण प्रतिष्ठा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना से सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंची है. हमने प्रशासन से जिले के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की और कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए- अशोक सिंह, अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी

मंदिर में दोबारा की गई प्राण प्रतिष्ठा

आरोपी के पकड़े जाने के बाद एक बार फिर से मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई. कार्यक्रम में मंदिर के संस्थापक रमेश साहू, उनके परिजन, कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आसपास के वार्डों के श्रद्धालु शामिल हुए. सभी ने विधिवत पूजा कर धार्मिक आस्था की पुनः स्थापना की.

