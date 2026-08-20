1100 बीघा जमीन का फर्जीवाड़ा: पूर्व नरेश गजसिंह के नाम पर जाली दस्तावेज बनाकर सौदे का खेल, 10 पर FIR
जोधपुर के पूर्व नरेश गजसिंह की 1100 बीघा जमीन बेचने के मामले में 10 लोगों पर उदयमंदिर थाने में केस दर्ज हुआ.
Published : August 20, 2026 at 8:22 AM IST
जोधपुर : जोधपुर के पूर्व महाराजा गजसिंह की करोड़ों रुपये मूल्य की सैकड़ों बीघा जमीन हड़पने की कथित कोशिश का मामला सामने आया है. जोधपुर के पूर्व राजपरिवार के साथ पाली जिले में स्थित करीब 1100 बीघा पुश्तैनी जमीन को फर्जी कागजात तैयार कर बेचने का प्रयास किया गया. इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा उस वक्त हुआ जब आरोपियों ने 10 साल पुराने फर्जी बेचान इकरारनामे को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए पंजीयन विभाग में स्टांप ड्यूटी भरने की अर्जी लगाई. मामला सामने आते ही पूर्व नरेश गजसिंह के प्रतिनिधि महेंद्र सिंह तंवर की ओर से जोधपुर के उदयमंदिर पुलिस थाने में 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है.
थानाधिकारी रामकृष्ण ताडा में बताया कि गजसिंह के प्रतिनिधि की रिपोर्ट पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि जानकारी के अनुसार पूर्व नरेश गजसिंह ने 15 अक्टूबर 2015 को दिवंगत दिलीप सिंह को केवल अदालती मुकदमों, ट्रिब्यूनल व टैक्स संबंधी मामलों में पैरवी के लिए आम मुख्तियारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) दिया था. इस दस्तावेज में संपत्ति बेचान या किसी भी प्रकार का सौदा करने का अधिकार शामिल नहीं था. इसके बावजूद दिलीप सिंह ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मार्च 2016 में बिना किसी अधिकार के फर्जी बेचान इकरारनामे तैयार कर लिए. बैंक ट्रेल से बचने और दस्तावेजों को असली दिखाने के लिए इकरारनामों में पूरी राशि का लेन-देन नकद दर्शाया गया.
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स्टांप ड्यूटी भरने पहुंचे तो खुली पोल : आरोपियों ने इन करीब एक दशक पुराने गैर-पंजीकृत इकरारनामों को वैध बनाने के लिए हाल ही में उप-महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक), पाली-जोधपुर के समक्ष स्टांप ड्यूटी जमा कराने का आवेदन किया. लगभग दस साल बाद अचानक इतने बड़े भूखंड पर स्टांप ड्यूटी भरने का आवेदन आने पर पंजीयन विभाग को संदेह हुआ. जब दस्तावेजों की विभागीय स्तर पर बारीकी से पड़ताल की गई, तो पूरे फर्जीवाड़े की परतें खुल गईं.
पूर्व राजपरिवार के आम मुख्तियार डॉ. महेंद्र सिंह तंवर की ओर से उदयमंदिर पुलिस थाने में 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. इसमें कमल कंवर, ऊषा कंवर, कैलाश कंवर, प्रियंका कंवर, जेठाराम, भवानी सिंह, दमयंती, गणपतलाल, रविंद्र गौड़ और भरत कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
पाली जिले की जमीनों का किया बेचान नामा : आरोपियों द्वारा तैयार फर्जी कागजातों में दिलीप सिंह के नाम से चंदलाई के खसरा नंबर 518, 519, 520 और सरदार समंद के खसरा नंबर 09 की कुल 1039 बीघा जमीन में 10 आरोपियों, कमल कंवर, उषा कंवर, कैलाश कुंवर, प्रियंका कंवर, जेठाराम, भवानी सिंह, दमयंती, गणपतलाल, रविंद्र गौड़ व भरत कुमार को 10-10 प्रतिशत का हिस्सेदार दर्शा दिया गया. इसके अलावा सरदार समंद के खसरा नंबर 5 की 29 बीघा 3 बिस्वा, चंदलाई के खसरा नंबर 513 से 516 की करीब 23 बीघा तथा सोबड़ावास के खसरा नंबर 35, 48 व 49 की करीब 3.5 बीघा जमीन के भी फर्जी बेचान इकरारनामे भी बनाए गए.
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वर्तमान में पूर्व नरेश का ही है कब्जा : थाने में दर्ज रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व महाराजा ने इन संपत्तियों के बेचान की न तो कोई सहमति दी थी और न ही कोई राशि प्राप्त की है. वर्तमान में भी इन सभी जमीनों पर पूर्व महाराजा गजसिंह का ही वास्तविक कब्जा व आधिपत्य बना हुआ है. उदयमंदिर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी, मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी, जाली दस्तावेज का उपयोग और आपराधिक षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज कर जांच एएसआई मदनलाल को सौंपी है.