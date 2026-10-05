हो जाएं सचेत! राजधानी के कई इलाकों में नहीं रहेगी बिजली
मंगलवार को राजधानी रांची के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 11:21 PM IST
रांचीः दुर्गा पूजा एवं अन्य त्योहार के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड इन दिनों तैयारी में जुटा है. जिसके तहत तकनीकी वजहों से राजधानी में मंगलवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगा.
जेबीवीएनएल से मिली जानकारी के अनुसार 06 अक्टूबर को राजधानी रांची के अलग अलग क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने की सूचना है. जिन इलाकों में बिजली नहीं रहेगी, उसमें मोरहाबादी क्षेत्र में पार्क प्राइम होटल एवं आसपास के क्षेत्र, जुडियो मॉल साइड गली, दुर्गा पंडाल बोडिया रोड मोरहाबादी, बनिया टोली आरसी मिश्रा गली, मेनकी कॉम्प्लेक्स आदि इलाकों में सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगा.
इसी तरह आरके मिशन फीडर क्षेत्र में आलम हॉस्पिटल नियर मस्जिद गली पहाड़ साइड, बरियातू दिवाकर नगर नियर श्रिया एनक्लेव में 11 केवी लाइन सुबह 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक बंद रहेगा. इसके अलावा विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, तुपुदाना, फीडर: तेतरी फीडर बंद रहेगा. जिसके कारण तेतरी, खरसीदाग, कोचभोग, कुटियातु, भुसुर एवं आसपास के क्षेत्रों मे दिन के 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक पेड़ की डाली काटे जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी.
पेड़ की डाली छंटाई की वजह से विद्युत आपूर्ति रहेगा बाधित
दुर्गा पूजा के मद्देनजर आवश्यक विद्युत रखरखाव कार्य के कारण कांके अवर प्रमंडल के क्षेत्रों में दिन के 10 बजे से 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी. इस वजह से एदलहातु, देवी मंडप के निकट, वृंदावन कॉलोनी दुर्गा पूजा पंडाल के निकट, जगतपुरम कॉलोनी दुर्गापूजा पंडाल के निकट और सुकुरहुट्टू इलाकों में बिजली लोगों को नहीं मिलेगी.
जेबीवीएनएल ने इन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत से संबंधित आवश्यक कार्य निर्धारित अवधि से पूर्व निपटा लें और सहयोग प्रदान करें. इधर मंगलवार 6 अक्टूबर को 33/11 केवी pss पुंदाग में तकनीकी कार्य की वजह से दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आलम चौक, टीओपी पुंदाग, इलाही नगर, ऑफिसर लेन, शालीमार बाग, दीपाटोली, पंचम नगर, लाजपत नगर, साहू चौक, अमन ग्रीन सिटी इत्यादि स्थानों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी.
इधर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल टाटीसिल्वे के अंतर्गत 11 केवी पलांडू एवं 11 kv थाना फीडरों में पेड़ की शाखाओं की छंटाई एवं मेंटेनेंस कार्य होगा, जिसके कारण क ई इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी. इस क्षेत्र के पलांडू फीडर से दिन के 10.45 बजे से शाम 03 बजे तक बिजली आपूर्ति नहीं होगी जिस वजह से रामपुर चौक, पलांडू, रिंग रोड, सरवल, मालती, जामुन टोली, गड़के, जामचुवा, रामपुर टाटा रोड, राजा उलातू, गड़के पेट्रोल पंप और आसपास का क्षेत्र में बिजली नहीं रहेगा.
थाना फीडर क्षेत्र में 03.15 pm बजे से 06.00 बजे शाम तक बिजली नहीं रहने से बरगावां, JAC काउंसिल, पानी फैक्ट्री, छोटानागपुर लॉ कॉलेज, नामकुम थाना, टाटा रोड क्षेत्र, शक्ति नगर नामकुम बाजार, चाय बागान, पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने की सूचना है.
रांची पूर्वी के ओरमांझी सब डिविजन में 33kv सिकिदिरी फीडर में समय 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक पेड़ के डाली कटिंग एवं मरम्मती का कार्य कराया जाएगा. जिसके कारण ब्लॉक चौक, ओरमांझी, उलातू, दहू, हरचंदा, सिलदिरी, तपे, चायबगान, बारीडीह, हटवाल, पांचा, चुटूपालू, पिस्का, बरतुवा, कुटे, उखरीद में बिजली बाधित रहेगा.
वहीं विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल बुंडू के अंतर्गत शक्ति उपकेंद्र बुंडू से बुंडू फीडर, शक्ति उपकेंद्र तमाड़ से तमाड़ फीडर, शक्ति उपकेंद्र सोनाहातू से सोनाहातू फीडर में पेड़ की शाखाओं की छंटाई एवं मरम्मत कार्य होगा. जिसके कारण बुंडू फीडर से 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे अपराह्न तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगा. जिसके कारण बुंडू शहरी क्षेत्र, नावाडीह टोली, अनुमंडल कार्यालय, कुम्हार टोली, तमाड़ फीडर के तमाड़ थाना, बस स्टैंड, रायडीह मोड़, प्रखंड परिसर, आसपास का क्षेत्र, सोनाहातू फीडर के सोनाहातु बाजार टांड, दानाडीह, जित्तु, परमडीह, एडकिया, और कूदाडीह, नीमडीह आसपास के क्षेत्र के लोगों को बिजली नहीं मिलेगी.
विद्युत अवर प्रमंडल अपर बाजार के अंतर्गत 11KVA सर्किट हाउस फीडर में सुबह 8 AM से 10:00 AM तक दुर्गा पूजा को देखते हुए फीडर मेंटेनेंस, एवं डालियों की छंटाई से संबंधित कार्य किया जाएगा. इस कार्य के कारण 11KVA सर्किट हाउस फीडर से संबंधित आड्रे हाउस, रेडियम रोड, सर्कुलर रोड, कचहरी रोड, डिप्टीपाड़ा, एवं लैंड टैंक रोड इत्यादि स्थानों में की बिजली आपूर्ति सुबह 08:00 AM से 10:00 AM बजे तक बाधित रहेगी.
इसके अलावा RDSS योजना के तहत LT लाइन को AB Cable में बदलने का कार्य किया जाएगा. जिसके कारण सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी. इस वजह से चुटिया में कृष्णापुरी रोड़ नं. 5B, कृष्णापुरी रोड न. 13, महादेव मंडा, लोअर चुटिया, कोकर में मूर्ति गली, मिशन कॉलोनी नियर डॉन बोस्को स्कूल, राम नगर हैदरअली प्रभावित होगा.
11 kv महादेव मंडा फीडर में पेड़ की टहनियों की छटाई के लिए सुबह 11 बजे से 2 बजे तक विधुत आपूर्ति बाधित रहेगी इस वजह से लोअर चुटिया, बेल बगान, नया टोली, समलोंग, मक्चुन्द टोली में बिजली नहीं रहेगी. रातू फीडर 33kv में मेंटेनेंस और पेड़ों की छंटाई का कार्य किया जाएगा इसके कारण सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी.
इस दौरान हुरहुरी, काटमकुली, रातू, मेखमंद्रो, सिमलिया, काठीटांड, तिलता, कमड़े, गोविंद नगर, पिर्रा, फ्रेंड्स कॉलोनी समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. वहीं RDSS योजना के तहत् LT reconductoring कार्य हेतु कब्रिस्तान गली, सुखदेव नगर,सिमलिया, चालाटोली एवं आसपास क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 11 am से 4 pm तक बाधित रहेगी.
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