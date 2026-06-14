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मुरैना में 300 परिवारों की जिंदगी ठप, दो महीने से बिजली गुल, आधी रात महापौर बंगले पर फूटा गुस्सा

बिजली कटौती को लेकर लोगों ने महापौर बंगले पर किया प्रदर्शन ( ETV Bharat )