विद्युत सचिव ने SJVNL जलविद्युत परियोजनाओं का किया दौरा, डबल-लेन स्टील ट्रस ब्रिज का उद्घाटन
विद्युत सचिव ने पंकज अग्रवाल ने सतलुज नदी पर खैरा में एक डबल-लेन स्टील ट्रस ब्रिज का भी उद्घाटन किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 7:14 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं की समीक्षा को लेकर भारत सरकार के विद्युत सचिव हिमाचल दौरे पर रहे. भारत सरकार के विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल ने हिमाचल में एसजेवीएन की जलविद्युत परियोजनाओं का दौरा किया. इस दौरान उन्होने SJVNL की विभिन्न परियोजनाओं जिसमें 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन, 210 मेगावाट लूहरी-1 जलविद्युत परियोजना, 412 मेगावाट रामपुर जलविद्युत स्टेशन और 382 मेगावाट सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना में परिचालन और निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की. उनके साथ हाइड्रो और ईसी एंड ईटी के अपर सचिव दिवाकर नाथ मिश्रा और सदस्य (हाइड्रो) सीईए मिलिंद गणेश गोखले भी मौजूद रहे.
विद्युत सचिव ने SJVNL परियोजनाओं का किया दौरा
विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल सबसे पहले 1500 मेगावाट क्षमता वाली नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना साइट पर पहुंचे. यहां विद्युत सचिव ने परियोजना मेंटेनेंस के तरीकों और प्रमुख वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर के विषय में बारीकी से जाना. इस दौरान उन्हें विद्युत उत्पादन में पावर स्टेशन द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों से अवगत कराया गया. उन्होंने 412 मेगावाट रामपुर जलविद्युत स्टेशन में पौधारोपण भी किया.
जलविद्युत परियोजना निर्माण कार्यों की समीक्षा
इस दौरान पंकज अग्रवाल ने 210 मेगावाट लूहरी-1 जलविद्युत परियोजना में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की. उन्होंने बांध के कार्य, विद्युत गृह और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल इंस्टॉलेशन सहित परियोजना के प्रमुख घटकों की स्थिति का जायज़ा लिया. साथ ही साइट से जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा की. उन्होंने परियोजना टीम को गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरे करने के निर्देश दिए. ऊर्जा सचिव ने ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों को हासिल करने और निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में एसजेवीएन टीम के समर्पण की प्रशंसा भी की.
डबल-लेन स्टील ट्रस ब्रिज का उद्घाटन
382 मेगावाट सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना में पंकज अग्रवाल ने सतलुज नदी पर खैरा में एक डबल-लेन स्टील ट्रस ब्रिज का उद्घाटन किया. परियोजना के निर्माण कार्यों को सुगम बनाने के साथ-साथ, यह नवनिर्मित पुल मंडी और शिमला जिलों की दूरवर्ती परियोजना प्रभावित पंचायतों तक संपर्क को भी काफी बेहतर बनाएगा. इससे स्थानीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा. उन्होंने परियोजना प्रगति की समीक्षा करने के लिए बांध स्थल, मशीन हॉल क्षेत्र और टेल रेस टनल के घटकों का भी दौरा किया.
क्या है डबल-लेन स्टील ट्रस ब्रिज?
दरअसल, डबल-लेन स्टील ट्रस ब्रिज दो वाहनों के एक साथ गुजरने (7 मीटर चौड़ाई) के लिए डिजाइन की गई एक मजबूत एवं पूर्वनिर्मित संरचना है, जो मुख्य रूप से नदियों या घाटियों पर तत्काल कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल की जाती है. ये ट्रस होने के बावजूद उच्च भार वहन करते हैं.
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