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मध्य प्रदेश में कोयले का महासंकट! प्रदेश समेत कई राज्यों में ठप हो सकती है बिजली सप्लाई, CEA की चौंकाने वाली रिपोर्ट

कई बिजली घरों में केवल एक से पांच दिन का ही कोयला ( Etv Bharat Graphics )

जबलपुर : मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन की बड़ी निर्भरता कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों पर है. लेकिन इन दिनों इन संयंत्रों के सामने कोयले की उपलब्धता बनाए रखना चुनौती बनता जा रहा है. प्रदेश में कुल 14 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं. इनमें चार केंद्र सरकार के, चार राज्य सरकार के और छह निजी क्षेत्र के हैं. इन सभी की स्थापित उत्पादन क्षमता करीब 21,170 मेगावाट है. हालांकि, कोयले की कम उपलब्धता के कारण सभी संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं. कई संयंत्रों में कोयले का स्टॉक निर्धारित मानक से काफी कम है और ये कोयला संकट की ओर इशारा कर रहा है.

जानें कितने दिन कोयले का स्टॉक बाकी? (Etv Bharat Graphics) बिजली के लिए मध्य प्रदेश कोयला पावर प्लांटों पर सबसे ज्यादा निर्भर मध्य प्रदेश को फिलहाल लगभग 20000 मेगावाट बिजली की जरूरत रोज पड़ रही है. इसमें से लगभग 82% हिस्सा कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से ही पैदा होने वाली बिजली का होता है. रबी सीजन में फसलों की बोनी हो गई है और किसान खेतों में पानी दे रहा है, इसलिए मांग अपने अधिकतम स्तर पर है. मध्य प्रदेश में बिजली कोयला आधारित ताप विद्युत घर बांधों के जरिए और सोलर पावर प्लांट से भी मिलती है लेकिन सबसे ज्यादा बिजली कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से ही मिलती है.

कई बिजली घरों में केवल एक से पांच दिन का ही कोयला (IANS) सरकारी क्षेत्र के आठ संयंत्रों में चार केंद्रीय और चार राज्य सरकार के हैं, जबकि छह निजी क्षेत्र के हैं. राज्य सरकार के प्रमुख संयंत्रों में अमरकंटक, सतपुड़ा, संजय गांधी और श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह शामिल हैं. केंद्रीय क्षेत्र में विंध्याचल, गाडरवारा, खरगोन और एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम का सिवनी प्लांट शामिल है. निजी क्षेत्र में सासन, जयप्रकाश समूह के निगरी और बीना, अनूपपुर, महान और अन्य संयंत्र शामिल हैं. विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया के समन्वय से हो सकती है अतिरिक्त सप्लाई (Etv Bharat) कई बिजली घरों में केवल एक से पांच दिन का ही कोयला केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 31 अक्टूबर 2026 की दैनिक कोयला स्टॉक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सरकारी और केंद्रीय क्षेत्र के संयंत्रों में स्थिति चिंताजनक है. देश के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में उपलब्ध कोयले के स्टॉक की दैनिक जानकारी संबंधित बिजली कंपनियां केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) को उपलब्ध कराती हैं. CEA इस जानकारी के आधार पर प्रत्येक प्लांट में कोयले की उपलब्धता और कितने दिन तक बिजली उत्पादन हो सकता है, इसकी रिपोर्ट जारी करता है. यदि किसी प्लांट में कोयले का स्टॉक निर्धारित स्तर से नीचे पहुंचता है तो विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया के समन्वय से अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है. वहीं रेलवे रैक के जरिए परिवहन सुनिश्चित करता है. इस पूरी व्यवस्था पर अंतर-मंत्रालयी समिति नजर रखती है. संजय गांधी ताप गृह समेत कई संयंत्रों के बिगड़ रहे हालात (Etv Bharat) यह भी पढ़ें- करोड़ों टन काले सोने में लिपटा सिंगरौली का मोरवा, यादें समेट नई बस्ती की तलाश में बाशिंदे कहां कितना कोयला बाकी?