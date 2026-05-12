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बाड़मेर शहर में धधका पावर हाउस, बिजली के उपकरण समेत अन्य सामान जला, कार भी खाक

पावर हाउस में आगजनी के चलते लोगों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस के अतिरिक्त जाप्ते के साथ एएसपी नितेश आर्य ने मोर्चा संभालते हुए भीड़ को कंट्रोल किया ताकि कोई जनहानि भी नहीं हो और दमकल की गाड़ियों को आने–जाने के लिए व्यवस्थित रूप से रास्ता मिल सके. एक दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियों ने डेढ़-दो घण्टे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया. इस आगजनी में पावर हाउस में रखे बिजली के उपकरण समेत अन्य सामान जल गया. एक कार भी आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गई.

बाड़मेर: शहर के बीचों–बीच स्थित पुराने पावर हाउस में मंगलवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि आसमान में धुएं के गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहे थे. आगजनी की सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. नगर परिषद, एयरफोर्स की दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, एसपी चुनाराम जाट मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाकर अधिकारियों का आवश्यक दिशा–निर्देश दिए. इस दौरान जिला परिषद के अधिकारी रवि कुमार, उपखंड अधिकारी यथार्थ शेखर, नगर परिषद आयुक्त भगवतसिंह परमार समेत के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, भाजपा नेता दीपक कड़वासरा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह इंदा, नगर परिषद के निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष पृथ्वी चांडक समेत कई नेता भी पहुंचे.

मौके पर लगी भीड़ (ETV Bharat Barmer)

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पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि आग पर जल्दी काबू पाने को लेकर अधिकारियों से बात की. नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष पृथ्वी चांडक ने बताया कि धमाके की आवाज के साथ आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दिए. एएसपी नितेश आर्य ने बताया कि आग की सूचना मिलने पर सबसे मौके पर स्वयं पहुंचा. राय कॉलोनी स्थित पावर हाउस में आग लगी. आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है. जांच–पड़ताल के बाद ही आग लगने के कारणों का पता चल पाएगा.

मौके पर तैनात पुलिस और राहतकर्मी (ETV Bharat Barmer)

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विद्युत विभाग एससी अशोक मीणा के अनुसार शहर के पुराने पावर हाउस में आग लगी. आग लगने के कारणों का पता आग पर काबू पाने के बाद ही चल पायेगा. 5-7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब तक आ चुकी हैं. आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है. यहां विभाग का ऑफिस और स्टोर भी है. ऑफिस के सामने स्क्रैप पड़ा हुआ है, उसमें आग लगी. उन्होंने बताया कि ऑफिस में कर्मचारी थे, जो सभी सुरक्षित हैं. एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि पावर हाउस में आग लगी है. मौके पर पुलिस का जाता तैनात है. आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है.