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कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में बिजली संकट से मरीज बेहाल, मोबाइल की टॉर्च में मरीजों का इलाज, पंखे-लाइट बंद, लिफ्ट और रूटीन अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रभावित

LNJP अस्पताल में बिजली संकट से हाहाकार ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में बिजली निगमों के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल का असर अब सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है. कुरुक्षेत्र के लोक नायक जय प्रकाश (LNJP) अस्पताल में बिजली आपूर्ति बाधित होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल में बिजली गुल होने के साथ जनरेटर व्यवस्था भी प्रभावित होने से वार्डों में पंखे और लाइट बंद पड़े हैं. वहीं, लिफ्ट, रूटीन अल्ट्रासाउंड और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ा है. अस्पताल में पेयजल संकट ने मरीजों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

मोबाइल की टॉर्च से करना पड़ रहा काम: अस्पताल में बिजली न होने के कारण मरीजों को वार्डों में अंधेरे और उमस के बीच समय बिताना पड़ रहा है. पंखे बंद होने से मरीज गर्मी से परेशान हैं. वहीं, रात और अंधेरे वाले हिस्सों में परिजनों को अपने मरीजों की देखभाल के लिए मोबाइल फोन की टॉर्च का सहारा लेना पड़ रहा है. दवाइयां देने से लेकर मरीज के पास जरूरी सामान तलाशने तक में परेशानी हो रही है. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर बिजली का वैकल्पिक इंतजाम भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा.