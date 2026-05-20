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हरियाणा में भीषण गर्मी से बिजली ट्रांसफॉर्मरों का भी चढ़ गया पारा, कूलर से दी जा रही ठंडी-ठंडी हवा

नूंह : भीषण गर्मी का असर अब हरियाणा में बिजली व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है. लगातार बढ़ते तापमान और बिजली की अधिक खपत के कारण गांव डोंडल स्थित बिजली ट्रांसफॉर्मर भी अधिक गर्म होने लगे हैं. हालात ऐसे हैं कि ट्रांसफॉर्मरों को ठंडा रखने के लिए उन पर कूलर चलाए जा रहे हैं, ताकि बिजली सप्लाई सुचारू रूप से जारी रह सके.

ट्रांसफॉर्मरों पर ओवरलोड बढ़ा : गर्मी बढ़ने के साथ लोग कूलर, पंखे और अन्य बिजली उपकरणों का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ट्रांसफॉर्मरों पर ओवरलोड बढ़ गया है. अधिक लोड होने के कारण ट्रांसफॉर्मर बार-बार गर्म होकर बंद हो रहे हैं. ऐसे में बिजली विभाग के कर्मचारियों को सप्लाई बनाए रखने के लिए बीच-बीच में कट लगाने पड़ रहे हैं ताकि ट्रांसफॉर्मर खराब न हों और क्षेत्र में बिजली व्यवस्था बनी रहे. बिजली कर्मचारी आजम खान, रिजवान खान और बिजेंद्र सिंह ने बताया कि भीषण गर्मी में कर्मचारियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी कोशिश रहती है कि उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिल सके.

हरियाणा में भीषण गर्मी से बिजली ट्रांसफॉर्मरों का भी चढ़ गया पारा (ETV Bharat)

लोगों से की अपील : उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि केवल जरूरी उपकरणों का ही इस्तेमाल करें और बेवजह बिजली की खपत ना करें, ताकि ओवरलोड की समस्या कम हो सके. वहीं ग्रामीण आरिफ खान, जफरुद्दीन, फजरूद्दीन, आमीन और जाहुल सहित अन्य लोगों ने बताया कि गर्मी अधिक होने के बावजूद बिजली कर्मचारी लगातार मेहनत कर रहे हैं. ग्रामीणों ने कहा कि कर्मचारी दिन-रात फील्ड में रहकर बिजली सप्लाई सुचारू रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो. गांव में ट्रांसफॉर्मरों पर लगाए गए कूलर इस बात का उदाहरण हैं कि इस बार गर्मी का असर बिजली व्यवस्था पर भी काफी ज्यादा पड़ रहा है.