दिल्ली AIIMS की ऐतिहासिक उपलब्धि, 1000 रोबोटिक ऑपरेशन का लक्ष्य पूरा

AIIMS देश के उन गिने-चुने सरकारी अस्पतालों में शामिल हो गया है, जहाँ अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी तकनीक का इस्तेमाल बड़े स्तर पर हो रहा है. रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत एम्स में करीब एक साल पहले की गई थी. इसका उद्देश्य था जटिल सर्जरी को ज्यादा सुरक्षित, कम दर्दनाक और जल्दी ठीक होने वाली प्रक्रिया में बदलना. आज AIIMS इस तकनीक के ज़रिये आम मरीजों को भी विश्वस्तरीय इलाज मुहैया करा रहा है. बीते 13 महीनों में AIIMS में पेट, लीवर, पित्ताशय, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, थायरॉइड, पैराथायरॉइड और पैंक्रियाज़ जैसी कई जटिल सर्जरी रोबोट की मदद से की गईं.

नई दिल्ली: देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में शुमार दिल्ली एम्स ने चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसिप्लिन्स में अब तक एक हज़ार से ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं. ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि यह देश का पहला सरकारी अस्पताल है जिसने सामान्य सर्जरी में रोबोटिक तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाया है.

दिल्ली एम्स के सर्जिकल विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सुनील चुम्बर के अनुसार, रोबोटिक सर्जरी की मदद से डॉक्टरों को ऑपरेशन के दौरान थ्री-डायमेंशनल (3D) विजन, और बेहतर डेक्सटेरिटी मिलती है, जिससे मुश्किल सर्जरी भी ज्यादा आसान तरीके से संभव हो पाती है. इस तकनीक से खून का नुकसान कम होता है, मरीज को दर्द कम होता है और अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि भी कम हो जाती है.

रोबोटिक सर्जरी के बड़े फायदे

आंकड़ों के मुताबिक, रोबोटिक सर्जरी से पोस्ट ऑपरेशन दर्द में करीब 50 प्रतिशत तक कमी आती है. अस्पताल में रहने का समय 30 प्रतिशत तक कम हो जाता है. इसके आलावे इंफेक्शन का खतरा लगभग 40 प्रतिशत तक कम हो जाता है.

बता दें कि भारत में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत साल 2000 के बाद हुई थी, लेकिन अब तक इसका फायदा ज़्यादातर निजी अस्पतालों तक ही सीमित था. AIIMS ने सरकारी अस्पतालों में इस तकनीक को लाकर एक नई मिसाल कायम की है. AIIMS का कहना है कि आने वाले समय में इस तकनीक के ज़रिये और ज़्यादा मरीजों का इलाज किया जाएगा और युवा सर्जनों को भी आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि देशभर के सरकारी अस्पतालों में भी रोबोटिक सर्जरी को बढ़ावा मिल सके. ये पहल न सिर्फ इलाज की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी, बल्कि आम लोगों के लिए हाईटेक इलाज को भी सुलभ बनाएगी.

