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अलवर: बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिरा, करंट की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मौत

11 हजार केवी लाइन का तार टूट कर सड़क पर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार युवक बुरी तरह झुलस गए.

Two Dead Due to Electrocution
टहला अस्पताल, अलवर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 1, 2026 at 8:29 PM IST

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अलवर: जिले के टहला थाना क्षेत्र अंतर्गत धीरोडा के दरोगाला सड़क मार्ग से सोमवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां 11 हजार केवी लाइन टूटकर गिरने से दो युवकों की जिंदा जलने से मौत हो गई. घटना की सूचना पर टहला थाना अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी के लिए भिजवाया. फिलहाल पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है. घटना की सूचना पर टहला तहसीलदार प्रवीण चौधरी मौके पर पहुंचे.

एडिशनल एसपी ग्रामीण डॉ. प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि घटना की सूचना पर टहला पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि दो बाइक सवार सड़क मार्ग से जा रहे थे. इस दौरान ऊपर से गुजर रही 11 हजार केवी लाइन का तार टूट कर सड़क पर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार युवक झुलस गए और उनकी मौत हो गई. उन्होंने बताया मौके से दोनों शव को टहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. एएसपी ने बताया कि मृतकों की पहचान मूलचंद (55) व रमेश (52) निवासी टहला के रूप में हुई है. फिलहाल प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है.

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परिजनों का विरोध प्रदर्शन: स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर गिरे तार की चपेट में आने से बाइक जलकर राख हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों व्यक्ति झुलस गए. लाइन में हाई वोल्टेज करंट था, जिसकी चपेट में दोनों व्यक्ति आ गए. उन्होंने बताया कि घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तकरी मच गई. वहीं, घटना के बाद परिजनों की ओर से विरोध प्रदर्शन भी किया गया. परिजन बिजली विभाग पर कार्रवाई व नौकरी की मांग पर अड़े हैं.

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