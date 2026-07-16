ETV Bharat / state

जयपुर के 500 बेड वाले जनाना अस्पताल में 3 घंटे बिजली गुल रही, ऑपरेशन टालने पड़े

जनाना अस्पताल में 3 घंटे बिजली गुल रही ( ETV Bharat Jaipur )