इन इलाकों में आज बिजली गुल, जानें अपने इलाके का हाल
रांची के विभिन्न इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी. बिजली विभाग ने लोगों से सहयोग की अपील की है.
Published : October 5, 2026 at 8:53 AM IST|
Updated : October 5, 2026 at 9:08 AM IST
रांची: राजधानी रांची में आज कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी. इस दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. बिजली विभाग ने इसे लेकर सूचना जारी की है.
बिजली विभाग के अनुसार, पेड़ की डालियों की छंटाई, नए पावर ट्रांसफार्मर लगाने और रखरखाव कार्यों की वजह से कई इलाकों में सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. इसे लेकर लोगों से सहयोग की अपील की गई है.
सूचना के अनुसार, विद्युत सब डिवीजन और 33/11 केवी सबस्टेशन की ओर रखरखाव का कार्य किया जाना है. इसके कारण इससे संबंधित फीडरों से जुड़े इलाकों में कुछ घंटे के लिए बिजली आपूर्ति नहीं हो सकेगी. अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग समय पर बिजली कटौती की जाएगी.
विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, हरमू के अनुसार, 11 केवी चेतन टोली फीडर में पेड़ की डालियों की छंटाई का कार्य किया जाएगा. इसके कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. जिससे शिवदयाल नगर, हरमू, चेतन टोली और बुद्धा बिहार क्षेत्रों में दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे तक बिजली आपूर्ति नहीं होगी.
वहीं मांडर-ब्रांबे पावर सब-स्टेशन के इलाकों में भी कार्य होना है. मांडर स्थित विद्युत उपशक्ति केंद्र, ब्रांबे में नया पावर ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा. जिसके कारण इस इलाके में सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बिजली पूरी तरह बंद रहेगी. सहायक विद्युत अभियंता, मांडर ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आवश्यक विद्युत संबंधी कार्य पहले ही पूरा कर लें.
ओरमांझी में बिजली गुल
इसके अलावा रांची के ओरमांझी विद्युत सब-डिवीजन के तहत दाहू फीडर पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली गुल रहेगी. दाहू, ब्लॉक चौक, शंकर घाट, हरचंदा, सिलदिरी, दाहू बरटोली, बसाती, बर्वे, कूल्ही, इरबा, चकला, सरनाटोली, दारदाग सरनाटोली और आसपास के इलाके इससे प्रभावित होंगे. पांचा फीडर पर भी कटौती रहेगी. जिससे कुटे, पांचा, गुरु, मातातू, नीचे कूटे और रोला इलाके में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तक बिजली गुल रहेगी.
अशोकनगर के इलाके का हाल
अशोकनगर में 33/11 केवी अवर प्रमंडल के तहत मुख्य रोड फीडर पर सुबह 8:30 से 10 बजे तक आपूर्ति नहीं होगी. इससे ओल्ड एजी कॉलोनी, न्यू एजी कॉलोनी, पुलटोली, कडरू, अरगोड़ा रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आईएसएम फीडर पर भी बिजली गायब रहेगी. इससे सुबह 10 से 11:30 बजे तक लाजपत नगर, साहू चौक, भागलपुर और अमन ग्रीन सिटी में बिजली नहीं रहेगी.
कोकर स्थित 33/11 केवी सबस्टेशन से जुड़े इलाकों में भी बिजली विभाग रखरखाव का कार्य करेगा. इससे सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. कोकर शहरी क्षेत्र, गुड़िया पेट्रोल पंप, नया टोली और आसपास के हिस्से इससे प्रभावित होंगे.
मोरहाबादी का हाल
मोरहाबादी में दो अलग-अलग समय पर कटौती होगी. एक फीडर पर सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे कटौती की जाएगी. जिससे पार्क प्राइम होटल, मोरहाबादी, सब्जी मार्केट, जतराटांड़ और आसपास के इलाकों में बिजली गुल रहेगी. दूसरे फीडर पर सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कटौती की जाएगी. जिससे मोरहाबादी जुडियो मॉल साइड गली, दुर्गा पंडाल, बोड़िया रोड, बैंक कॉलोनी, मस्जिद गली और नजदीकी क्षेत्र प्रभावित रहेंगे.
इसके अतिरिक्त, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक टाटीसिलवे के सभी 33 केवी फीडर चडरी, सरला बिरला, अनगड़ा और सिल्ली बंद रहेंगे, जिससे बड़े इलाके प्रभावित होंगे. कोकर और रातू रोड क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं.
रातू रोड में भी बिजली कटौती
पहाड़ी फीडर पर सुबह 8 से 9:30 बजे तक न्यू पुलिस लाइन, आर्यपुरी, रातू रोड, दूरदर्शन केंद्र लेन, अपर शिवपुरी और धोबी मोहल्ला में आपूर्ति बाधित रहेगी. सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चुटिया, कृष्णापुरी, बाणेश्वर नगर, गायत्री सोसाइटी, कोकर की मिशन कॉलोनी, डॉन बास्को स्कूल, इलाही बक्श कॉलोनी और बैंक कॉलोनी में बिजली गुल रहेगी.
सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कतारी बगान, घाट रोड, कमलू टोली, रेलवे क्रासिंग सहित हरमू क्षेत्र प्रभावित रहेगा. दोपहर 1 से 3 बजे तक चेतना टोली फीडर पर हरमू, बुद्धा बिहार और आसपास के इलाकों में कटौती रहेगी.
बिजली विभाग ने लोगों से अनुरोध किया है कि इस दौरान सहयोग करें.
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