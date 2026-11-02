रांची में आज कई इलाकों में घंटों गुल रहेगी बिजली, घर से निकलने से पहले देख लें शेड्यूल
(Power cut in Ranchi)रांची के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. लोगों को इस दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : November 2, 2026 at 7:18 AM IST
रांची: राजधानी रांची के कई इलाकों में आज बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बिजली विभाग की ओर से अलग-अलग विद्युत उपकेंद्रों और फीडरों में रखरखाव एवं तकनीकी कार्य कराए जाने के कारण कई क्षेत्रों में घंटों बिजली आपूर्ति बंद रहेगी.
अलग-अलग इलाकों में सुबह 10:30 बजे से बिजली कटौती शुरू होगी, जो शाम तक जारी रहेगी. ऐसे में लोगों को पेयजल आपूर्ति से लेकर रोजमर्रा के जरूरी कामों में दिक्कत हो सकती है. विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली कटौती के निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें.
नॉर्थ ऑफिस पाड़ा में शाम 5:30 बजे तक बिजली बंद
बिजली विभाग के शेड्यूल के मुताबिक, पारसटोली फीडर से जुड़े नॉर्थ ऑफिस पाड़ा के उर्मिला इंक्लेव, दिव्या अपार्टमेंट, शंकर इंक्लेव और आसपास के इलाकों में सुबह 10:30 बजे से बिजली आपूर्ति बंद रहेगी. यहां शाम 5:30 बजे तक बिजली गुल रहने की संभावना है. इस इलाके के उपभोक्ताओं को करीब सात घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है.
ओरमांझी और आसपास के इलाकों में भी पावर कट
वहीं, कुच्चू एवं मंडरो टांड़ फीडर से जुड़े मंडरोडीह, मंडरो और महुआ टोली प्राइमरी स्कूल के आसपास के क्षेत्रों में सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली नहीं रहेगी. इसके अलावा उलातू-ओरमांझी फीडर के तहत ओरमांझी कोइरीटोला और आसपास के इलाकों में भी सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.
आनंदी और वीर टोली में भी नहीं रहेगी बिजली
बारीडीह फीडर के अंतर्गत ग्राम आनंदी, वीर टोली और आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी. इन इलाकों के लोगों को भी अपने जरूरी काम बिजली कटौती को ध्यान में रखकर करने होंगे.
दीपावली, छठ से पहले दुरुस्त हो रही बिजली व्यवस्था
दरअसल, दीपावली और उसके बाद छठ महापर्व को देखते हुए बिजली विभाग क्षेत्रवार विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा है. त्योहारों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रखरखाव और तकनीकी कार्य कराए जा रहे हैं. ऐसे में अस्थायी रूप से बिजली आपूर्ति बंद की जा रही है, ताकि त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े.
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