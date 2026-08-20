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1100 बीघा जमीन का फर्जीवाड़ा: पूर्व नरेश गजसिंह के नाम पर जाली दस्तावेज बनाकर सौदे का खेल, 10 पर FIR

जोधपुर : जोधपुर के पूर्व महाराजा गजसिंह की करोड़ों रुपये मूल्य की सैकड़ों बीघा जमीन हड़पने की कथित कोशिश का मामला सामने आया है. जोधपुर के पूर्व राजपरिवार के साथ पाली जिले में स्थित करीब 1100 बीघा पुश्तैनी जमीन को फर्जी कागजात तैयार कर बेचने का प्रयास किया गया. इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा उस वक्त हुआ जब आरोपियों ने 10 साल पुराने फर्जी बेचान इकरारनामे को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए पंजीयन विभाग में स्टांप ड्यूटी भरने की अर्जी लगाई. मामला सामने आते ही पूर्व नरेश गजसिंह के प्रतिनिधि महेंद्र सिंह तंवर की ओर से जोधपुर के उदयमंदिर पुलिस थाने में 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

थानाधिकारी रामकृष्ण ताडा में बताया कि गजसिंह के प्रतिनिधि की रिपोर्ट पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि जानकारी के अनुसार पूर्व नरेश गजसिंह ने 15 अक्टूबर 2015 को दिवंगत दिलीप सिंह को केवल अदालती मुकदमों, ट्रिब्यूनल व टैक्स संबंधी मामलों में पैरवी के लिए आम मुख्तियारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) दिया था. इस दस्तावेज में संपत्ति बेचान या किसी भी प्रकार का सौदा करने का अधिकार शामिल नहीं था. इसके बावजूद दिलीप सिंह ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मार्च 2016 में बिना किसी अधिकार के फर्जी बेचान इकरारनामे तैयार कर लिए. बैंक ट्रेल से बचने और दस्तावेजों को असली दिखाने के लिए इकरारनामों में पूरी राशि का लेन-देन नकद दर्शाया गया.

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​स्टांप ड्यूटी भरने पहुंचे तो खुली पोल : आरोपियों ने इन करीब एक दशक पुराने गैर-पंजीकृत इकरारनामों को वैध बनाने के लिए हाल ही में उप-महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक), पाली-जोधपुर के समक्ष स्टांप ड्यूटी जमा कराने का आवेदन किया. लगभग दस साल बाद अचानक इतने बड़े भूखंड पर स्टांप ड्यूटी भरने का आवेदन आने पर पंजीयन विभाग को संदेह हुआ. जब दस्तावेजों की विभागीय स्तर पर बारीकी से पड़ताल की गई, तो पूरे फर्जीवाड़े की परतें खुल गईं.