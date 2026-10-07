रांची में आज कई इलाकों में घंटों गुल रहेगी बिजली, दुर्गा पूजा से पहले बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी
रांची में आज कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. दुर्गा पूजा से पहले मरम्मती का काम जारी है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 7:20 AM IST
रांची: दुर्गा पूजा को देखते हुए बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रांची के कई इलाकों में फीडर मेंटेनेंस और पेड़ों की डालियों की छंटाई का काम किया जाएगा. इसके चलते आज शहर के अलग-अलग हिस्सों में निर्धारित समय के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.
अपर बाजार फीडर के प्रभावित इलाके
11 केवी अपर बाजार फीडर में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मेंटेनेंस कार्य होगा. इस दौरान जज कॉलोनी, किशोर यादव चौक, प्यादा टोली, माइकी, काली बाबू स्ट्रीट, महावीर चौक और श्रद्धानंद रोड समेत आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी.
मधुकम फीडर के प्रभावित इलाके
वहीं, 11 केवी मधुकम फीडर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक काम किया जाएगा. इस कारण जयप्रकाश नगर रोड नंबर-5, खादगढ़ा, श्रीराम नगर, मधुकम, केशव नगर और रानी सती मंदिर लेन समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली नहीं रहेगी.
गांधीनगर फीडर के प्रभावित इलाके
11 केवी गांधीनगर फीडर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेंटेनेंस का काम प्रस्तावित है. इसके चलते हातमा, हंस मार्ग, जतरा टांड़, गोंडा टाउन, विद्यापति नगर और मिसिरगोंडा सहित आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.
शहीद चौक-बकरी बाजार फीडर प्रभावित
सेवासदन विद्युत शक्ति उपकेंद्र से जुड़े 11 केवी शहीद चौक और 11 केवी बकरी बाजार फीडर में भी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कार्य किया जाएगा. इस दौरान शहीद चौक, गांधी चौक, महावीर चौक, सुनार गली, कोर्ट सराय रोड, जालान रोड, गौशाला और बकरी बाजार समेत संबंधित इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.
बिजली विभाग ने संबंधित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से अपील की है कि निर्धारित समय में होने वाली बिजली कटौती को देखते हुए बिजली से जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटा लें. दुर्गा पूजा के दौरान निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है.
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