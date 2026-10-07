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रांची में आज कई इलाकों में घंटों गुल रहेगी बिजली, दुर्गा पूजा से पहले बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी

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रांची: दुर्गा पूजा को देखते हुए बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रांची के कई इलाकों में फीडर मेंटेनेंस और पेड़ों की डालियों की छंटाई का काम किया जाएगा. इसके चलते आज शहर के अलग-अलग हिस्सों में निर्धारित समय के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.