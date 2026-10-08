रांची के ज्यादातर इलाकों में आज कई घटों तक नहीं रहेगी बिजली, जल्दी से निपटा लें अपना काम
रांची में गुरुवार को फिर से कई मरम्मती कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 7:25 AM IST
रांची: पेड़ों की छंटाई एवं अन्य कारणों से गुरुवार 8 अक्टूबर 2026 को राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. जेबीवीएनएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, टोकनो कम्पाउंड, पंजाब स्वीट्स के पास सुजाता फीडर से सुबह 10 बजे से शाम 4:00 बजे तक बिजली बाधित रहेगी. विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, मेन रोड में दिनांक 08/10/2026 को RDSS योजना के तहत LT लाइन को AB केबल में बदलने का कार्य किया जाएगा, जिसके कारण चुटिया में कृष्णापुरी रोड नं.-14, महादेव मंडा, लोअर चुटिया आदि मोहल्लों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी.
इधर, 11 केवी महादेव मंडा फीडर, नामकुम बाजार फीडर एवं कोकर फीडर में पेड़ों की टहनियों की छंटाई के लिए सुबह 11 बजे से 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी. इससे लोअर चुटिया, महादेव मंडा, बेल बगान, नया टोली, समलोंग, मक्चुन्द टोली, हाई टेंशन कॉलोनी, अम्बेडकर नगर, महुवा टोली, मिशन कॉलोनी, आदर्श नगर, खोरहा टोली, डॉन बोस्को, तपोवन गली, कमला नगर एवं इंडिया टिम्बर में बिजली बाधित रहेगी.
दिनांक 08/10/2026 को RDSS योजना के तहत LT लाइन को AB केबल में बदलने के कार्य के कारण 11 केवी एचटीआई-ईशा नगर, मौलाना आजाद कॉलोनी में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी.
हरमू सहित अन्य इलाकों में बिजली बाधित रहेगी
जेबीवीएनएल के अनुसार, गुरुवार दिनांक 08.10.2026 को बैंक कॉलोनी मस्जिद गली, मोरहाबादी में 500 केवीए ट्रांसफार्मर बंद रहेगा, जिसके कारण सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक बरियातू फीडर क्षेत्र के मैथन मैरिज गार्डन, बरियातू में बिजली बाधित रहेगी.
विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, हरमू क्षेत्र में मेंटेनेंस कार्य के कारण गुरुवार को दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी. इससे हरमू, हिन्दपीढ़ी, नेजाम नगर, किशोरगंज, विद्यानगर, चेतनटोली, बसंत विहार, शिवदयाल नगर, टुंगरी टोली, शिवगंज, हाईकोर्ट कॉलोनी, श्रीनगर, गंगानगर, यमुनानगर, पुरानी रांची, लेक रोड, मन्टू चौक, ग्वाला टोली चौक, सरफराज चौक, बुधिया बगान, अमन सोसाइटी आदि क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति नहीं होगी.
विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल टाटीसिल्वे अंतर्गत 11 केवी फीडरों में पेड़ों की शाखाओं की छंटाई एवं मेंटेनेंस कार्य होगा. पलांडू फीडर दिन के 10 बजे से 3 बजे तक बंद रहेगा, जिससे रामपुर चौक, पलांडू, रिंग रोड, सरवल, मालती, जामुन टोली, गड़के, जामचुवा, रामपुर टाटा रोड, राजा उलातू, गड़के पेट्रोल पंप एवं आसपास के क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी.
JAC फीडर दिन के 3:15 बजे से 6 बजे तक बंद रहेगा, जिससे सिदरौल, टांगर टोली, टाटा रोड, जोड़ा मंदिर, दुर्गा कॉलोनी, सिदरौल मंगल बाजार, सिंदवार टोली, चटकपुर एवं आसपास का क्षेत्र प्रभावित होगा.
महिलोंग फीडर 10:30 बजे से शाम 2 बजे तक बंद रहेगा, जिसके कारण गांधी नगर, हरातु-2, महिलोंग, चाय बागान, मिक्की वायर एवं आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति नहीं हो सकेगी.
रामपुर फीडर 10 बजे से शाम 2 बजे तक बंद रहेगा, जिससे सिंहपुर, रामपुर, हलमाद, बांसरोली एवं आसपास का क्षेत्र प्रभावित होगा.
लाली फीडर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा, जिसके कारण केटेपीढ़ी, रोल टोली, कोइनार टोली, पेटसुद, जराटोली, बजरमारा, सेरेंग टोली, गढ़टोली एवं आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.
विद्युत आपूर्ति अवर-प्रमंडल, कोकर के अंतर्गत विद्युत शक्ति उपकेंद्र कोकर रूरल से 11 केवी अयोध्यापुरी और रानी बगान फीडर में सुबह 11:00 बजे से 2:00 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी. इस अवधि में लाइन मेंटेनेंस एवं पेड़ों की टहनियों की छंटाई का कार्य किया जाएगा, जिससे अयोध्यापुरी, महावीर नगर, सरना टोली, इमाम कोठी, मदन ढाबा के आसपास, सुरेन्द्र नाथ स्कूल के आसपास, न्यू नगर, ढेला टोली, जेवियर नगर, बांधगाढ़ी, तिरिल बस्ती, हैदर अली, जय नगर, टावर चौक इत्यादि क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति नहीं हो सकेगी.
दुर्गापूजा को देखते हुए फीडर मेंटेनेंस एवं डालियों की छंटाई के कार्य के कारण दिनांक 08 अक्टूबर को विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, अपर बाजार रांची के अंतर्गत 11 केवीए अपर बाजार फीडर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगा. इससे 11 केवी अपर बाजार फीडर से संबंधित मुहल्लों जज कॉलोनी, किशोरी यादव चौक, प्यादा टोली, मैकी रोड, काली बाबू स्ट्रीट, महावीर चौक एवं श्रद्धानन्द रोड इत्यादि की बिजली आपूर्ति सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बाधित रहेगी.
11 केवी गांधी नगर फीडर 11 बजे से 2:30 बजे तक बंद रहेगा. इससे 11 केवी गांधी नगर फीडर से संबंधित मुहल्ला राजा बागान, टिकली टोला, लेक एवेन्यू, गांधीनगर गेट क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.
सेवासदन विद्युत शक्ति उपकेंद्र अपर बाजार से 11 केवी शहीद चौक फीडर एवं 11 केवी टेलीफोन एक्सचेंज फीडर में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक विद्युत शक्ति उपकेंद्र एवं फीडर में कार्य होने के कारण शहीद चौक, गांधी चौक, महावीर चौक, सुनार गली, सेवासदन रोड, लेक रोड, टेलीफोन एक्सचेंज रोड इत्यादि संबंधित स्थानों की विद्युत आपूर्ति सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बाधित रहेगी.
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