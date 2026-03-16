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सोनभद्र में सड़क हादसा, डंपर की चपेट में आने से पावर प्लांट कर्मचारी की मौत

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया.

सोनभद्र में सड़क हादसा
सोनभद्र में सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 1:34 PM IST

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कानपुर: सजेती थाना क्षेत्र में रविवार की देर शाम एक सड़क हादसा हो गया. ड्यूटी पर जा रहे एक पावर प्लांट कर्मचारी को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया. हादसे में कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद घटनास्थल पर भारी चीख-पुकार मच गई. देखते ही देखते स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.



घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं और यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई. मृतक की पहचान 52 वर्षीय मनोज सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के बक्सर ब्रह्मपुर के निवासी थे.वह घाटमपुर स्थित नेयवेली पावर प्लांट में एलएंडटी की सब-वेंडर कंपनी एमएससी में बतौर स्टोरकीपर अपनी सेवाएं दे रहे थे.


रविवार की शाम को मनोज सिंह पैदल ही अपनी नाइट ड्यूटी के लिए प्लांट की ओर जा रहे थे. जैसे ही वह कानपुर-सागर हाईवे पर स्थित दुर्गा देवी मोड़ के पास सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी कानपुर की ओर से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और चालक डंपर समेत हमीरपुर की ओर भाग गया.


घटना की सूचना मिलते ही सजेती थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को काफी मशक्कत के बाद समझा-बुझाकर शांत कराया और करीब एक घंटे बाद हाईवे से जाम खुलवाया. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सजेती थाना प्रभारी अनुज ने घटना की जाकारी देते हुए बताया कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्राप्त तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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