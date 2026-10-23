कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ब्लैकआउट से हाहाकार, चार्जिंग के लिए भटक रहे छात्र, कहीं अस्पताल तो कहीं रेलवे स्टेशन पर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स
हरियाणा में बिजली हड़ताल से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र परेशान हैं. हॉस्टलों में पानी, भोजन और पढ़ाई प्रभावित होने से मुश्किलें बढ़ गई है.
Published : October 23, 2026 at 10:18 AM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा में बिजली विभाग के कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल का असर अब शिक्षण संस्थानों पर भी दिखाई देने लगा है. हड़ताल के पहले दिन शाम होते ही कुरुक्षेत्र शहर का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा बिजली गुल होने से अंधेरे में डूब गया. इसका असर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रावासों में भी देखने को मिला, जहां बिजली आपूर्ति बाधित होने से हजारों विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
हॉस्टलों में पानी और खाने का संकट: विश्वविद्यालय परिसर और छात्रावासों में बिजली नहीं होने से विद्यार्थियों के सामने पीने के पानी और भोजन की समस्या खड़ी हो गई है. छात्रों के मुताबिक उन्हें पानी की व्यवस्था करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है. वहीं, मैस और कैंटीन का कामकाज प्रभावित होने से खाने-पीने के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है. छात्रों का कहना है कि बाहर से भोजन और अन्य जरूरी सामान खरीदने के कारण उनका खर्च बढ़ रहा है.
मोबाइल बंद होने से परिवार से संपर्क करना भी मुश्किल: वहीं, लगातार बिजली गुल रहने से विद्यार्थियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई. इससे न केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई, बल्कि परिवार के सदस्यों से संपर्क बनाए रखना भी मुश्किल हो गया. विश्वविद्यालय के यूआईईटी विभाग के छात्र तनुज चौहान ने बताया कि, "बिजली नहीं होने के कारण फोन बंद हो गए हैं. अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं."
अस्पताल और रेलवे स्टेशन पर पढ़ाई करने की मजबूरी: बिजली और इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलने से विद्यार्थियों की पढ़ाई और आगामी परीक्षाओं की तैयारी बाधित हो रही है. ऐसे में कुछ छात्र अपने मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने तथा पढ़ाई जारी रखने के लिए शहर के सरकारी एलएनजेपी अस्पताल और रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं. यहां परिसर में बैठकर विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते नजर आए. छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में ही बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होती तो उन्हें दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती.
वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर छात्रों में नाराजगी: विद्यार्थियों का आरोप है कि बिजली आपूर्ति ठप होने के बावजूद विश्वविद्यालय परिसर में जनरेटर या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था का पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया. इससे हॉस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. छात्रों ने मांग की है कि बिजली संकट के दौरान पानी, भोजन और मोबाइल-लैपटॉप चार्ज करने जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए तत्काल व्यवस्था की जाए.
सरकार और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की अपील: वहींस छात्र वंश का कहना है कि, "बिजली संकट का असर केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है." स्टूडेंट्स ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से समस्या का जल्द समाधान करने की अपील की है. विद्यार्थियों के मुताबिक बिजली आपूर्ति सामान्य होने तक कम से कम जरूरी सेवाओं के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जाने चाहिए.
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