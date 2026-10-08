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रांची के ज्यादातर इलाकों में आज कई घटों तक नहीं रहेगी बिजली, जल्दी से निपटा लें अपना काम

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

रांची: पेड़ों की छंटाई एवं अन्य कारणों से गुरुवार 8 अक्टूबर 2026 को राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. जेबीवीएनएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, टोकनो कम्पाउंड, पंजाब स्वीट्स के पास सुजाता फीडर से सुबह 10 बजे से शाम 4:00 बजे तक बिजली बाधित रहेगी. विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, मेन रोड में दिनांक 08/10/2026 को RDSS योजना के तहत LT लाइन को AB केबल में बदलने का कार्य किया जाएगा, जिसके कारण चुटिया में कृष्णापुरी रोड नं.-14, महादेव मंडा, लोअर चुटिया आदि मोहल्लों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी.

इधर, 11 केवी महादेव मंडा फीडर, नामकुम बाजार फीडर एवं कोकर फीडर में पेड़ों की टहनियों की छंटाई के लिए सुबह 11 बजे से 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी. इससे लोअर चुटिया, महादेव मंडा, बेल बगान, नया टोली, समलोंग, मक्चुन्द टोली, हाई टेंशन कॉलोनी, अम्बेडकर नगर, महुवा टोली, मिशन कॉलोनी, आदर्श नगर, खोरहा टोली, डॉन बोस्को, तपोवन गली, कमला नगर एवं इंडिया टिम्बर में बिजली बाधित रहेगी.