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आंधी-तूफान और बारिश में नहीं रुकेगी बिजली सप्लाई; PVVNL का 14 जिलों के लिए प्लान तैयार

आंधी-तूफान और बारिश में नहीं रूकेगी बिजली सप्लाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के दायरे में आने वाले 14 जिलों की रिपोर्ट विद्युत विभाग ने तैयार कर ली है. इससे यह जानकारी हो गई है कि ऐसे कौन-कौन से विद्युत उपकेंद्र हैं, जहां सावधानी बरतनी होगी. साथ ही आंधी-तूफान से बचाव के लिए तो अलग से गठित की गई टीम सक्रिय की गई है. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी रवीश गुप्ता ने बताया कि मानसून सीजन में आंधी-तूफान की वजह से अब विद्युत व्यवस्था नहीं चरमराएगी. इसको लेकर अलग से एक SOP बनाई गई है. सके लिए अलग से टीम भी बनाई गई है. इस टीम का काम सिर्फ और सिर्फ आंधी तूफान में विद्युत लाइन पर किसी पेड़ को गिर जाने या विद्युत पोल गिर जाने, टूट जाने या फिर किसी भी तरह से लाइन डैमेज होने की स्थिति में तत्काल पहुंचकर उसे रिपेयर करेगी. रिकॉर्ड समय में लाइन को फिर से चला दिया जाएगा. इस काम के लिए अलग से वर्क फोर्स रखी गई है. मई और जून में भी कई बार आंधी आई, तब टीम ने अच्छा काम भी किया है. बरसात के सीजन में बारिश होती है, इसमें कई बार परिस्थितियों को देखते हुए समय भी लग सकता है. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी रवीश गुप्ता ने बताया कि इस समय ओवरऑल लोड कम है. ऊपर से गुजर रही लाइनों से संबंधित फॉल्ट आने भी कम हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अर्बन फ्लडिंग की है. मानसून की वजह से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में या जहां जल निकासी प्रॉपर नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में पानी भर जाता है. इससे कई बार समस्याएं आती हैं. ऐसे में स्थानीय नागरिकों को खतरा भी बना रहता है. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी रवीश गुप्ता. (Video Credit: ETV Bharat) कहीं-कहीं स्विच यार्ड में तीन-चार फीट तक पानी भर जाए तो वहां दिक्कत हो रही है. इसी प्रकार जो विद्युत संयंत्र केंद्र में स्विच गियर रूम होते हैं, वहां पर आपूर्ति स्थाई रूप से बंद करनी पड़ रही है. ताकि वहां कोई शार्ट सर्किट या फॉल्ट न हो. बारिश में इस तरह के 5 मामले आए थे. हालांकि सभी को बहाल कर दिया गया. इसी प्रकार से अंडरग्राउंड केबल में भी कई बार पानी की वजह से फाल्ट आ जाता है. उसे भी समय से निपटा लिया जाता है. सभी 14 जिलों में ऐसे बिजलीघर को चिन्हित किया जा रहा है, जहां पर इस तरह की समस्या आती है. बारिश की वजह से जल भराव की समस्या रहती है. उनमें स्पेस है, तो वहां लिफ्ट किया जाना है. उन्हें (LIFT ) यानी उच्चीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं, जहां स्थान सीमित है. ऐसे बिजलीघरों में पानी घुसने से रोकने के प्रयास किए जाएंगे.