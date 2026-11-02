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रांची में आज कई इलाकों में घंटों गुल रहेगी बिजली, घर से निकलने से पहले देख लें शेड्यूल

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रांची: राजधानी रांची के कई इलाकों में आज बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बिजली विभाग की ओर से अलग-अलग विद्युत उपकेंद्रों और फीडरों में रखरखाव एवं तकनीकी कार्य कराए जाने के कारण कई क्षेत्रों में घंटों बिजली आपूर्ति बंद रहेगी.

अलग-अलग इलाकों में सुबह 10:30 बजे से बिजली कटौती शुरू होगी, जो शाम तक जारी रहेगी. ऐसे में लोगों को पेयजल आपूर्ति से लेकर रोजमर्रा के जरूरी कामों में दिक्कत हो सकती है. विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली कटौती के निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें.