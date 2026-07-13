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बिजली गुल, अस्पताल बेबस: करनाल में ट्रॉमा सेंटर और ICU पर संकट, गंभीर मरीज किए गए शिफ्ट

करनाल नागरिक अस्पताल में 5 घंटे बिजली गुल ( ETV Bharat )