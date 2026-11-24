मध्य प्रदेश में कोयले का महासंकट! प्रदेश समेत कई राज्यों में ठप हो सकती है बिजली सप्लाई, CEA की चौंकाने वाली रिपोर्ट
प्रदेश में 14 कोयला आधारित बिजली संयंत्र, कई संयंत्रों का कोयला स्टॉक निर्धारित स्टॉक से काफी नीचे, डिमांड के हिसाब से सप्लाई करना बड़ी चुनौती. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 12:24 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन की बड़ी निर्भरता कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों पर है. लेकिन इन दिनों इन संयंत्रों के सामने कोयले की उपलब्धता बनाए रखना चुनौती बनता जा रहा है. प्रदेश में कुल 14 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं. इनमें चार केंद्र सरकार के, चार राज्य सरकार के और छह निजी क्षेत्र के हैं. इन सभी की स्थापित उत्पादन क्षमता करीब 21,170 मेगावाट है. हालांकि, कोयले की कम उपलब्धता के कारण सभी संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं. कई संयंत्रों में कोयले का स्टॉक निर्धारित मानक से काफी कम है और ये कोयला संकट की ओर इशारा कर रहा है.
बिजली के लिए मध्य प्रदेश कोयला पावर प्लांटों पर सबसे ज्यादा निर्भर
मध्य प्रदेश को फिलहाल लगभग 20000 मेगावाट बिजली की जरूरत रोज पड़ रही है. इसमें से लगभग 82% हिस्सा कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से ही पैदा होने वाली बिजली का होता है. रबी सीजन में फसलों की बोनी हो गई है और किसान खेतों में पानी दे रहा है, इसलिए मांग अपने अधिकतम स्तर पर है. मध्य प्रदेश में बिजली कोयला आधारित ताप विद्युत घर बांधों के जरिए और सोलर पावर प्लांट से भी मिलती है लेकिन सबसे ज्यादा बिजली कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से ही मिलती है.
सरकारी क्षेत्र के आठ संयंत्रों में चार केंद्रीय और चार राज्य सरकार के हैं, जबकि छह निजी क्षेत्र के हैं. राज्य सरकार के प्रमुख संयंत्रों में अमरकंटक, सतपुड़ा, संजय गांधी और श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह शामिल हैं. केंद्रीय क्षेत्र में विंध्याचल, गाडरवारा, खरगोन और एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम का सिवनी प्लांट शामिल है. निजी क्षेत्र में सासन, जयप्रकाश समूह के निगरी और बीना, अनूपपुर, महान और अन्य संयंत्र शामिल हैं.
कई बिजली घरों में केवल एक से पांच दिन का ही कोयला
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 31 अक्टूबर 2026 की दैनिक कोयला स्टॉक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सरकारी और केंद्रीय क्षेत्र के संयंत्रों में स्थिति चिंताजनक है. देश के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में उपलब्ध कोयले के स्टॉक की दैनिक जानकारी संबंधित बिजली कंपनियां केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) को उपलब्ध कराती हैं. CEA इस जानकारी के आधार पर प्रत्येक प्लांट में कोयले की उपलब्धता और कितने दिन तक बिजली उत्पादन हो सकता है, इसकी रिपोर्ट जारी करता है. यदि किसी प्लांट में कोयले का स्टॉक निर्धारित स्तर से नीचे पहुंचता है तो विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया के समन्वय से अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है. वहीं रेलवे रैक के जरिए परिवहन सुनिश्चित करता है. इस पूरी व्यवस्था पर अंतर-मंत्रालयी समिति नजर रखती है.
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कहां कितना कोयला बाकी?
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 31 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अमरकंटक में 15.6 दिन, संजय गांधी में 11.3 दिन, सतपुड़ा में 7.6 दिन, श्री सिंगाजी में 3.2 दिन, एनटीपीसी गाडरवारा में 3 दिन, एनटीपीसी खरगोन में 1 दिन से कम, एनटीपीसी विंध्याचल में 4.7 दिन और एनटीपीसी सिवनी में 3.5 दिन का कोयला बचा है. इसी रिपोर्ट में अनूपपुर प्लांट के पास लगभग 4.6 दिन, बीना के पास 5.4 दिन, महान के पास 8.2 दिन, निगरी और सासन के पास एक दिन से भी कम का कोयला स्टॉक दर्ज किया गया है, जो खतरे की घंटी है.
|बिजली घर/प्लांट
|क्षमता
|स्टॉक
|निर्धारित स्टॉक का प्रतिशत
|संजय गांधी TPS
|1340 MW
|2,02,800 टन
|54%
|सतपुड़ा TPS
|500 MW
|50,700 टन
|36%
|श्री सिंगाजी TPS
|2,520 MW
|1,09,200 टन
|15%
|निगरी TPS
|1,320 MW
|13,500 टन
|4%
|सासन UMPP
|3,960 MW
|39,100 टन
|6%
|विंध्याचल STPS
|4,760
|3,19,100 टन
|36%
|सोर्स- CEA दैनिक कोयला स्टॉक रिपोर्ट, 31 अक्टूबर 2026
कोयले का संकट क्यों खड़ा हुआ?
अप्रैल से अगस्त के बीच देश में ताप विद्युत संयंत्रों की कोयला खपत में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इस दौरान बिजली की मांग भी 9.5 प्रतिशत बढ़ी. दूसरी ओर पूर्वी भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में लगातार बारिश से खदानों से कोयला निकालने और उसे बिजली घरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है. अप्रैल से अगस्त के दौरान रेलवे रैक लोडिंग में करीब 5 प्रतिशत और कोयला प्राप्ति में केवल 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि खपत तेजी से बढ़ी. यानी कोयले का उत्पादन बढ़ने के बावजूद उसे जरूरत वाले बिजली घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था मांग के अनुरूप नहीं बढ़ सकी.
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दूसरे राज्यों की बिजली भी होगी प्रभावित
मध्य प्रदेश के बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी का असर केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रह सकता. विंध्याचल, सासन और अन्य बड़े बिजली घरों से उत्पादित बिजली राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से दूसरे राज्यों तक भी पहुंचती है. यदि कोयले की कमी के कारण इन संयंत्रों का उत्पादन घटता है तो बिजली की उपलब्धता और बाजार में बिजली की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. दूसरी ओर मध्य प्रदेश को भी जरूरत के समय दूसरे राज्यों से बिजली खरीदनी पड़ सकती है. इससे बिजली खरीद की लागत बढ़ने की आशंका है.