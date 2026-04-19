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ईटीवी भारत की खबर का असर, विधायक ने लिया संज्ञान, 10 माह से थी बिजली बाधित

लातेहार में ईटीवी भारत में प्रकाशित खबर पर असर हुआ है. 10 महीने से बाधित बिजली सेवा बहाल हो गई है.

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ट्रांसफार्मर लगाते बिजली कर्मी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 19, 2026 at 2:29 PM IST

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लातेहार: ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर असर हुआ है. ईटीवी भारत में खबर 'बिनगड़ा गांव के लोग ढिबरी युग में जीने को मजबूर, 10 महीने से अंधेरे में हैं ग्रामीण' प्रकाशित होने के बाद सदर प्रखंड के बिनगड़ा के भैसमारा खेरवार टोला में बाधित बिजली सेवा तत्काल बहाल हो गई. ईटीवी भारत की खबर पर विधायक रामचंद्र सिंह ने त्वरित संज्ञान लिया. गांव में 10 माह से बाधित बिजली सेवा पुनः बहाल होने के बाद ग्रामीणों ने ईटीवी भारत के साथ-साथ विधायक रामचंद्र सिंह को धन्यवाद बोला है.

दरअसल लातेहार सदर प्रखंड अंतर्गत बिनगड़ा गांव के भैसमारा खेरवार टोला में ट्रांसफार्मर खराब हो जाने और बाद में ट्रांसफार्मर की चोरी हो जाने के कारण पिछले 10 माह से बिजली सेवा बाधित थी. बिजली सेवा बाधित रहने के कारण यहां के ग्रामीणों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. बच्चों की शिक्षा से लेकर किसानों की खेती तक प्रभावित हो रही थी. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित की थी.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (ईटीवी भारत)

ईटीवी भारत में प्रकाशित खबर पर विधायक ने लिया संज्ञान

खबर प्रकाशित होने के बाद विधायक रामचंद्र सिंह ने खबर पर संज्ञान लेते हुए तत्काल बिजली विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया. इधर बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए पलामू से ट्रांसफार्मर मंगवाया. ट्रांसफार्मर को लगाने का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है. संभावना है कि रविवार की शाम तक गांव में बिजली सेवा बहाल हो जाएगी. बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता राजदेव मेहता ने बताया कि गांव तक ट्रांसफार्मर पहुंचा दिया गया है और उसे लगाया जा रहा है.

ग्रामीणों ने दिया ईटीवी भारत और विधायक को धन्यवाद

इधर 10 माह से बाधित बिजली सेवा ईटीवी भारत में चली खबर के बाद पुन: बहाल होने से ग्रामीणों में काफी खुशी है. स्थानीय ग्रामीण ईटीवी भारत के साथ-साथ विधायक रामचंद्र सिंह को धन्यवाद दे रहे हैं. स्थानीय ग्रामीण सूर्य देव सिंह ने कहा कि 10 माह से अधिक समय से गांव में बिजली सेवा बाधित थी. लेकिन ईटीवी भारत में खबर प्रकाशित होने के बाद विधायक रामचंद्र सिंह ने इस पर तत्काल पहल की.

इसके अलावा विभागीय अधिकारियों ने भी गंभीरता दिखाते हुए बिजली की समस्या का समाधान कर दिया. उन्होंने इसके लिए ईटीवी भारत, विधायक रामचंद्र सिंह और बिजली विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया. वहीं स्थानीय ग्रामीण संजय सिंह ने कहा कि गांव की समस्याओं की खबर प्रकाशित कर ईटीवी भारत ने गांव में उत्पन्न बिजली की समस्या का समाधान कर दिया है.

जन समस्याओं को लेकर विधायक हैं गंभीर: अमित कुमार

इधर विधायक रामचंद्र सिंह के निर्देश पर भैसमारा गांव पहुंचे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि ईटीवी भारत में खबर प्रकाशित होने के बाद विधायक रामचंद्र सिंह ने तत्काल इस पर पहल की. बिजली विभाग के अधिकारियों को गांव में ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली सेवा बहाल करने का निर्देश दिया. इसके बाद रविवार को यहां ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विधायक रामचंद्र सिंह और झारखंड सरकार हमेशा जनहित के मामलों को लेकर गंभीर है. ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना विधायक रामचंद्र सिंह के साथ-साथ हम सभी की प्राथमिकता होती है.

ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हमारी पहली प्राथमिकता: विधायक रामचंद्र सिंह

इधर इस संबंध में विधायक रामचंद्र सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता है. विधायक ने बताया कि ईटीवी भारत की खबर के माध्यम से जैसे ही उन्हें गांव में बिजली सेवा बाधित रहने की सूचना मिली, उन्होंने तत्काल इस पर संज्ञान लिया और बिजली सेवा बहाल करने का निर्देश दिया. विभाग के द्वारा भी इस पर त्वरित कार्रवाई की गई. विधायक ने यह भी कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं की जानकारी उन्हें जरूर दें, ताकि उसका समाधान किया जा सके.

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