कोडरमा में गहरा सकता है बिजली संकट! कई इलाके में बंद रहेगी बिजली आपूर्ति
कोडरमा में बिजली लाइनों पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिससे बिजली की कटौती हो सकती है.
Published : December 27, 2025 at 11:23 AM IST
कोडरमा: जिले में आने वाले कुछ दिनों के लिए बिजली का संकट गहरा सकता है. कोडरमा थर्मल पावर प्लांट की एक यूनिट 16 दिसंबर से बंद पड़ी है, जिससे 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता था. वहीं, कोडरमा थर्मल पावर प्लांट और झुमरी तिलैया के बिशुनपुर ग्रिड के बीच 132 केवीए (किलोवोल्ट-एम्पीयर) कंडक्टर रिप्लेसमेंट का कार्य चल रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है. इस कार्य को पूरा करने में अभी एक सप्ताह का समय लग सकता है.
जनवरी से बिजली सप्लाई शुरू होने की संभावना
कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के चीफ इंजीनियर संजय कुमार ने बताया कि वर्तमान में कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के दो यूनिट में से केवल एक यूनिट से ही बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जिसके कारण पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है. कोडरमा बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रणधीर कुमार के अनुसार जिले में 2 जनवरी से बिना रुकावट बिजली सप्लाई फिर से शुरू होने की संभावना है.
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रणधीर कुमार ने बताया कि मेंटेनेंस कार्य को लेकर शनिवार से शहरी क्षेत्रों में 16 से 17 घंटे और ग्रामीण इलाकों में कम से कम 12 घंटे बिजली आपूर्ति बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोडरमा थर्मल पावर प्लांट और झुमरी तिलैया के बिशुनपुर ग्रिड के बीच 132 केवीए कंडक्टर रिप्लेसमेंट के कारण यह स्थिति बनी है. उन्होंने कहा कि पहले ही अधिसूचना जारी कर 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक डोमचांच, मरकच्चो, सतगावां और जयनगर में 50 प्रतिशत बिजली आपूर्ति की जानकारी दी गई थी, लेकिन अब इस कार्य में अतिरिक्त समय लग रहा है.
जिले के कई क्षेत्रों में बंद रहेगी बिजली आपूर्ति
इधर, बिजली संकट को लेकर उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में डीवीसी (Damodar Valley Corporation) व जेबीवीएनएल (झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड) के अधिकारियों की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. इस बैठक में डीवीसी (Damodar Valley Corporation) के अधिकारियों ने बताया कि कंडक्टर बदलने के साथ-साथ, KTPS (कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन) के मेन ट्रांसफार्मर पर भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसे 1 जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है. जिसके कारण शनिवार को कोडरमा के मरकच्चो, सतगावां, डोमचांच, जयनगर और हजारीबाग जिले के चलकुशा प्रखंड में सुबह नौ से शाम सात बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी.
