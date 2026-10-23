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कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ब्लैकआउट से हाहाकार, चार्जिंग के लिए भटक रहे छात्र, कहीं अस्पताल तो कहीं रेलवे स्टेशन पर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स

कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ब्लैकआउट से हाहाकार ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में बिजली विभाग के कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल का असर अब शिक्षण संस्थानों पर भी दिखाई देने लगा है. हड़ताल के पहले दिन शाम होते ही कुरुक्षेत्र शहर का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा बिजली गुल होने से अंधेरे में डूब गया. इसका असर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रावासों में भी देखने को मिला, जहां बिजली आपूर्ति बाधित होने से हजारों विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

हॉस्टलों में पानी और खाने का संकट: विश्वविद्यालय परिसर और छात्रावासों में बिजली नहीं होने से विद्यार्थियों के सामने पीने के पानी और भोजन की समस्या खड़ी हो गई है. छात्रों के मुताबिक उन्हें पानी की व्यवस्था करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है. वहीं, मैस और कैंटीन का कामकाज प्रभावित होने से खाने-पीने के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है. छात्रों का कहना है कि बाहर से भोजन और अन्य जरूरी सामान खरीदने के कारण उनका खर्च बढ़ रहा है.