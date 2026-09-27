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लखीमपुर में 48 घंटे से बिजली गुल, बूंद-बूंद पानी को तरसे लोग

लखीमपुर खीरी: शहर में हो रही मूसलाधार बारिश ने बिजली व्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है. करीब 48 घंटे से विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण घरों में लगे इनवर्टर अब जवाब देने लगे हैं, वहीं, विद्युत उपकरण ठप पड़े हुए हैं, शहर में पेयजल का संकट भी गहराता जा रहा है. हजारों परिवार बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान है, जिसको लेकर लखीमपुर नगर पालिका की वैकल्पिक जलापूर्ति व्यवस्था पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं. लोगों का आरोप है कि न तो जनरेटर से ओवरहेड टंकियां भरवाई जा रही है और न ही जरूरत वाले मोहल्लों में पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं.

लखीमपुर में बारिश के कारण शहर और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी पेड़ और विद्युत पोल गिरने से बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हैं, लगातार बारिश के बीच विद्युत विभाग के कर्मचारी और अन्य एजेंसियां आपूर्ति बहाल करने में जुटी हैं, लेकिन बिजली की लंबी कटौती ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. घरों में लगे इनवर्टर डिस्चार्ज हो गए हैं और मोबाइल चार्जिंग से लेकर घरेलू विद्युत उपकरण तक बंद पड़े हैं.



बिजली गई तो पानी की व्यवस्था चरमराई:

विद्युत आपूर्ति बाधित होने का सीधा असर शहर की पेयजल व्यवस्था पर पड़ा है. ओवरहेड टंकियों से होने वाली जलापूर्ति प्रभावित होने के बाद हाथीपुर उत्तरी कोठार, बहादुर नगर समेत कई मोहल्लों में लोग पानी के लिए परेशान हैं. लोगों का कहना है कि बिजली संकट के दौरान नगर पालिका के पास जनरेटर की व्यवस्था है, तो उससे टंकियां भरवाकर जलापूर्ति जारी रखी जा सकती थी. वहीं जिन इलाकों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाना संभव नहीं है, वहां पानी के टैंकर भेजकर तत्काल राहत दी जा सकती थी.



रैलियों में दिखने वाले टैंकर जनता के लिए क्यों नहीं?

गौरतलब है लखीमपुर नगर पालिका की व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी इसलिए भी है कि बड़े कार्यक्रमों और नेताओं की रैलियों के दौरान पानी के टैंकर आसानी से उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब शहर के हजारों परिवार पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, तो जरूरत वाले इलाकों में टैंकर नजर नहीं आने की शिकायतें सामने आ रही हैं. शहरवासियों का सवाल है कि जनता की जरूरत के समय नगर पालिका के टैंकर और जनरेटर आखिर कहां हैं?



डीएम, विधायक और एडीएम पहुंचे पावर हाउस:

बिजली संकट को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह, सदर विधायक योगेश वर्मा और एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह छाउछ पावर हाउस पहुंचे. अधिकारियों ने विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली और जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए.





अब बड़ा सवाल यह है कि बिजली बहाल होने तक शहरवासियों के लिए पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था कब तक शुरू होगी? क्या नगर पालिका जनरेटर से ओवरहेड टंकियां भरवाएगी और जरूरत वाले मोहल्लों में पानी के टैंकर भेजेगी? बारिश और बिजली संकट के बीच शहर की जनता इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रही है.



डीएम अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि करीब 40 घंटे से अधिक समय से लगातार बारिश हुई है. बारिश के कारण जगह-जगह पेड़ और विद्युत पोल गिरने से विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई है. विद्युत विभाग समेत सभी संबंधित एजेंसियां युद्धस्तर पर काम कर रही हैं और जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल कराने का प्रयास किया जा रहा है.

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