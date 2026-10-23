कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में बिजली संकट से मरीज बेहाल, मोबाइल की टॉर्च में मरीजों का इलाज, पंखे-लाइट बंद, लिफ्ट और रूटीन अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रभावित
कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में बिजली हड़ताल से पंखे, लिफ्ट और जांच सेवाएं प्रभावित हुईं है. मरीजों की परेशानी बढ़ गई. मुनीश टूरन की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 3:31 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा में बिजली निगमों के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल का असर अब सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है. कुरुक्षेत्र के लोक नायक जय प्रकाश (LNJP) अस्पताल में बिजली आपूर्ति बाधित होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल में बिजली गुल होने के साथ जनरेटर व्यवस्था भी प्रभावित होने से वार्डों में पंखे और लाइट बंद पड़े हैं. वहीं, लिफ्ट, रूटीन अल्ट्रासाउंड और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ा है. अस्पताल में पेयजल संकट ने मरीजों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.
मोबाइल की टॉर्च से करना पड़ रहा काम: अस्पताल में बिजली न होने के कारण मरीजों को वार्डों में अंधेरे और उमस के बीच समय बिताना पड़ रहा है. पंखे बंद होने से मरीज गर्मी से परेशान हैं. वहीं, रात और अंधेरे वाले हिस्सों में परिजनों को अपने मरीजों की देखभाल के लिए मोबाइल फोन की टॉर्च का सहारा लेना पड़ रहा है. दवाइयां देने से लेकर मरीज के पास जरूरी सामान तलाशने तक में परेशानी हो रही है. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर बिजली का वैकल्पिक इंतजाम भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा.
जनरेटर व्यवस्था भी नहीं दे पाई राहत: अस्पताल में बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद जनरेटर से बैकअप मिलने की उम्मीद थी, लेकिन परिजनों के मुताबिक जनरेटर भी काम नहीं कर रहे. ऐसे में वार्डों में बिजली की समस्या लंबे समय तक बनी हुई है. हालांकि, जनरेटर बंद होने के पीछे तेल की कमी या तकनीकी खराबी की वजह की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. इस स्थिति ने अस्पताल की आपातकालीन तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मरीजों के परिजनों का कहना है कि बिजली संकट के दौरान अस्पताल प्रशासन को तत्काल प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि मरीजों को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े.
एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रभावित: बिजली संकट का असर अस्पताल की जांच सेवाओं पर भी पड़ा है. बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जैसी मशीनों का संचालन प्रभावित होने की बात सामने आई है. रूटीन अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचे मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार नियमित अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जबकि गंभीर और आपातकालीन मामलों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया जा रहा है. जांच में देरी होने से मरीजों को आगे की तारीख मिलने और इलाज की प्रक्रिया लंबी होने की आशंका है. बिजली आपूर्ति बाधित रहने से अस्पताल में उपचार और जांच का सामान्य कामकाज प्रभावित हो रहा है.
लिफ्ट बंद होने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ीं: बहुमंजिला अस्पताल की इमारत में लिफ्ट बंद होने से मरीजों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं. खासकर ऐसे मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानी हो रही है, जिन्हें चलने-फिरने में कठिनाई होती है. बिजली संकट के कारण ऑपरेशन थिएटर के कामकाज पर भी असर पड़ने की बात सामने आई है. ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ जांच या उपचार के लिए आने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है. परिजन मांग कर रहे हैं कि अस्पताल में बिजली का वैकल्पिक प्रबंध तत्काल दुरुस्त किया जाए.
पानी के लिए भी जा रहे बाहर: बिजली आपूर्ति बाधित होने से अस्पताल में पानी के फिल्टर और कूलर भी प्रभावित हुए हैं. इसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है. कई परिजनों को बाहर से पानी खरीदकर लाना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी भी बढ़ रही है. अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए स्वच्छ पेयजल जरूरी सुविधा है, लेकिन बिजली संकट के बीच इसकी उपलब्धता प्रभावित होने से लोगों में नाराजगी है. परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन को बिजली बहाल होने तक पानी की पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए.
मरीजों की बढ़ी परेशानी: अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजन अभिषेक ने बताया कि, "बिजली नहीं होने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है. कल से अस्पताल में लाइट नहीं है. पंखे बंद हैं और जनरेटर भी ठप हो चुके हैं. पीने के पानी के लिए बाहर से महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ रहा है. गर्मी के कारण मरीज बेचैन हैं, लेकिन राहत के पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आ रहे." वहीं, एक अन्य मरीज के परिजन जगदीश सिंह ने अस्पताल की व्यवस्था पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि, "अस्पताल में अंधेरा पसरा हुआ है. मोबाइल फोन की लाइट जलाकर मरीजों को दवा देनी पड़ रही है. मरीज और उनके परिजन परेशान हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया. बिजली संकट के दौरान अस्पताल में वैकल्पिक रोशनी, पेयजल और मरीजों की देखभाल के लिए पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए.ठ
"इमरजेंसी सेवाएं जारी रखने के प्रयास": वहीं, LNJP अस्पताल के आरएमओ डॉ. बलराज ने माना कि बिजली आपूर्ति बाधित होने से अस्पताल में समस्याएं आ रही हैं. उन्होंने कहा कि, "बिजली न होने के कारण दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन वैकल्पिक प्रबंध किए जा रहे हैं. रूटीन अल्ट्रासाउंड और कुछ लिफ्टें बंद हैं. इमरजेंसी सेवाओं को सुचारू रखने के लिए बाहर से पानी के कैंटर मंगवाए जा रहे हैं और मरीजों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं."
हड़ताल के बीच अस्पतालों में जरूरी सेवाएं बहाल करना चुनौती: बिजली कर्मचारियों की हड़ताल निजीकरण के विरोध में जारी है, लेकिन इसका असर अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं पर पड़ना मरीजों की सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर चिंता पैदा करता है. बिजली और पानी की निर्बाध उपलब्धता अस्पतालों की बुनियादी जरूरतों में शामिल है. ऐसे में बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में बैकअप जनरेटर, पेयजल और आपातकालीन सेवाओं के लिए वैकल्पिक इंतजाम प्रभावी होना जरूरी है.
सरकार और प्रशासन से तत्काल राहत की उम्मीद: बिजली कर्मचारियों और सरकार के बीच हड़ताल खत्म कराने को लेकर होने वाली बातचीत से समाधान निकलने की उम्मीद है. हालांकि, बिजली बहाली तक अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मरीजों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. LNJP अस्पताल में सामने आए हालात ने यह सवाल खड़ा किया है कि लंबे बिजली संकट के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सामान्य बनाए रखने के लिए कितनी तैयारी है. मरीजों और उनके परिजनों को अब बिजली बहाल होने के साथ-साथ पानी, रोशनी और जांच सेवाएं जल्द सामान्य होने का इंतजार है.
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