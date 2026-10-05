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इन इलाकों में आज बिजली गुल, जानें अपने इलाके का हाल

रांची: राजधानी रांची में आज कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी. इस दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. बिजली विभाग ने इसे लेकर सूचना जारी की है.

बिजली विभाग के अनुसार, पेड़ की डालियों की छंटाई, नए पावर ट्रांसफार्मर लगाने और रखरखाव कार्यों की वजह से कई इलाकों में सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. इसे लेकर लोगों से सहयोग की अपील की गई है.

सूचना के अनुसार, विद्युत सब डिवीजन और 33/11 केवी सबस्टेशन की ओर रखरखाव का कार्य किया जाना है. इसके कारण इससे संबंधित फीडरों से जुड़े इलाकों में कुछ घंटे के लिए बिजली आपूर्ति नहीं हो सकेगी. अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग समय पर बिजली कटौती की जाएगी.

विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, हरमू के अनुसार, 11 केवी चेतन टोली फीडर में पेड़ की डालियों की छंटाई का कार्य किया जाएगा. इसके कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. जिससे शिवदयाल नगर, हरमू, चेतन टोली और बुद्धा बिहार क्षेत्रों में दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे तक बिजली आपूर्ति नहीं होगी.

वहीं मांडर-ब्रांबे पावर सब-स्टेशन के इलाकों में भी कार्य होना है. मांडर स्थित विद्युत उपशक्ति केंद्र, ब्रांबे में नया पावर ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा. जिसके कारण इस इलाके में सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बिजली पूरी तरह बंद रहेगी. सहायक विद्युत अभियंता, मांडर ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आवश्यक विद्युत संबंधी कार्य पहले ही पूरा कर लें.

ओरमांझी में बिजली गुल

इसके अलावा रांची के ओरमांझी विद्युत सब-डिवीजन के तहत दाहू फीडर पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली गुल रहेगी. दाहू, ब्लॉक चौक, शंकर घाट, हरचंदा, सिलदिरी, दाहू बरटोली, बसाती, बर्वे, कूल्ही, इरबा, चकला, सरनाटोली, दारदाग सरनाटोली और आसपास के इलाके इससे प्रभावित होंगे. पांचा फीडर पर भी कटौती रहेगी. जिससे कुटे, पांचा, गुरु, मातातू, नीचे कूटे और रोला इलाके में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तक बिजली गुल रहेगी.

अशोकनगर के इलाके का हाल

अशोकनगर में 33/11 केवी अवर प्रमंडल के तहत मुख्य रोड फीडर पर सुबह 8:30 से 10 बजे तक आपूर्ति नहीं होगी. इससे ओल्ड एजी कॉलोनी, न्यू एजी कॉलोनी, पुलटोली, कडरू, अरगोड़ा रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आईएसएम फीडर पर भी बिजली गायब रहेगी. इससे सुबह 10 से 11:30 बजे तक लाजपत नगर, साहू चौक, भागलपुर और अमन ग्रीन सिटी में बिजली नहीं रहेगी.

कोकर स्थित 33/11 केवी सबस्टेशन से जुड़े इलाकों में भी बिजली विभाग रखरखाव का कार्य करेगा. इससे सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. कोकर शहरी क्षेत्र, गुड़िया पेट्रोल पंप, नया टोली और आसपास के हिस्से इससे प्रभावित होंगे.

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