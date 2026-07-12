आंधी-तूफान और बारिश में नहीं रुकेगी बिजली सप्लाई; PVVNL का 14 जिलों के लिए प्लान तैयार
निर्णय लिया गया है कि जहां पर जलभराव की समस्या है, अब ऐसे बिजलीघरों को लिफ्टिंग का कार्य कराया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 12:02 PM IST|
Updated : July 12, 2026 at 12:11 PM IST
मेरठ: पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के दायरे में आने वाले 14 जिलों की रिपोर्ट विद्युत विभाग ने तैयार कर ली है. इससे यह जानकारी हो गई है कि ऐसे कौन-कौन से विद्युत उपकेंद्र हैं, जहां सावधानी बरतनी होगी. साथ ही आंधी-तूफान से बचाव के लिए तो अलग से गठित की गई टीम सक्रिय की गई है.
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी रवीश गुप्ता ने बताया कि मानसून सीजन में आंधी-तूफान की वजह से अब विद्युत व्यवस्था नहीं चरमराएगी. इसको लेकर अलग से एक SOP बनाई गई है. सके लिए अलग से टीम भी बनाई गई है.
इस टीम का काम सिर्फ और सिर्फ आंधी तूफान में विद्युत लाइन पर किसी पेड़ को गिर जाने या विद्युत पोल गिर जाने, टूट जाने या फिर किसी भी तरह से लाइन डैमेज होने की स्थिति में तत्काल पहुंचकर उसे रिपेयर करेगी.
रिकॉर्ड समय में लाइन को फिर से चला दिया जाएगा. इस काम के लिए अलग से वर्क फोर्स रखी गई है. मई और जून में भी कई बार आंधी आई, तब टीम ने अच्छा काम भी किया है. बरसात के सीजन में बारिश होती है, इसमें कई बार परिस्थितियों को देखते हुए समय भी लग सकता है.
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी रवीश गुप्ता ने बताया कि इस समय ओवरऑल लोड कम है. ऊपर से गुजर रही लाइनों से संबंधित फॉल्ट आने भी कम हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अर्बन फ्लडिंग की है. मानसून की वजह से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में या जहां जल निकासी प्रॉपर नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में पानी भर जाता है. इससे कई बार समस्याएं आती हैं. ऐसे में स्थानीय नागरिकों को खतरा भी बना रहता है.
कहीं-कहीं स्विच यार्ड में तीन-चार फीट तक पानी भर जाए तो वहां दिक्कत हो रही है. इसी प्रकार जो विद्युत संयंत्र केंद्र में स्विच गियर रूम होते हैं, वहां पर आपूर्ति स्थाई रूप से बंद करनी पड़ रही है. ताकि वहां कोई शार्ट सर्किट या फॉल्ट न हो. बारिश में इस तरह के 5 मामले आए थे. हालांकि सभी को बहाल कर दिया गया. इसी प्रकार से अंडरग्राउंड केबल में भी कई बार पानी की वजह से फाल्ट आ जाता है. उसे भी समय से निपटा लिया जाता है.
सभी 14 जिलों में ऐसे बिजलीघर को चिन्हित किया जा रहा है, जहां पर इस तरह की समस्या आती है. बारिश की वजह से जल भराव की समस्या रहती है. उनमें स्पेस है, तो वहां लिफ्ट किया जाना है. उन्हें (LIFT ) यानी उच्चीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं, जहां स्थान सीमित है. ऐसे बिजलीघरों में पानी घुसने से रोकने के प्रयास किए जाएंगे.
एमडी ने बताया कि विद्युत केंद्रों पर जल जमाव न होने पाए, इसके अलावा नगर निगम के जिम्मेदारों से भी विद्युत विभाग की तरफ से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है. उनसे कहा जा रहा है कि जहां भी विद्युत केंद्र बने हैं, उनके आसपास जल निकासी पूरी तरह से सुदृढ़ होनी चाहिए.
बीते 3 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई है. इसकी वजह से शहर से लेकर देहात एरिया तक में काफी जल जमाव हुआ है. ऐसे में ट्रांसफार्मर के पास न जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कई बार वहां अर्थिंग की संभावना बारिश की वजह हो सकती है. बारिश से नोएडा गाजियाबाद, बागपत समेत कई अन्य जिलों से भी ऐसी शिकायतें आई हैं, जहां फ्लडिंग की वजह से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई.
वहां यह माना जा रहा था कि 48 घंटे बिजली आपूर्ति बहाल करने में लगेंगे, लेकिन उसी दिन विद्युत विभाग की टीम ने प्रयास करके विद्युत व्यवस्था को बहाल कर दिया था. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के दायरे में आने वाले 14 जिलों में हुए रिव्यू में 8 ऐसे अलग लोकेशन हैं, जहां पर अधिक वर्षा की वजह से विद्युत व्यवस्था चरमराई थी.
गौरतलब है कि पश्चिमी उप्र में तीन दिन लगातार हुई तेज बारिश के कारण जहां 14 जनपदों में बिजली की आपूर्ति बाधित रही, वहीं मेरठ शहर में पांच बिजलीघरों में हुए जलभराव की निकासी के लिए विभाग के कर्मचारी रात-दिन जूझते रहे थे. जहां जल निकासी नहीं हो पाती वहां ट्रैक्टर पर अल्टरनेटर की मदद से जल जमाव को निकाला गया. हीटर लगाकर संयंत्र सुखाए गए.
इसके बाद रिकॉर्ड समय में विद्युत आपूर्ति बहाल हो सकी थी. वेस्ट यूपी के अधिकांश जनपदों में हुई बारिश में विभाग को भी अब यह जानकारी हो गई है कि कहां-कहां समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. इसके लिए अब विभाग ने 14 जिलों मे दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो इसको लेकर प्रयास तेज कर दिए हैं.
तेज बारिश की वजह से PVVNL के 14 जिलों में लाइनें क्षतिग्रस्त होने, इंसुलेटर पंक्चर होने, बिजलीघरों में जलभराव और अन्य कारणों से बिजली आपूर्ति 10 से 24 घंटे तक बाधित हुई थी. मेरठ शहर में तेज बारिश के चलते माधवपुरम 33 केवी, माधवपुरम द्वितीय, रामलीला ग्राउंड, लेडीज पार्क औऱ उद्योगपुरम के बिजलीघरों में जलभराव हुआ था. माधवपुरम 33 केवी और रामलीला ग्राउंड बिजलीघरों में तो मशीनों तक पानी पहुंच गया था.
प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब ऐसे बिजलीघरों को लिफ्टिंग का कार्य कराया जाएगा. जहां पर पर्याप्त स्थान की समस्या है, वहां अन्य तरीकों पर कार्ययोजना तैयार की जाएगी.
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