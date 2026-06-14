मुरैना में 300 परिवारों की जिंदगी ठप, दो महीने से बिजली गुल, आधी रात महापौर बंगले पर फूटा गुस्सा
बिजली समस्या से परेशान वार्डवासी बार बार शिकायतों के बावजूद राहत न मिलने से हुए आक्रोशित. जल्द बिजली मिलने के आश्वासन पर धरना हुआ समाप्त.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 7:14 PM IST
मुरैना: अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा.. और जहां चाह, वहां राह जैसी कहावतें आज मुरैना शहर की हकीकत बनती दिख रही हैं. वार्ड क्रमांक 3 की छोटी लालौर दलित बस्ती के करीब 300 परिवार पिछले दो महीने से अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं. बिजली समस्या से परेशान वार्डवासी बार बार शिकायतों के बावजूद राहत न मिलने से आक्रोशित हैं.
हालात इतने बिगड़े कि आधी रात को लोग महापौर के बंगले का घेराव करने पहुंच गए. वहां उन्होंने ढाई घंटे तक जोरदार नारेबाजी की लेकिन कोई समाधान नहीं मिला. थक-हार कर लोग वापस लौट गए. प्रशासनिक उदासीनता ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जनता कब तक ऐसे अंधेरे और उपेक्षा में जीती रहेगी?
पहले बिजली घर पहुंचे फिर किया महापौर के बंगले का घेराव
मुरैना नगर निगम के वार्ड क्रमांक 3 छोटी लालौर की दलित बस्ती पिछले दो महीने से अंधेरे में डूबी हुई है. जहां करीब 300 परिवार बिजली संकट से बुरी तरह परेशान हैं. लगातार शिकायतों के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो शुक्रवार देर रात आक्रोशित वार्डवासी बिजली घर पहुंचे. लेकिन वहां भी समाधान न मिलने पर वे पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित महापौर के बंगले पर पहुंच गए.
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यहां लोगों ने महापौर निवास के सामने बैठकर ढाई घंटे तक जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की. महापौर के शहर में होने की वजह से उनके बेटे सौरव सोलंकी देर रात लोगों के बीच पहुंचे. उन्होंने बिजली कर्मचारियों से बातचीत की थी. उनसे आश्वासन मिलने के बाद लोग अपने-अपने घरों को चले गए.
महापौर अपने शहर में आयोजित कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण निवास पर मौजूद नहीं थीं. निराश लोगों को आखिरकार बिना समाधान के ही लौटना पड़ा. स्थानीय निवासी बलवीर और मनीष पिप्पल ने बताया कि बिजली दो-चार दिन आती है और फिर हफ्तों के लिए गायब हो जाती है. जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का जीवन प्रभावित हो रहा है. सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है, क्योंकि वार्ड में हैंडपंप न होने से पूरा इलाका बिजली पर ही निर्भर है.
जल्द बिजली मिलने के आश्वासन के बाद धरना हुआ समाप्त
बिजली गुल होने पर लोगों को दूर-दराज मोहल्लों से पानी लाना पड़ता है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है. वहीं मामले को लेकर महापौर शारदा सोलंकी का कहना है कि एक कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से वह नहीं आ पाईं. हमने जनप्रतिनिधि को उनके यहां भेजा और उनसे मिलकर बिजली समस्या जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है. समस्या का जल्द निवारण कराया जाएगा.