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हो जाएं सचेत! राजधानी के कई इलाकों में नहीं रहेगी बिजली

रांचीः दुर्गा पूजा एवं अन्य त्योहार के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड इन दिनों तैयारी में जुटा है. जिसके तहत तकनीकी वजहों से राजधानी में मंगलवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगा.

जेबीवीएनएल से मिली जानकारी के अनुसार 06 अक्टूबर को राजधानी रांची के अलग अलग क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने की सूचना है. जिन इलाकों में बिजली नहीं रहेगी, उसमें मोरहाबादी क्षेत्र में पार्क प्राइम होटल एवं आसपास के क्षेत्र, जुडियो मॉल साइड गली, दुर्गा पंडाल बोडिया रोड मोरहाबादी, बनिया टोली आरसी मिश्रा गली, मेनकी कॉम्प्लेक्स आदि इलाकों में सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगा.

इसी तरह आरके मिशन फीडर क्षेत्र में आलम हॉस्पिटल नियर मस्जिद गली पहाड़ साइड, बरियातू दिवाकर नगर नियर श्रिया एनक्लेव में 11 केवी लाइन सुबह 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक बंद रहेगा. इसके अलावा विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, तुपुदाना, फीडर: तेतरी फीडर बंद रहेगा. जिसके कारण तेतरी, खरसीदाग, कोचभोग, कुटियातु, भुसुर एवं आसपास के क्षेत्रों मे दिन के 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक पेड़ की डाली काटे जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी.

पेड़ की डाली छंटाई की वजह से विद्युत आपूर्ति रहेगा बाधित

दुर्गा पूजा के मद्देनजर आवश्यक विद्युत रखरखाव कार्य के कारण कांके अवर प्रमंडल के क्षेत्रों में दिन के 10 बजे से 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी. इस वजह से एदलहातु, देवी मंडप के निकट, वृंदावन कॉलोनी दुर्गा पूजा पंडाल के निकट, जगतपुरम कॉलोनी दुर्गापूजा पंडाल के निकट और सुकुरहुट्टू इलाकों में बिजली लोगों को नहीं मिलेगी.

जेबीवीएनएल ने इन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत से संबंधित आवश्यक कार्य निर्धारित अवधि से पूर्व निपटा लें और सहयोग प्रदान करें. इधर मंगलवार 6 अक्टूबर को 33/11 केवी pss पुंदाग में तकनीकी कार्य की वजह से दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आलम चौक, टीओपी पुंदाग, इलाही नगर, ऑफिसर लेन, शालीमार बाग, दीपाटोली, पंचम नगर, लाजपत नगर, साहू चौक, अमन ग्रीन सिटी इत्यादि स्थानों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी.

इधर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल टाटीसिल्वे के अंतर्गत 11 केवी पलांडू एवं 11 kv थाना फीडरों में पेड़ की शाखाओं की छंटाई एवं मेंटेनेंस कार्य होगा, जिसके कारण क ई इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी. इस क्षेत्र के पलांडू फीडर से दिन के 10.45 बजे से शाम 03 बजे तक बिजली आपूर्ति नहीं होगी जिस वजह से रामपुर चौक, पलांडू, रिंग रोड, सरवल, मालती, जामुन टोली, गड़के, जामचुवा, रामपुर टाटा रोड, राजा उलातू, गड़के पेट्रोल पंप और आसपास का क्षेत्र में बिजली नहीं रहेगा.

थाना फीडर क्षेत्र में 03.15 pm बजे से 06.00 बजे शाम तक बिजली नहीं रहने से बरगावां, JAC काउंसिल, पानी फैक्ट्री, छोटानागपुर लॉ कॉलेज, नामकुम थाना, टाटा रोड क्षेत्र, शक्ति नगर नामकुम बाजार, चाय बागान, पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने की सूचना है.

रांची पूर्वी के ओरमांझी सब डिविजन में 33kv सिकिदिरी फीडर में समय 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक पेड़ के डाली कटिंग एवं मरम्मती का कार्य कराया जाएगा. जिसके कारण ब्लॉक चौक, ओरमांझी, उलातू, दहू, हरचंदा, सिलदिरी, तपे, चायबगान, बारीडीह, हटवाल, पांचा, चुटूपालू, पिस्का, बरतुवा, कुटे, उखरीद में बिजली बाधित रहेगा.