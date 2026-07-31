मेरठ जिला अस्पताल का फाल्ट नहीं ढूंढ पाया बिजली विभाग; 1 सप्ताह से एक्स-रे बंद, मरीज बेहाल
विद्युत विभाग की टीम इस तरह से फाल्ट को ढूंढ रही है, मानों कोई बम निरोधक दस्ता हॉस्पिटल में घूम रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 2:34 PM IST
मेरठ: जिला अस्पताल के कई विभागों में एक सप्ताह से बिजली गुल है. जिला प्रशासन की लापरवाही का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि एक सप्ताह में भी हालात नहीं सुधरे. मरीज परेशान हैं. एक्स-रे डिपार्टमेंट बिजली न पहुंचने से बंद है. मेडिको लीगल केस यहां से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किए जा रहे हैं.
मेरठ का पीएल शर्मा जिला चिकित्सालय मरीजों के लिए ऐसा ठिकाना है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में मरीज जिले की अलग-अलग सीमा से पहुंचते हैं. फिर भी यहां मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस परेशानी को कोई एक-दो दिन नहीं हुए हैं, बल्कि पूरे एक सप्ताह से ज्यादा हो गया है. हॉस्पिटल में कई हिस्सों में पावर सप्लाई बंद है.
इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है. विशेष रूप से एक्स-रे डिपार्टमेंट में तो एक सप्ताह से अंधेरा छाया हुआ है. विद्युत विभाग की टीम इस तरह से फाल्ट को ढूंढ रही है, मानों कोई बम निरोधक दस्ता हॉस्पिटल में घूम रहा है. जो तीमारदार अपने मरीज को लेकर पहुंच रहे हैं कि उनका कहना है कि जिला अस्पताल में इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी कि कई हिस्सों में बिजली गुल है.
कई मरीज तो इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वह कुछ बोलेंगे तो यहां के डॉक्टर और स्टाफ नाराज हो जाएगा. हालांकि वह पंखा झलते जरूर बिल्डिंग के बाहर बैठे दिखाई देते हैं.
एक मरीज के तीमारदार ने बताया कि उन्होंने खुद भी यहां डॉक्टर से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं मिला. पूनम अपनी सास को लेकर आई थी, उसे एक्सरे कराना था, लेकिन उससे कह दिया गया कि यहां बिजली सप्लाई बाधित है. एक सप्ताह के बाद आना.
जिला अस्पताल के SIC महेंद्र सिंह ने बताया कि बिजली की समस्या है. एक्स-रे वार्ड में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की वजह से बंद है, लेकिन जो टीबी वार्ड है, वहां जो मशीन है, उसके माध्यम से मरीजों का एक्स-रे करने की कोशिश की जा रही है.
उन्होंने यह बात भी स्वीकार की है कि मेडिको लीगल विद्युत आपूर्ति बाधित होने की वजह से जिला अस्पताल में नहीं हो पा रहा है. जिले भर से आने वाले ऐसे केस को लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है.
जिला अस्पताल के सीएमएस अनुराग तोमर का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था में भी लगे हुए हैं. साथ ही विद्युत विभाग की टीम भी हर दिन यहां खोजबीन कर रही है कि आखिर फाल्ट कहां है.
विद्युत विभाग के अधिकारी अंडरग्राउंड केबल में फाल्ट मानकर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ जगह-जगह जिला अस्पताल में खुदाई करके यह जानकारी जुटाने में लगे हैं कि आखिर फाल्ट कहां है. एक बार फाल्ट का पता लग जाए, तब समाधान हो जाएगा.
जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि उम्मीद है कि एक दो दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा. हालांकि हैरान करने की बात यह है कि एक महीने पहले ही जिला अस्पताल में डीएम ने औचक निरीक्षण किया था, तब तमाम खामियां मिली थीं.
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